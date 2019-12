Sáng 19/12, HĐND huyện Đất Đỏ khai mạc Kỳ họp thứ 16 khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020. Kỳ họp thứ 16 diễn ra trong hai ngày 19 và 20/12.

Năm 2019, huyện Đất Đỏ đã hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Huyện đã đề ra một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2020 như: phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất gần 7.592 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2019; thu ngân sách trên địa bàn gần 161 tỷ đồng; 98,8% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao/dân số đạt 37%; giải quyết việc làm cho 3.500 lượt lao động, trong đó giải quyết việc làm mới là 1.800 lượt lao động; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99,9%...

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu thảo luận, làm rõ một số vấn đề cử tri và người dân quan tâm như: Hỗ trợ ngư dân trong khai thác, đánh bắt thủy hải sản, nạo vét luồng tại cảng Lộc An tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào cảng; triển khai việc chuyển đổi nghề lưới kéo cho ngư dân và lộ trình bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá; xử lý dứt điểm tình trạng đánh bắt sai tuyến, sử dụng thuốc nổ, dụng cụ đánh bắt mang tính chất hủy diệt ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản; các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trật tự an toàn giao thông; tăng cường các giải pháp kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại trường học…

VÂN ANH