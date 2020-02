Ngày 19/2, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở TN-MT báo cáo về một số vấn đề có liên quan đến dự án CCN-TTCN An Ngãi (huyện Long Điền).

Tại cuộc họp, Sở TN-MT cho biết, tháng 2/2008, UBND tỉnh có quyết định về việc thu hồi 443.018,5m2 đất tại xã An Ngãi, huyện Long Điền để đầu tư CCN-TTCN An Ngãi và hành lang đường vào. Dự án do Công ty CP Tân Phước Thịnh làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã bồi thường giải phóng mặt bằng với tổng diện tích đất hơn 69.209m2, đạt tỷ lệ 83,3%. Dự án được chia làm 2 khu: khu A (gồm A1 và A2) có diện tích hơn 100.000m2 với chức năng là khu tái định cư, khu nhà ở cho chuyên gia, khu hành chính và dịch vụ; khu B có diện tích hơn 333.000m2 là khu sản xuất CN-TTCN.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, do chỉ có một số ít quản lý là người nước ngoài đang sinh sống tại TP. Vũng Tàu, đi làm bằng xe đưa rước nên không có nhu cầu về nhà ở tại CCN. Vì vậy việc quy hoạch khu nhà ở chuyên gia không còn phù hợp với nhu cầu thực tế. Trong khi đó, tại khu A, có 8 hộ dân không bàn giao mặt bằng và nhận bồi thường, khiến dự án không triển khai được. Từ tình hình trên, lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh xin UBND tỉnh cho giảm diện tích thực hiện dự án, chấm dứt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, UBND huyện Long Điền và chủ đầu tư, ông Lê Tuấn Quốc đã đồng ý giảm gần 61.000m2 diện tích dự án CCN-TTCN An Ngãi, hủy bỏ hạng mục khu nhà ở chuyên gia, chấm dứt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trả lại đất cho người dân quản lý, sử dụng.

QUANG VŨ