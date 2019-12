Không để thiếu vốn làm chậm triển khai các dự án trọng điểm

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp giao ban với các sở, ngành, địa phương họp bàn về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Cũng tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy nhận định, thời gian qua, tiến độ các dự án trọng điểm đã được thúc đẩy hiệu quả và bảo đảm tiến độ.

Đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đã thi công đến sát cầu Phước An. Trong ảnh: Thi công thảm nhựa một đoạn đường trên tuyến liên cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: MỸ LƯƠNG

KHỞI CÔNG NHIỀU DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết: Ngày 19/11, Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh, các ngành tập trung triển khai, hoàn thành dứt điểm các công trình, dự án và các nội dung công việc theo tiến độ để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Trong đó, có 24/38 đầu mục công việc liên quan đến các dự án trọng điểm. Cụ thể, các nhiệm vụ cần được thực hiện trước tháng 6/2020, hoàn thành 19 đầu mục công việc của các dự án, gồm: Hoàn thiện các thủ tục để khởi công đường Long Sơn - Cái Mép, nạo vét kênh Bến Đình, đường Nguyễn Hữu Cảnh, CCN-TTCN Phước Thắng; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Phước An, xử lý xong dự án Winvest; hoàn thành đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án mũi Nghinh Phong, cụm 3, cụm 5, khu đất Ngân hàng Công thương, khu An Hải, Paradise, Marina City, trung tâm logistics Cái Mép Hạ, khu Cỏ May. Trước tháng 9/2020, hoàn chỉnh các thủ tục để kêu gọi đầu tư 4 dự án, gồm Safari, Núi Dinh, khu đô thị Gò Găng, khu Tây Nam Bà Rịa; đồng thời, hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án đường Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong đó, 16/24 đầu mục dự án dự kiến kịp tiến độ. “Trong số này, dự kiến, có nhiều dự án, công trình trọng điểm sẽ được khởi công trước tháng 6/2020. Ví dụ như đường Long Sơn - Cái Mép được tổ chức đấu thầu và khởi công hạng mục cầu Sông Rạng trong quý I. Dự án Nạo vét và tái thiết kênh Bến Đình, TP. Vũng Tàu hay Cụm CCN-TTCN Phước Thắng. Cùng với đó, 6 tháng đầu năm 2020, nhiều khu đất như Mũi Nghinh Phong, khu vực An Hải - Côn Đảo, Cụm Nhà đất số 5… sẽ được hoàn thành việc thông báo đấu giá”, ông Vinh thông tin thêm.

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm tháo gỡ các vướng mắc và điều chỉnh tiến độ, quy hoạch một số các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Về dự án Bàu Trũng, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh đang có chủ trương tách phần xây dựng khu tái định cư để thực hiện trước, từ đó, ổn định cuộc sống của người dân rồi tiến tới thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Đối với dự án cầu Phước An, hiện nay, tỉnh đang xúc tiến tổ chức làm việc với tỉnh Đồng Nai nhằm xác định những vướng mắc, khó khăn, tháo gỡ kịp thời để triển khai dự án đúng tiến độ.

Còn theo ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, vừa qua, tỉnh đã có chủ trương xã hội hóa và giảm đầu tư công một số dự án như các bãi đậu xe, chợ Vũng Tàu. Do đó, ông Nguyễn Lập đề nghị các sở, ngành cùng với TP. Vũng Tàu nhanh chóng phối hợp, hoàn thiện thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án trên.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận những nỗ lực của sở, ngành, địa phương trong thời gian qua và nhận định, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công đang được thực hiện tích cực, hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm. Cụ thể, cần bám sát tiến độ từng dự án, rà soát nhiệm vụ, thủ tục theo quy định để thực hiện đầy đủ, chặt chẽ; không để triển khai gần đến đích mới phát hiện vướng mắc sẽ gây mất thời gian. Tiến độ các dự án cần được cập nhật từng tháng, nếu phát sinh có thể trình lãnh đạo tỉnh để điều chỉnh tiến độ nếu phù hợp. Đặc biệt, nguồn vốn phải bố trí đủ cho tiến độ các dự án. Các chủ đầu tư phải báo cáo kịp thời nhu cầu, đề nghị bổ sung vốn theo tiến độ để HĐND, UBND tỉnh có giải pháp xử lý.

Về bãi đậu xe của TP. Vũng Tàu, Bí thư Tỉnh ủy ủng hộ chủ trương lấy 4ha của dự án Paradise mà không ảnh hưởng đến cảnh quan của dự án. Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương khi xây dựng các không gian khu công nghiệp, không gian du lịch cần có quy hoạch bãi đậu xe. Đối với các dự án xã hội hóa, cần xây dựng chính sách, tư duy nhất quán bởi nó ảnh hướng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống người dân. Về việc đấu giá các khu đất công, ngoài bảo đảm giá trị thu được, cần giữ vững quy hoạch, đem lại cho tỉnh “sản phẩm” có giá trị. Do đó, cần có chính sách để các nhà đầu tư cam kết, ký quỹ để thực hiện đúng tiến độ khi đấu giá.

QUANG VINH