Kỳ vọng vụ mãng cầu Tết

Với tín ngưỡng thờ cúng của người dân khu vực Nam Bộ, trên mâm ngũ quả là phải có “cầu-vừa-đủ-xài” (mãng cầu-dừa-đu đủ-xoài). Vì vậy, trong dịp Tết Nguyên đán, trái mãng cầu rất được thị trường ưa chuộng. Bằng cách làm cho mãng cầu ra trái đúng dịp đã mang lại thu nhập cao cho nông dân.

Vườn mãng cầu của anh Mai Quốc Khánh (ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ) năm nay đạt trung bình 100-150 quả/1 cây.

Mãng cầu (hay còn gọi là na) là một trong những loại trái cây được người dân ưa chuộng trưng bày trong mâm ngũ quả vào dịp Tết, với ước mong năm mới đủ đầy, sung túc. Để phục vụ nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, các nhà vườn đang tích cực chuẩn bị những khâu cuối để cho ra những trái mãng cầu to, đẹp đúng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo nhiều nhà vườn trồng mãng cầu trên địa bàn tỉnh, năm nay được đánh giá là một năm khá thuận lợi cho người trồng mãng cầu do thời tiết ổn định, thời điểm cây trổ bông (tháng 8 âm lịch) ít mưa, do vậy tỷ lệ đậu trái rất cao.

Tại huyện Đất Đỏ, hiện có khoảng 260ha mãng cầu tập trung tại các xã Long Tân, Phước Long Thọ, Long Mỹ và Láng Dài. Đặc biệt, trong đó có 22ha mãng cầu được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP với thương hiệu mãng cầu Cát Lở, một trong những loại có vị ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng, cơm dày và không bị sượng. Anh Mai Quốc Khánh (ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ) cho biết: Sở dĩ vườn mãng cầu cho thu nhập cao và ổn định là nhờ có thể ép cây ra trái theo ý muốn. Năm nay nhờ áp dụng kỹ thuật tốt nên mãng cầu rất sai, trọng lượng trái đang đạt từ 150 -200g. Những cây ở độ tuổi năm thứ 4, thứ 5 hiện đang cho trung bình từ 100 - 150 trái/cây. Theo ước tính của anh Khánh, với hơn 300 gốc mãng cầu sẽ cung cấp cho thị trường Tết khoảng 3,5 tấn trái.

Các hộ trồng mãng cầu lâu năm tại huyện Đất Đỏ cho biết, bình thường trái mãng cầu luôn bán được mức giá cao, từ 25-35 ngàn đồng/kg. Vào dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ ngày càng nhiều, nhất là dùng để chưng mâm ngũ quả ngày Tết, nên giá bán có thể tăng gấp đôi. Hiện một số diện tích trồng mãng cầu đã bắt đầu được các thương lái đặt hàng, tùy theo chất lượng trái và dự đoán giá sẽ tăng mạnh vào khoảng 20 tháng Chạp. Đơn cử như tết năm 2018, do mãng cầu mất mùa, nguồn hàng khan hiếm, mức giá được thu mua tại các nhà vườn đạt 60-70 ngàn đồng/kg.

Anh Hồ Văn Truyền, xã Long Tân (huyện Đất Đỏ) cho biết: “Năm ngoái vườn mãng cầu của tôi bắt đầu thu hoạch từ khoảng 20 tháng Chạp, cao điểm từ ngày 24-25 tháng Chạp là thương lái về đây mua rất nhiều”.

Năm 2018, vườn mãng cầu của anh Truyền thu về hơn 4 tấn, giá bán từ 50 – 70 ngàn/kg (tùy loại), gia đình anh thu lãi 160 triệu đồng cho riêng vụ Tết. So với thời điểm năm ngoái, năm nay thời tiết thuận lợi, một số cây đã vào độ tuổi cho trái, anh Truyền dự kiến sẽ thu hoạch khoảng 5 tấn trái.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Tân cho biết, hiện trên địa bàn xã có khoảng 70ha trồng mãng cầu, trong đó 80% diện tích được người dân xử lý cho ra trái trong vụ Tết. Trung bình mỗi ha thu lãi 150 triệu đồng. Đây là mức thu nhập cao hơn rất nhiều với những loại trái cây khác bán ở cùng thời điểm này. Trong khi đó, mãng cầu cũng không phải là cây đòi hỏi phải chăm sóc nhiều.

Theo Sở NN-PTNT, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 1.800ha trồng cây mãng cầu với sản lượng bình quân đạt 10 ngàn tấn/năm, tập trung tại một số địa phương như: TX. Phú Mỹ, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc, TP. Vũng Tàu… Nhờ được xử lý tốt nên cây mãng cầu có thể cho thu hoạch 2 đến 3 vụ, cho lợi nhuận cao. Vài năm trở lại đây, cây mãng cầu dần được chuyển đổi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Để phát triển cây mãng cầu trở thành cây ăn quả chủ lực của tỉnh, hiện nay Sở NN- PTNT đã quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh mãng cầu với diện tích 1.700ha, tập trung tại TX. Phú Mỹ, Đất Đỏ và Xuyên Mộc. Theo định hướng, tất cả những vùng sản xuất tập trung này sẽ được trồng theo đúng quy chuẩn VietGAP, đáp ứng được các đơn đặt hàng lớn của siêu thị hoặc DN.

Bài, ảnh: KIM HỒNG