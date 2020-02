Gà công nghiệp tăng giá trở lại

Tin từ các trại chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh cho biết, gần 1 tuần trở lại đây, giá gà công nghiệp đang tăng đáng kể. Cụ thể, hồi đầu tháng 2, giá gà giảm mạnh còn khoảng 10.000 đồng/kg nhưng đến nay đã tăng lên 24.000-25.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, theo các chủ trại gà, với mức giá này người chăn nuôi vẫn đang bị lỗ khoảng 4.000-5.000 đồng/kg. Nguyên nhân là do ngoài việc giá thức ăn tăng hơn so với trước, thì giá thuốc thú y cũng đã tăng giá đến 30% do nguồn cung từ Trung Quốc đang gặp khó khăn. Trong khi đó, sức tiêu thụ gà hiện nay vẫn rất yếu, khó tìm được mối do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh, sinh viên còn nghỉ, du lịch, dịch vụ ăn uống, thương mại đều gặp khó khăn.

KIM HỒNG