Ngày 30/7, tại TP.Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng BR-VT phối hợp với Công ty Đường ống Nam Côn Sơn (NCSP), Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ (KĐN) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV Gas tổ chức hội nghị “ Tuyên truyền an ninh, an toàn đường ống dẫn khí biển”.

Đại diện NCSP giới thiệu cho các đại biểu về hệ thống các đường ống dẫn khí biển.

Lãnh đạo NCSP cho biết, từ năm 2017 đến nay, các đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời 56 vụ vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí trên biển. Nhằm ngăn chặn các hành vi trên, thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với NCSP và KĐN thực hiện các đợt tuần tra, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền vùng biển, bảo kết hợp bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí trên biển. Thông qua công tác truyền thông trực tiếp trên biển đã giúp ngư dân, chủ tàu nhận thức đầy đủ về các quy định của Nhà nước và những mối nguy hiểm khi hoạt động trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí; góp phần giữ vững chủ quyền vùng biển, đảo, bảo đảm an ninh, an toàn các đường ống dẫn khí dưới biển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về hệ thống các đường ống dẫn khí biển, tầm quan trọng của hệ thống này; các nguyên nhân gây mất an toàn đường ống dẫn khí và tác hại khôn lường nếu xảy ra sự cố; các quy định pháp luật liên quan tới công tác bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí; giới thiệu về vị trí, tọa độ hệ thống đường ống dẫn khí trên biển; tầm quan trọng của đường ống dẫn khí đối với đời sống của người dân, các vấn đề về an ninh năng lượng và nền kinh tế quốc gia; các quy định của pháp luật và chế tài xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm; dấu hiệu nhận biết các sự cố cũng như việc thông báo cho các cơ quan chức năng khi phát hiện sự cố xảy ra đối với các công trình khí trên biển...

