Ứng dụng công nghệ in 3D vào đời sống

Ngày 20/12, tại TP. Vũng Tàu, Sở KH-CN đã tổ chức Hội thảo khoa học Công nghệ in 3D & Ứng dụng vào đời sống- sản xuất.

Tại hội thảo, các diễn giả và khách mời đã thảo luận về các nội dung: Công nghệ in 3D và vai trò của công nghệ in 3D trong ngành sản xuất chế tạo ở thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay; ứng dụng công nghệ in 3D để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh; thực trạng ứng dụng, khó khăn và thách thức phát triển công nghệ in 3D tại Việt Nam…

Chỉ với một bản vẽ kỹ thuật 3 chiều, công nghệ in 3D sẽ tạo ra các sản phẩm chi tiết mang đầy đủ yêu cầu hình dáng mong muốn. Không cần gia công phức tạp trên loại máy CNC, hay phải đúc khuôn mẫu, đã có thể sở hữu mô hình xe máy, xe ô tô bằng nhựa, nhiều sản phẩm thuộc ngành y như tay giả, răng giả, chân giả… Hiện nay trên thế giới, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, Anh, Mỹ, Nhật Bản… công nghệ in 3D đã được ứng dụng phổ biến rộng khắp nhiều lĩnh vực từ kiến trúc, xây dựng, thời trang, mỹ thuật, y học, giáo dục, du lịch đến các ngành công nghiệp sản xuất khác như hàng tiêu dùng, ô tô, máy bay, vũ trụ. Công nghệ 3D đã mang lại bước đột phá trong việc chế tạo các đồ vật, hiện thực hóa những ý tưởng thiết kế tưởng chừng chỉ có trên máy tính.

PHÚC HIẾU