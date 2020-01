Dự báo, người nuôi gà sẽ bội thu dịp Tết

Thời điểm này, nhiều hộ nuôi gà trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng xuất chuồng dịp Tết. Năm nay, giá gà hứa hẹn sẽ ở mức cao do nhiều người đang có xu hướng chuyển sang dùng thịt gà, thay thế một số thực phẩm khác.

Anh Châu Kim Sương, ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức hướng dẫn chọn loại gà trống đẹp trong dịp Tết.

Sau gần 4 tháng nuôi, đến nay, gia đình anh Châu Kim Sương (ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) đang có trong tay gần 20.000 con gà thả vườn, đạt trọng lượng trung bình từ 1,7-2,4kg/con (trong đó có 15.000 con gà trống). Theo anh Sương, dịp Tết gà trống bán được giá, nên anh tập trung đầu tư. “Thông thường gà trống để thờ cúng trong dịp Tết được nhiều người yêu thích là gà có đuôi dài, mã đẹp, mào to và đỏ, chân vàng, lông cổ phải xổ đủ và đạt trọng lượng 1,8-2kg/con”, anh Sương cho hay.

Trước đó, để có đàn gà khỏe mạnh, mã đẹp bán Tết, gia đình anh đã chuẩn bị chu đáo từ khâu chọn giống, vệ sinh chuồng trại và tiêm các loại vacxin cần thiết cho gà để đảm bảo cho lứa gà đẹp và chất lượng tốt nhất trong năm. Mỗi lứa nuôi khoảng 110 ngày và giảm 30% lượng cám công nghiệp để bổ sung lượng thức ăn khác như bắp, rau, lúa sau khi gà được 30 ngày tuổi để thịt chắc, thơm ngon. Anh Sương cho rằng, phải chủ động tiêm vacxin phòng bệnh cho gà, bởi chúng rất nhạy cảm với dịch bệnh, đặc biệt là trong năm nay khi có nhiều dịch bệnh xảy ra và diễn biến phức tạp, nên gia đình anh rất thận trọng. Khi phát hiện một con bị rù, cần tách đàn, kiểm tra chuồng nuôi và mổ con gà chết xem bị bệnh gì để cho đàn gà uống đúng thuốc, liều lượng, không chủ quan ngay cả khi chăn nuôi nhỏ vài ba chục con.

Cũng theo xu hướng tăng đàn trong dịp Tết như nhiều hộ trong vùng, bà Nguyễn Thanh Tâm (thôn Sông Xoài 2, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) đã tăng số lượng gà thêm 5.000 con dịp Tết. “Những tháng trước, gia đình tôi chỉ nuôi khoảng 8.000-10.000 con, nhưng trong dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ lớn hơn, do vậy gia đình tôi đã tăng số lượng, hiện có khoảng 15.000 con gà đang chờ xuất chuồng, hầu hết số lượng gà đã được các thương lái đặt mua trong tuần qua”, bà Tâm cho biết.

Để gà đạt chất lượng tốt nhất, bà Tâm chọn nuôi gà ta lai chọi lấy giống gà Minh Dư ở tỉnh Bình Định. Đây là giống gà được nhiều người tiêu dùng ưa thích vì thịt dai và thơm ngon, nuôi khoảng 3-3,5 tháng là có thể xuất bán. Nếu chăm sóc tốt, gà có thể đạt trọng lượng 2kg/con, tuy nhiên, đa số người tiêu dùng đều ưa thích gà có trọng lượng trung bình khoảng 1,8 kg/con, do vậy bà phải luôn theo dõi và điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp để gà đạt trọng lượng mong muốn, tránh việc gà quá to sẽ khó bán.

Theo bà Tâm, dịp Tết năm ngoái, giá gà chỉ bán được 43.000-53.000 đồng/kg, nhưng hiện nay đã tăng lên 70.000- 80.000 đồng/kg, với đà này dự báo cận Tết giá sẽ còn tăng. Theo tính toán, với mức giá này, vụ gà Tết bà sẽ thu về khoảng 350 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Khảo sát tại các chợ cho thấy, gần 1 tháng trở lại đây, giá gà luôn duy trì ở mức cao, hiện đang dao động ở mức 70.000 đồng/kg. Theo dự đoán của nhiều hộ nông dân, bắt đầu từ ngày 15 âm lịch trở đi, giá gà sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng 10-15%. Đặc biệt, hiện nay, khi giá thịt heo đang ở mức cao, nhiều người dân sử dụng gà làm thực phẩm thay thế, khiến giá cả càng tăng cao.

Thống kê của ngành nông nghiệp cho biết, hiện tổng đàn gà của tỉnh khoảng 4,2 triệu con, tăng khoảng 400 ngàn con so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân gà tăng đàn mạnh là do người chăn nuôi tăng đàn phục vụ nhu cầu tiêu thụ của thị trường cuối năm và nhiều hộ chăn nuôi heo bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi chuyển sang nuôi gà. Dịp Tết Nguyên đán năm nay nhu cầu tiêu thụ mặt hàng thịt gà lớn hơn nhiều so với mọi năm, do đây là một trong những thực phẩm chính được lựa chọn để thay thế cho mặt hàng thịt heo hiện đang sốt giá. Trong khi đó, nguồn cung thịt gà cho thị trường Tết Nguyên đán 2020 khá dồi dào. Người nuôi gà hiện đang đạt lợi nhuận tốt vì bán được giá cao.

Bài, ảnh: PHÚC HIẾU