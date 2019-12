Dr. Thanh tiếp tục trúng đấu giá một lô "đất vàng" tại Côn Đảo

Tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát - TP. Hồ Chí Minh (tên thương hiệu là Dr. Thanh) vừa trúng đấu giá lô đất vàng khu đất An Hải - An Hội (huyện Côn Đảo) tại phiên đấu giá diễn ra ngày 25/12 với giá cuối cùng là 537,330 tỷ đồng. Được biết, khu đất An Hải - An Hội có diện tích 79.400m2 được đấu giá công khai với giá khởi điểm là 537,1 tỷ đồng.

Trước đó, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã trúng đấu giá 2 khu đất vàng tại BR-VT: Khu Galaxy (cũng ở huyện Côn Đảo) với diện tích 9.900m2 với giá trúng là 83 tỷ đồng (cao hơn giá khởi điểm là 16 tỷ đồng); Khu đất đường D5 (phường 10, TP. Vũng Tàu) có diện tích 1,8ha với giá 394 tỷ đồng.

QUANG VŨ