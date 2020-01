Nông dân, nghệ nhân nghĩ cách "trị" mai nở sớm

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, vậy nhưng, theo quan sát của chúng tôi, các vườn mai trên địa bàn tỉnh gần như đã “bung lụa”, nở hoa đến phân nửa. Để khắc phục, nhiều bà con, nghệ nhân đang tìm mọi cách hãm, nhằm “trị bệnh” mai nở sớm để chờ đón Tết.

Công nhân tại vườn mai Bá Thế, TP. Vũng Tàu chăm sóc mai Tết.

Những ngày này, bà con nông dân tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, một trong những vùng trồng mai lớn nhất trên địa bàn tỉnh đang tất bật chăm sóc, chuẩn bị để tung ra thị trường những chậu mai đẹp nhất cho ngày Tết. Tuy nhiên, thời tiết năm nay nắng nhiều, ít mưa, được cho là không thuận lợi đối với cây mai, khiến mai nở sớm. Ông Nguyễn Văn Hai (khu phố Hải An, thị trấn Long Hải), người đang trồng 200 gốc mai cho biết: Năm nay nắng nóng kéo dài, ít mưa khiến bọ trĩ gây hại nhiều, làm cho cây không phát triển tốt. Điều này dẫn đến việc lá mai nhanh già, nụ lớn nhanh nên bung nụ, nở sớm. Tháng 10 Âm lịch vừa qua, vườn mai của ông Hai đã nở đến gần 50% số cây nên vụ Tết năm nay vườn mai không được như kỳ vọng.

Tình trạng tương tự xảy ra tại nhiều vùng trồng mai khác trên địa bàn tỉnh. Cây mai bung nở trước Tết chiếm tỷ lệ cao ở các vườn chuyên trồng loại hoa này. Trước tình trạng này, các nông dân, nghệ nhân trồng mai đã thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục. Theo ông Lê Văn Long, người có nhiều năm kinh nghiệm tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, việc chăm sóc mai được thực hiện trong cả năm, nhưng từ đầu tháng 10 âm lịch đến giữa tháng Chạp là quan trọng nhất. Những ngày này, người trồng mai cần thực hiện đồng bộ 3 bước bón phân, tưới nước, lặt lá. Trong đó công đoạn lặt lá là quan trọng nhất, quyết định đến việc mai nở đúng dịp Tết hay không. Ông Long cho biết: “Năm nay nắng nhiều, việc lặt lá sẽ diễn ra muộn hơn, dự kiến tôi sẽ bắt đầu lặt lá từ 15 đến 20 tháng Chạp. Bên cạnh đó, thay vì tưới nước 2 lần sáng chiều, hiện nay tôi chỉ tưới vào buổi sáng, nếu tưới buổi chiều nữa sẽ kích thích mai phát triển dẫn đến nở sớm. Nếu thấy hoa mai bung lụa trước 23 tháng Chạp, cần tưới nước hòa phân urê, bỏ thêm nước đá vào nước để nước lạnh hơn. Tránh cho mai tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, cây nào đã có một số hoa nở có thể lấy bao đen trùm cây lại. Nếu thấy xuất hiện lá non nhiều quá thì tỉa bớt”. Tết này, vườn ông Long dự kiến cung cấp ra thị trường 100 cây mai kiểng.

Còn ông Phan Bá Thế, một trong những nghệ nhân trồng mai nổi tiếng trong tỉnh, hiện trồng gần 700 gốc mai tại đường 30/4, TP. Vũng Tàu cũng đang thực hiện các công đoạn “hãm” mai nở sớm. Ngoài ra, ông Thế còn thực hiện một số biện pháp kích đợt 2 đúng dịp Tết đối với các cây đã nở hoa trước đó. “Sau khi mai nở, tôi vẫn tiếp tục bón phân, kích thích cây mai phát triển cho đến tháng 10 Âm lịch thay vì dừng ở tháng 8 như mọi năm. Sau khi dừng bón phân để cây phát triển chậm lại, lá già nhanh, xuất hiện nụ, tôi tiếp tục bón các loại phân có hàm lượng Kali, U rê cao để kích thích nụ phát triển. Cùng với đó, tôi phủ bạt ni lông che mai để tránh gió, tăng nhiệt độ. May mắn là năm nay cuối tháng 11 và đầu tháng Chạp nắng nóng, không có mưa trái mùa nên một số cây mai đã nở đợt một vẫn sẽ nở đẹp đúng Tết để phục vụ khách hàng”, ông Thế chia sẻ.

Theo nhiều người trồng mai trên địa bàn tỉnh, năm nay, giá mai sẽ tăng 20-30% so với Tết năm ngoái do khan hàng. Nguyên nhân là việc nhiều vùng trồng mai lớn của tỉnh có nhiều vườn nở sớm. Một số tỉnh miền Tây, nguồn cung mai lớn nhất cho BR-VT cũng xảy ra tình trạng tương tự. Đồng thời, do ảnh hưởng của triều cường, xâm nhập mặn nên một số vựa mai ở miền Tây thiệt hại nặng, số cây mai lớn cung cấp ra thị trường sẽ giảm nhiều so với mọi năm.

Bài, ảnh: PHÚ XUÂN