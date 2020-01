TP. Hồ Chí Minh khai trương tuyến xe buýt du lịch mui trần

Ngày 12/1, tuyến xe buýt du lịch tham quan TP. Hồ Chí Minh - Ho Chi Minh City sightseeing Hop on - Hop off đã khai trương và chính thức đi vào hoạt động. Đây là tuyến xe buýt 2 tầng hiện đại đầu tiên phục vụ phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh do Công ty Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam đầu tư khai thác.

Cụ thể, tuyến xe buýt hai tầng mái hở sẽ đưa du khách tham quan Ho Chi Minh City sightseeing Hop on - Hop off đi qua 24 tuyến đường. Thông qua tuyến xe buýt sẽ giúp cho du khách tiếp cận dễ dàng 30 điểm tham quan đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh thân thiện và hiếu khách; đồng thời cho phép khách du lịch tự do khám phá, trải nghiệm theo cách riêng và độc đáo của mình.

Tuyến xe buýt du lịch tham quan TP. Hồ Chí Minh - Ho Chi Minh City sightseeing Hop on - Hop off sẽ khởi hành và kết thúc tại đường Công xã Paris (Bưu điện Trung tâm thành phố). Lộ trình của xe buýt sẽ đi qua những địa điểm nổi bật của thành phố như Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Thảo Cầm Viên, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, khu phố đi bộ Bùi Viện, chợ Bến Thành, tòa nhà Bitexco - Skydeck, buýt đường sông, phố đi bộ, Nhà hát thành phố, Dinh Độc lập...

Xe buýt có đa dạng loại vé nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong và ngoài nước như miễn phí vé dành cho trẻ em dưới 5 tuổi, giá vé dành cho trẻ em 6-12 tuổi là 150.000 đồng/lượt; người lớn 200.000 đồng/lượt. Riêng vé 24 giờ dành cho trẻ em 6-12 tuổi (tính từ khi lên xe, được đi hôm sau) là 350.000 đồng; người lớn 475.000 đồng; vé ban đêm 19 giờ - 20 giờ 350.000 đồng...

Có 22 chuyến xe mỗi ngày - đêm và những điểm dừng trả khách thuận tiện, khuyến khích du khách được lựa chọn thời gian tham quan nhiều lần để khám phá thành phố một cách tiện lợi nhất. Đặc biệt, với 12 dịch vụ miễn phí trên xe, gồm: bộ hồ sơ chuyến đi, bản đồ du lịch thành phố, tai nghe thuyết minh đa ngôn ngữ, Tour guide trực tiếp hướng dẫn du khách, nón lá Việt Nam, phủ sóng wifi, tra cứu các điểm tham quan trực tuyến tại website Hopon-Hopoff.vn, nước uống, bảo hiểm… khi sử dụng tuyến xe buýt, du khách được tăng thêm những giá trị tiện ích.

Theo một số chuyên gia, Việt Nam là nước dẫn đầu về tốc độ phát triển du lịch ở Đông Nam Á. Hơn 17 triệu du khách đến Việt Nam năm 2019 và thu hút hơn 100 ngàn lao động chuyên nghiệp đang phục vụ cho một ngành công nghiệp nhộn nhịp nhất thế giới này. Việc đưa xe buýt du lịch hai tầng vào phục vụ tại TP. Hồ chí Minh được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới trong cạnh tranh mạnh mẽ với những thành phố du lịch khác trong khu vực Đông Nam Á.

MỸ PHƯƠNG