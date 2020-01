Giá heo hạ nhiệt

Những ngày qua, giá thịt heo trên địa bàn tỉnh giảm mạnh. Ngành chăn nuôi dự báo, từ nay đến cuối năm, dù nhu cầu sẽ tăng lên nhưng giá thịt heo sẽ không có đợt tăng đột biến.

Người dân mua thịt heo tại chợ Vũng Tàu.

Cung tăng và cầu giảm

Hiện nay, thương lái đang thu mua heo tại trại với giá 78-80 ngàn đồng/kg, giảm hơn 10 ngàn đồng/kg so với giai đoạn sốt giá trước đó. Ngành chăn nuôi nhận định, thị trường heo hơi bình ổn trở lại do nhiều nguyên nhân. Trước hết là việc người tiêu dùng chuyển sang sử dụng các loại thực phẩm khác thay thế, khiến sức mua thịt heo giảm mạnh. Chủ một số lò giết mổ trên địa bàn tỉnh cho biết, trong thời gian giá heo tăng cao, lượng tiêu thụ giảm hơn một nửa. Nguyên nhân là nhiều bếp ăn công nghiệp, khách mua lẻ đều chuyển sang sử dụng thịt gà và các loại thực phẩm khác. Theo thống kê, hiện nay, mỗi ngày toàn tỉnh chỉ tiêu thụ hơn 1.000 con heo thay vì gần 2.000 con so với trước đây.

Người dân mua thịt heo tại Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu.

Cùng với việc sức mua giảm, giá heo giảm mạnh có nguyên nhân từ việc nguồn heo đông lạnh, heo nhập khẩu tăng. Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), trong 11 tháng của năm 2019, Việt Nam nhập khẩu hơn 111 ngàn tấn thịt heo, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018. Riêng tháng 11/2019, lượng thịt heo nhập khẩu đạt hơn 15 ngàn tấn, tăng 164% so với cùng kỳ. Nguồn thịt nhập dồi dào, giá rẻ hơn đã tác động lớn, khiến giá heo trong nước phải giảm để cạnh tranh.

Theo ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, ngoài những nguyên nhân trên, một trong những nguyên nhân nữa khiến giá heo giảm là các DN lớn đã điều tiết theo sự vận động của Bộ NN-PTNT, không găm hàng đẩy giá lên quá cao. “Cùng với đó, dịch tả heo châu Phi đã cơ bản được kiểm soát khi tổng đàn còn nhiều. Những tháng qua, các trang trại lớn, DN chăn nuôi cũng đã bắt đầu tái đàn theo khuyến cáo của Bộ NN-PTNT nên lượng heo cung cấp ra thị trường được dự báo sẽ tăng trong thời gian tới. Với tình hình trên, dự báo giá thịt heo sẽ không biến động mạnh, giữ ở mức từ 75-80 ngàn đồng/kg từ nay đến cuối năm. Còn vài tháng tới, khi nguồn cung thịt heo đã ổn định, giá cả sẽ được điều chỉnh theo xu thế thị trường”, ông Trung thông tin thêm.

Khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi an toàn

Để ổn định nguồn cung bền vững, hiện nay, Bộ NN-PTNT đã có văn bản hướng dẫn, khuyến khích người chăn nuôi đủ điều kiện tái đàn. Qua khảo sát, không chỉ tái đàn với các hình thức nuôi truyền thống, nhiều nông dân cũng đang tính đến phương án xây dựng các chuồng trại ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi. Bà Phạm Thị Tánh (thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức), người đang nuôi 2.000 con heo thịt, cho biết: “Thời gian qua, tôi nhận thấy các trang trại được đầu tư theo mô hình chuồng lạnh, khép kín đều rất an toàn dịch bệnh. Sau khoảng thời gian có lãi lớn nhờ giá heo tăng cao, hiện nay, gia đình tôi đã mạnh dạn bỏ ra 8 tỷ đồng để xây dựng trang trại khá, lớn hơn theo mô hình chuồng lạnh khép kín”.

Hiện nay, các DN, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang từng bước tái đàn để cung cấp cho thị trường. Trong ảnh: Chị Phạm Thị Lê (xã Xà Bang, huyện Châu Đức) chăm sóc đàn heo.

Đây là xu hướng được rất nhiều trang trại chăn nuôi lựa chọn. Tuy nhiên, số vốn để xây dựng các trại chăn nuôi là rất cao. Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cũng đòi hỏi nhiều yếu tố về kỹ thuật. Do đó, nhiều bà con chăn nuôi kỳ vọng, kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ, giúp người chăn nuôi tiếp cận được các công nghệ tiên tiến; đồng thời có được nguồn vốn ưu đãi khi muốn mở rộng mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, ngành chăn nuôi cũng khuyến cáo bà con nông dân, DN nên xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng năng suất, chất lượng và ổn định nguồn cung thịt heo để phát triển bền vững.

Bài, ảnh: QUANG VINH