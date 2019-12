Ngân hàng đua khuyến mại thu hút kiều hối

Cuối năm, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam thường tăng mạnh. Để thu hút khách hàng, các ngân hàng đang đua nhau đưa ra các chương trình khuyến mãi, thậm chí lập website, công ty riêng cho dịch vụ này.

Theo đại diện DongA Bank, chi nhánh Vũng Tàu, sau Tết Dương lịch, lượng kiều hối đổ về sẽ tăng mạnh. Trong ảnh: Giao dịch ngoại tệ tại DongA Bank.

NGÂN HÀNG “TUNG CHIÊU” HÚT KHÁCH

Càng gần dịp Tết Nguyên đán, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam ngày càng tăng. Năm 2019, lượng kiều hối về Việt Nam ước đạt 16,7 tỉ USD, chiếm 6,4% GDP, tăng 800 triệu USD so với năm 2018. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới.

Năm nay, Tết Nguyên đán đến sớm hơn mọi năm, rơi vào cuối tháng 1 dương lịch nên các chương trình khuyến mại về kiều hối được các ngân hàng triển khai khá sớm. Chẳng hạn tại Vietcombank, ngay từ cuối tháng 10, đơn vị này đã triển khai chương trình khuyến mại “Kiều hối trao tay - nhận ngay xế hộp”. Chương trình được chia làm 3 kỳ với tổng giá trị giải thưởng gần 2,8 tỷ đồng, bao gồm ô tô Vinfast Fadil Plus, xe máy Air Blade, điện thoại Samsung Galaxy Note 10 và các giải thưởng tiền mặt khác. Trong đó, kỳ 1 và kỳ 2 đã kết thúc và trao giải thưởng. Hiện tại, Vietcombank đang triển khai kỳ 3, kéo dài đến 22/1/2020. Theo đó, trong thời gian khuyến mại, khách hàng có giao dịch nhận tiền kiều hối từ 500USD trở lên hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương (nhận tiền mặt hoặc qua tài khoản) sẽ được cấp một mã dự thưởng để tham gia quay thưởng cuối mỗi kỳ và cuối chương trình.

Tại BIDV cũng đang triển khai chương trình “Kiều hối đón Tết – Gắn kết tình thân”, dành riêng cho khách hàng nhận tiền kiều hối và bán ngoại tệ tại BIDV. Chương trình được thực hiện đến hết ngày 22/1/2020. Theo đó, với mỗi giao dịch nhận tiền kiều hối từ 200 USD quy đổi, khách hàng nhận ngay quà tặng tiền mặt trị giá 50.000 đồng/giao dịch…

Trong khi đó, DongA Bank ra mắt website mới của công ty Kiều hối Đông Á (DAMTC). Theo lãnh đạo DongA Bank, với những lợi ích mà website mới mang lại, DAMTC không chỉ là đơn vị tiên phong về dịch vụ chi trả kiều hối mà còn là đơn vị dẫn đầu trong xu hướng chăm sóc khách hàng trên nền tảng công nghệ 4.0.

Khảo sát các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh như: Agribank, SCB, SHB… cho thấy cũng đang triển khai những chương trình khuyến mãi, tặng quà cho khách nhận tiền gửi từ nước ngoài.

LƯỢNG KIỀU HỐI CHUYỂN VỀ SẼ TĂNG TỪ 20-40% TRONG DỊP TẾT

Theo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán thường tăng từ 20-40% so với các tháng khác trong năm. Ông Huỳnh Công Lợi, Giám đốc Vietcombank- chi nhánh Vũng Tàu, trong tháng cuối năm 2019, nguồn kiều hối chuyển về tại VietinBank BR-VT từ 1,2 triệu – 1,5 triệu USD, tăng 20-30% so với trước. Tính chung cả năm, lượng chi trả kiều hối tại đơn vị hơn 8,5 triệu USD, tăng 20% so với năm 2018. Trong khi đó, theo đại diện DongA Bank - chi nhánh BR-VT, gần 1 tháng trở lại đây, lượng giao dịch kiều hối tại đơn vị bắt đầu nhích lên so với trước. Qua Tết Dương lịch, lượng kiều hối đổ về sẽ tăng mạnh.

Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam ngày càng nhiều không chỉ giúp cho các ngân hàng gia tăng lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ, mà còn phục vụ chính sách thu hút nguồn ngoại tệ cho Việt Nam, giúp ngành ngân hàng tăng dự trữ ngoại hối. Ngoài ra, kiều hối còn giúp ích rất nhiều cho các hoạt động tại địa phương như: sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn của người dân. Do đó, bên cạnh việc tung ra các chương trình khuyến mại, các ngân hàng rất chú trọng những tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ chi trả cho khách hàng. Theo đó, khi có nguồn kiều hối chuyển về, khách hàng có thể nhận tiền tại nhà, tại các ngân hàng hoặc qua tài khoản với thời gian nhanh chóng. Cụ thể, nếu chuyển qua tài khoản, khách hàng chỉ phải chờ đợi trong vòng 30 phút sau khi người nước ngoài gửi về, còn nếu đưa tận nhà, chỉ mất từ 2-4 tiếng tùy theo khu vực. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng tích cực mở rộng thị trường. Chẳng hạn, tại Vietinbank ngoài các thị trường truyền thống như: Hoa Kỳ, Malaysia, Singapore, Thái Lan… vài năm trở lại đây, Vietinbank còn mở rộng nhận thêm lượng tiền kiều hối từ các nước Đông Âu…

Bài, ảnh: PHAN HÀ