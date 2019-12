Năm 2019, tổng giá trị sản xuất TX. Phú Mỹ đạt 29.367 tỷ đồng

Sáng 26/12, HĐND TX.Phú Mỹ đã khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND TX. Phú Mỹ khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Các ông: Phạm Đình Đệ (bìa trái), Phó Chủ tịch HĐND TX.Phú Mỹ và Võ Văn Tư, Phó Chủ tịch HĐND TX.Phú Mỹ chủ tọa kỳ họp.

Năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội TX. Phú Mỹ đều tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất địa phương đạt 29.367 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; doanh thu thương mại - dịch vụ 35.640 tỷ đồng (102% kế hoạch), tăng hơn 20% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.691 tỷ đồng (101% kế hoạch), tăng 13% so với cùng kỳ; Tổng thu ngân sách thực hiện trên địa bàn 2.352 tỷ đồng, đạt 149% so với dự toán tỉnh giao. Về văn hóa - xã hội, 66/66 thôn, ấp, khu phố giữ vững danh hiệu văn hóa; giải quyết việc làm cho 5.866 lượt lao động, đạt 127% kế hoạch, trong đó giải quyết việc làm mới là 2.649 lượt lao động… Các công tình đầu tư xây dựng cơ bản được đẩy nhanh tiến độ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình do tỉnh và thị xã quyết định đầu tư đạt 99% dự toán với hơn 500 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tuy nhiên, trên địa bàn cũng tồn tại nhiều khó khăn, bất cập như: tiến độ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp còn chậm, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn tái diễn, số HS tăng cao nhưng cơ sở vật chất trường học và giáo viên không đủ đáp ứng, ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường chưa cao.

Trong ngày đầu làm việc, các đại biểu đã nghe các báo cáo: Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 và xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020; Kết quả hoạt động của HĐND thị xã năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, khoáng sản, quy hoạch xây dựng, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới…

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/12.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA