Huyện Long Điền: Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt

Sáng 20/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) nhằm đánh giá về tình hình kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ông Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự hội nghị.

Theo báo cáo của Huyện ủy Long Điền, trong năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện đều đạt, vượt so với kế hoạch. Cụ thể, tổng doanh thu thương mại và dịch vụ trên 12.000 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch, tăng 13,1% so với năm 2018); giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên 2.700 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch, tăng 8,2% so với năm 2018); giá trị sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp trên 900 tỷ đồng (tăng 16,2% so với năm 2018); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện hơn 416 tỷ đồng (đạt trên 182% kế hoạch, tăng 32,5% so với năm 2018). Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội được quan tâm; giải quyết việc làm mới cho 3.765 lượt lao động (đạt 102% kế hoạch). Công tác bảo vệ an ninh chính trị, an toàn xã hội được đảm bảo. Trong năm, toàn huyện đã kết nạp 160 đảng viên (đạt 101% kế hoạch).

Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận một số nội dung như: công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm tại một số chi, đảng bộ huyện; lựa chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện; hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình Trung ương công nhận huyện Long Điền đạt chuẩn NTM; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số điểm “nóng” trên địa bàn.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền cũng đề ra một số chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2020: doanh thu thương mại- dịch vụ đạt trên 13.600 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 3.100 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp trên 950 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho 3.750 lao động; 310 hộ thoát nghèo; tỷ lệ dân số tham gia BHYT 80%; tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức Đảng trong DN ngoài nhà nước, tập trung rà soát, tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, khu phố, ấp…

