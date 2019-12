"Đòn bẩy" từ các Hiệp định thương mại tự do

Trong 10 sự kiện tiêu biểu năm 2019 của Bộ Công thương vừa công bố cho thấy, việc các Hiệp định thương mại tự do như CPTPP có hiệu lực, FTA với Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức được ký kết đã tạo “đòn bẩy” để Việt Nam nói chung, BR-VT nói riêng mở rộng cánh cửa xuất nhập khẩu vào các thị trường mới.

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thị trưởng TP. Padang, Indonesia (bìa phải) cùng các đại biểu tham quan phòng trưng bày XTTM TP. Padang.

Ông Lê Văn Kháng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Côn Đảo (Coimex) cho biết, một trong những yếu tố tác động đến sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của công ty đến từ cơ hội của các hiệp định thương mại tự do. Bằng chứng là lượng hàng xuất khẩu của Coimex vào thị trường châu Âu có sự tăng trưởng mạnh. Nếu như năm 2017, lượng hàng xuất khẩu vào thị trường châu Âu chiếm khoảng 30% tổng lượng hàng xuất khẩu thì năm 2019, lượng hàng xuất khẩu vào thị trường này tăng lên 60%. Theo ông Lê Văn Kháng, châu Âu là thị trường khó tính nên công ty luôn chú trọng và tuân thủ các quy định hàng hóa xuất vào thị trường này từ khâu nhập nguyên liệu đến thành phẩm.

Còn ông Trần Kim Khuê, Phó Giám đốc Công ty TNHH XNK cà phê Nón Lá cho biết, từ những chuyến hàng đến thị trường Mỹ cách đây 2 năm, ngày 26/12 vừa qua, 10 thùng hàng gồm nhân cà phê sống, cà phê hòa tan và cà phê phin giấy đã lên đường đến Nga. Tận dụng cơ hội từ Hiệp định CPTPP và EVFTA đem lại, năm 2020, công ty sẽ mở rộng thị trường trong và ngoài nước, trong đó tiếp tục tăng sản lượng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nga. Song song đó, công ty sẽ nâng cấp, mở rộng diện tích nhà xưởng lên gần 500m2, đầu tư thêm 2 máy rang hơi hiện đại, với công suất 60kg/máy; chủ động nhập nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu từ 3 DN phân phối cà phê hạt lớn để bảo đảm sản xuất. “Không chỉ nâng cao năng lực sản xuất, công ty cũng đang ấp ủ một số dự định để phát triển thương hiệu cà phê Nón Lá như: công ty đang phối hợp với Trung tâm Xúc tiến - Đầu tư - Du lịch tỉnh triển khai các bước để mở văn phòng xúc tiến đầu tư tại chi nhánh của Công ty Nón Lá ở Hoa Kỳ. Nơi đây dự kiến sẽ là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh cũng như cà phê Nón Lá. Công ty cũng định hướng sẽ phát triển thương hiệu cà phê Nón Lá theo hình thức nhượng quyền tại thị trường Mỹ”, ông Khuê cho biết thêm.

Hiệp định CPTPP và EVFTA được đánh giá là những hiệp định quan trọng nhất, mở ra điều kiện để hàng hóa của BR-VT hội nhập vào thị trường cao cấp. Rất nhiều mặt hàng thế mạnh của tỉnh có thể xuất khẩu hiệu quả vào các khu vực này như dệt may, giày dép, thủy hải sản… Bằng chứng là hàng hóa xuất khẩu của tỉnh đã vươn tới hầu hết các thị trường trên thế giới, nhiều sản phẩm đã dần có chỗ đứng và khả năng cạnh tranh trên nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng như: EU, Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc... Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh (trừ dầu thô) tăng trưởng mạnh, với mức tăng 14,02% so với năm 2018 và tăng gần 2% so với kế hoạch đề ra (kế hoạch là 12,1%). Trong đó các mặt hàng phục vụ cho sản xuất CN-TTCN tăng 15,41%, với các mặt hàng chủ lực như: túi xách, vali, mũ và ô, dù tăng 2,4 lần; sản phẩm từ sắt thép tăng 1,6 lần; dệt may tăng 44,06%; xơ, sợi dệt các loại tăng 18,18%; thủy sản tăng 1,98%... Tại hội thảo “Hiệp định EVFTA: Cơ hội tăng cường quan hệ đối tác thương mại và đầu tư giữa BR-VT và châu Âu”, do Bộ Ngoại giao tổ chức tại BR-VT hồi tháng 8/2019, bà Bùi Thị Dung, Giám đốc Sở Công thương cho biết, kim ngạch xuất khẩu của BR-VT vào châu Âu mới chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, nhưng đây là thị trường rất tiềm năng. Đây là lợi thế để xuất nhập khẩu của tỉnh gia tăng tốc độ tăng trưởng trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

“Để giúp DN tận dụng được các lợi thế về thuế suất ưu đãi cũng như đáp ứng những tiêu chuẩn, rào cản kỹ thuật khắt khe của thị trường châu Âu, tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp cụ thể về cải cách hành chính, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn về thủ tục xuất khẩu; hoàn thiện khung pháp lý để đáp ứng các điều kiện về lao động, môi trường, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ phù hợp với chuẩn mực quốc tế và châu Âu. Đặc biệt, tỉnh cũng vừa thông qua đề án hỗ trợ DN thực hiện các hiệp định thương mại tự do với 6 nhóm giải pháp cụ thể và toàn diện”, bà Bùi Thị Dung nói.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU