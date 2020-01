Rộn ràng mùa cao điểm mua sắm Tết

Thị trường mua sắm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại các cửa hàng, siêu thị, chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh đang rất nhộn nhịp bởi Tết đang đến gần. Các mặt hàng được trưng bày đẹp mắt với nhiều mẫu mã phong phú, đa dạng sẵn sàng cho nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Sức mua cũng đã bắt đầu tăng khoảng 10-15% so với đầu tháng 1.

Nhân viên Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu sắp xếp, bổ sung thêm hàng hóa tại khu vực kinh doanh hàng hóa Tết.

HÀNG HÓA PHONG PHÚ, GIÁ ỔN ĐỊNH

Chiều cuối tuần qua, Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu khá tấp nập, khách hàng ra vào nhộn nhịp sắm Tết. Vừa đẩy xe hàng vào quầy thanh toán, chị Đặng Thị Mai Phương (nhà ở đường Lê Phụng Hiểu, TP. Vũng Tàu) cho biết: “Còn khoảng chục ngày nữa là đến Tết rồi, trong khi đó, 29 Tết tôi mới được nghỉ. Lúc đó mới đi mua sắm Tết sợ không kịp và đông nên tranh thủ ngày cuối tuần tôi đi mua một số loại hạt, mứt, một số món ăn như kiệu muối, hành muối, vài giỏ quà để đến 27 Tết sẽ biếu người thân. Mua thời điểm này, giá cả ổn định và không mất quá nhiều thời gian chờ đợi”.

Ông Trần Khánh Ngọc, Phó Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu cho biết, so với dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, năm nay siêu thị dự trữ 9.000 tấn hàng hóa, tăng 15-20% so với năm trước và gấp 3 lần tháng kinh doanh bình thường. Trong đó, lượng hàng bình ổn tăng từ 5% - 30% tùy nhóm, các mặt hàng còn lại có độ tăng trưởng khác nhau từ 10% - 30%, dự kiến tăng cao nhất nằm ở nhóm thực phẩm tươi sống được ưa chuộng dịp Tết gồm rau củ quả, trái cây, các loại thịt và nước giải khát, bia. Tính đến thời điểm này, sức mua tại siêu thị đang bắt đầu bước vào đợt tăng mạnh. Do Tết Nguyên đán năm nay đến sớm so với năm ngoái nên từ hai tháng trước, siêu thị đã bắt đầu chạy chương trình bán hàng Tết, đẩy sức mua tăng khoảng 10%. “Thị trường đang tăng nhưng không có hiện tượng tăng đột biến so với mọi năm do Tết năm nay đến sớm trong khi lương, thưởng Tết nhiều nơi chưa về kịp. Chúng tôi dự báo trong một tuần trước Tết, sức mua sẽ tăng tốc, người dân mua sắm mạnh hơn”, ông Ngọc nói. Siêu thị còn bố trí, sắp xếp một khu chuyên hàng Tết với diện tích lớn, trưng bày phong phú các sản phẩm như bánh, kẹo, mứt, hạt, thạch các loại..., các đặc sản vùng miền đến từ các địa phương trên cả nước cho khách hàng nhiều sự lựa chọn. Bên cạnh đó, siêu thị cũng tăng cường nhân viên tại các két tính tiền để hỗ trợ khách hàng và tránh hiện tượng chen lấn, ùn ứ, chờ đợi tại các điểm tính tiền. Đồng thời bố trí nhân viên tại các quầy hàng để theo dõi, bổ sung thêm hàng hóa.

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý, các siêu thị, chợ mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong ảnh: Người dân mua sắm Tết tại Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu. Ảnh: ĐÔNG HIẾU

Ghi nhận tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tự chọn khác như Lotte Mart Vũng Tàu, Co.op Food, VinMart+, Minh Châu, Thành Lập, Minh Nga… các gian hàng đồ gia dụng, rượu bia, bánh kẹo… đã trưng bày phong phú hàng cho dịp Tết Nguyên đán 2020. Các mặt hàng Tết năm nay đa dạng về mẫu mã, nguồn gốc xuất xứ, giá cả các mặt hàng cũng được niêm yết ổn định. Các mặt hàng Tết bày bán trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ hơn 80% là hàng Việt Nam, còn lại là hàng được nhập từ nước ngoài.

Tại các chợ truyền thống, nhu cầu mua sắm Tết cũng bắt đầu tăng lên từ 5-10%, chủ yếu ở các nhóm hàng thời trang, hàng tiêu dùng và bánh mứt Tết. Chị Nguyễn Thị Huệ, tiểu thương chợ Bà Rịa cho biết: “Tuy nhu cầu mua sắm Tết đã tăng, nhưng chúng tôi không dự trữ quá nhiều hàng hóa phục vụ thị trường Tết mà chỉ nhập vừa đủ bán trong vài ngày, hết hàng sẽ nhập về thêm để hàng luôn mới. Thời điểm này, sức mua đã bắt đầu tăng khoảng 10% so với cách đây hơn 1 tuần. Dự kiến sẽ tăng thêm vào những ngày giáp Tết”.

SIÊU THỊ, CHỢ TĂNG THỜI GIAN ĐÓNG, MỞ CỬA

Mùa mua sắm Tết đã bước vào mùa cao điểm với sức mua đến thời điểm này đã tăng trung bình khoảng 10% và dự kiến trong tuần cuối cùng trước Tết sẽ tăng lên gấp đôi, gấp ba so với ngày thường nên các siêu thị, chợ đã có kế hoạch tăng giờ mở cửa và đóng cửa để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trên địa bàn tỉnh trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Canh Tý. Cụ thể, Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu: Từ ngày 14 đến 20/1, mở cửa từ 7 giờ đến 23 giờ; từ ngày 21 đến 23/1 (27 đến 29 tết) mở cửa từ 6 giờ đến 24 giờ; ngày 24/1 mở cửa từ 6 giờ đến 12 giờ; ngày 28 và 29/1 (mùng 4 và 5 Tết) mở cửa từ 8 giờ - 12 giờ; ngày 30/1 (mùng 6 Tết) siêu thị hoạt động bình thường. Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu, từ ngày 21 đến 23/1 (27 đến 29 Tết) mở cửa từ 7 giờ 30 đến 23 giờ; ngày 24/1, mở cửa từ 7 giờ đến 14 giờ; ngày 26/1 (mùng 2 Tết) mở cửa từ 9 giờ đến 21 giờ phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân trong và sau Tết. Chợ Bà Rịa: mở cửa 24/24 giờ từ nay đến ngày 23/1 (29 Tết), ngày 24/1 mở cửa đến 12 giờ trưa; ngày 30/1 (mùng 6 Tết), chợ sẽ mở cửa buôn bán trở lại. Chợ Vũng Tàu: mở cửa đến 22 giờ từ nay đến ngày 21/1; ngày 22 và 23/1, mở cửa 24/24 giờ; ngày 24/1, mở cửa đến 12 giờ trưa; ngày 26/1 (mùng 2 Tết) mở cửa khu thực phẩm tươi sống; ngày 30/1 (mùng 6 Tết) chợ hoạt động bình thường.

Theo đại diện các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, BQL chợ, việc chủ động tăng thời gian bán hàng phục vụ người dân mua sắm Tết giúp các cửa hàng, DN, tiểu thương trên địa bàn tiêu thụ nhanh các sản phẩm phục vụ người dân trong dịp Tết năm nay bởi số lượng hàng hóa nhập về lớn và đa dạng. Đồng thời, giúp người tiêu dùng có thêm các khung thời gian để mua sắm.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU