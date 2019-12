Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết BR-VT nộp ngân sách gần 1.900 tỷ đồng

Đó là con số được công bố ra tại Hội nghị tông kết công tác năm của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết BR-VT vào sáng 19/12.

Ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết BR-VT.

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Dương Minh Tú, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết BR-VT báo cáo tình hình hoạt động của công ty.

Báo cáo tổng kết năm 2019 tại hội nghị, ông Dương Minh Tú, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cho biết, công ty có 90 đại lý vé số tại BR-VT và các tỉnh miền Nam; trong đó, có 10 đại lý đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng/ năm. Trong năm 2019, tổng doanh số phát hành vé số của công ty là hơn 4.875 tỷ đồng. Tổng doanh thu ước thực hiện là hơn 4.708 tỷ đồng; trong đó, doanh thu vé số truyền thống là gần 4.655 tỷ đồng, tỷ lệ tiêu thụ bình quân năm là 95,98%. Tổng doanh thu thuần ước thực hiện năm 2019 gần 3.728 tỷ đồng, tăng 395 tỷ đồng so với năm 2018, vượt 283 tỷ đồng so với kế hoạch được tỉnh giao. Lợi nhuận trước thuế của công ty ước gần 571 tỷ đồng, tăng 76,3 tỷ đồng so với cùng kỳ nănm ngoái.

ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các đại lý có thành tích xuất sắc trong kinh doanh năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo và phấn đấu vượt khó của tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết BR-VT. Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tập thể công ty cùng các đại lý và khách hàng đã quan tâm đến các công tác xã hội, đóng góp tích cực cho công tác từ thiện, giúp người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Ông Lê Ngọc Khánh, Giám đốc Sở Tài chính tặng Giấy khen của Sở Tài chính cho các đại lý có thành tích xuất sắc trong kinh doanh năm 2019.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 16 đại lý; Sở Tài chính tặng Giấy khen cho 21 đại lý và Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết BR-VT tặng Giấy khen cho 26 đại lý có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh năm 2019.

Tin, ảnh: QUANG VINH