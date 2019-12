Tháng 1/2020, đấu giá 9 khu đất vàng

Sau khi bán đấu giá thành công 7 khu đất, từ nay đến giữa tháng 1/2020, tỉnh BR-VT đang có kế hoạch đấu giá tiếp 9 khu “đất vàng” với số tiền dự kiến thu về khoảng gần 3.400 tỷ đồng. Việc bán đấu giá các khu đất nhằm tạo thêm nguồn thu ngân sách cho tỉnh,từ đó tái đầu tư vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Khu “đất vàng” Bãi Trước có 4 mặt tiền dự kiến bán đấu giá vào ngày 10/1/2020 với giá khởi điểm khoảng 2.300 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 25/12, Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát- TP. Hồ Chí Minh đã trúng đấu giá lô “đất vàng” khu đất An Hải - An Hội (huyện Côn Đảo) với giá cuối cùng là 537,330 tỷ đồng. Khu đất An Hải - An Hội có diện tích 79.400m2 được bán công khai với giá khởi điểm là 537,1 tỷ đồng. Đây là lô đất cuối cùng trong năm 2019 được bán đấu giá thành công.

Như vậy, tính từ đầu năm 2019 đến nay, tỉnh đã bán thành công 7 khu đất với diện tích 41,47ha, thu về ngân sách gần 1.250 tỷ đồng. Cụ thể, khu đất có diện tích 221.841,1m2 tại xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) được bán đấu giá với số tiền là 87,8 tỷ đồng; khu đất có diện tích 18.165,8m2 thuộc đất Ngân hàng Công thương (phường 10, TP. Vũng Tàu) với số tiền trúng đấu giá là hơn 394 tỷ đồng; khu đất đô thị Nam QL 51 và Khu đô thị Nam QL 51 mở rộng (phường Long Hương, TP. Bà Rịa) có diện tích 11.460,4m2 có giá trúng là 34,8 tỷ đồng; khu đất có diện tích 73.842m2 tại thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ) có giá trúng là 115 tỷ đồng; khu đất thu hồi của Công ty TNHH Caltates (huyện Côn Đảo) có giá trúng là 80,1 tỷ đồng và khu đất An Hải - An Hội (huyện Côn Đảo) giá 537,330 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Thái Sinh, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh, hiện UBND tỉnh đã phê duyệt và đang thông báo bán đấu giá 9 khu đất tiếp theo trong tháng 1/2020. Các khu đất này chủ yếu ở TP. Vũng Tàu và huyện Côn Đảo với tổng diện tích 18,5ha, số tiền thu về dự kiến gần 3.400 tỷ đồng. Trong đó, huyện Côn Đảo sẽ tiếp tục có 5 khu đất được bán đấu giá (dự kiến từ ngày 3 đến 5/1/2020) gồm: Khu KS 2.6 (diện tích hơn 9.000m2, giá khởi điểm 196,1 tỷ đồng); khu KS 2.1 (diện tích hơn 7.700m2, giá khởi điểm 153,8 tỷ đồng); khu KS 2.7 Côn Sơn (diện tích hơn 6.300m2, giá khởi điểm 135,6 tỷ đồng); khu đất khách sạn trung tâm Côn Sơn HH2.3 (diện tích hơn 13.500m2, giá khởi điểm 271,3 tỷ đồng); khu HH2.2 (diện tích hơn 12.100m2, giá khởi điểm 240,4 tỷ đồng).

Đầu năm 2019, tỉnh BR-VT có kế hoạch bán đấu giá 29 khu đất công, tổng diện tích 213ha. Nhưng sau đó có điều chỉnh, dự kiến đấu giá 23 khu đất để lập phương án, kế hoạch đấu giá trong năm 2019 và năm 2020. Tính đến ngày 30/12, tỉnh đã đấu giá thành công 7 khu đất, tổng giá trị gần 1.250 tỷ đồng. Còn 16 lô đất sẽ bán đấu giá trong năm 2020, trong đó có 9 lô đã có giá khởi điểm và tiến hành bán đấu giá ngay từ đầu tháng 1/2020.

Đáng chú ý là trong 9 khu đất đang thông báo bán đấu giá từ nay đến tháng 1/2020 là khu “đất vàng” Bãi Trước sẽ được mở bán đấu giá vào ngày 10/1/2020. Đây là khu đất có vị trí đắc địa ngay trung tâm TP. Vũng Tàu với 4 mặt tiền gồm Quang Trung - Thống Nhất - Trần Hưng Đạo và Nguyễn Du. Trước đây, khu đất này là trụ sở của Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh, Công an TP. Vũng Tàu và Công ty TNHH du lịch - sản xuất- thương mại Hương Phong. Theo ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN-MT, để chuẩn bị cho việc đấu giá khu đất này, từ năm 2017, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi đất thuộc các trụ sở trên để gộp thành một khu đất rộng, đẹp với tổng diện tích gần 2,8ha, trong đó có một mặt tiền đường Quang Trung giáp biển Bãi Trước. Và từ giữa tháng 10/2019, các đơn vị này đã di dời đến vị trí khác để phục vụ cho công tác bán đấu giá. Tháng 12/2019, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt giá khởi điểm khu đất này là hơn 2.300 tỷ đồng. “Đây là vị trí được rất nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm mặc dù giá khởi điểm khá cao và người tham gia đấu giá phải đặt trước 460 tỷ đồng. Nếu người dân hoặc DN nào trúng đấu giá, phải thực hiện theo yêu cầu của tỉnh: Người trúng đấu giá không được phép tách khu đất trên từng thửa nhỏ; khi xây dựng công trình phải xây tối đa 45 tầng, trong đó gồm 5 tầng hầm và 40 tầng khối tháp và phải xây dựng toàn bộ công trình một lần”, ông Linh cho biết.

Theo Sở TN-MT, 9 khu đất được UBND tỉnh phê duyệt quyết định bán đấu giá từ nay tới tháng 1/2020 nếu bán đấu giá thành công sẽ mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách tỉnh với số tiền dự kiến thu về khoảng 3.400 tỷ đồng. Nguồn tiền thu được từ việc bán đấu giá đất công sẽ tạo nguồn thu lớn cho ngân sách của tỉnh, từ đó tái đầu tư vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Ngoài ra, việc bán đấu giá đất công cũng là một hình thức giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đất đai được sử dụng hiệu quả, gia tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước tại địa phương.

