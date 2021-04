Nhiều cơ hội phục hồi ngành du lịch

3 tháng đầu năm, doanh thu du lịch toàn tỉnh giảm hơn 20% so với cùng kỳ. So với các tỉnh, thành có thế mạnh về du lịch biển, mức sụt giảm trên nằm trong nhóm thấp nhất. Việt Nam đang nghiên cứu triển khai “hộ chiếu vaccine COVID-19”, cộng với việc BR-VT có nhiều sự kiện ẩm thực, giải trí từ nay đến cuối năm, hy vọng du lịch BR-VT sẽ nhanh chóng phục hồi.

BR-VT đông khách cuối tuần. Trong ảnh: Du khách vui chơi trên biển Bãi Sau.

DN CHỦ ĐỘNG

Sau những nỗ lực khoanh vùng dập dịch của Chính phủ, tâm lý an tâm đã trở lại với người dân. Các điểm du lịch trên cả nước đông khách hơn. Người dân và DN kinh doanh du lịch, dịch vụ phấn chấn khi các hoạt động kinh doanh dần hồi phục. Tại BR-VT, vào dịp cuối tuần lượng khách đến nghỉ dưỡng tắm biển rất đông. Công suất phòng ở các khách sạn, resort ven biển đạt trên 80% trong 2 ngày cuối tuần. Thế nhưng, ngày thường rất vắng vẻ. Nguyên nhân là do, nguồn khách chính của BR-VT chủ yếu là khách gia đình, đến từ khu vực Đông Nam bộ. Khách đoàn, khách MICE số lượng lớn chưa nhiều vì dịch COVID-19 vẫn chực chờ. Bên cạnh đó, nhiều công ty, xí nghiệp “thắt lưng buộc bụng” cắt giảm chi tiêu du lịch do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trong bối cảnh đó, thay vì thuận theo thị trường, các DN đã chủ động làm mới dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, tung ra những gói sản phẩm mới với giá ưu đãi kích thích nhu cầu du lịch của người dân, du khách. Hồ Mây Park khởi động tour Fun Farm trải nghiệm công việc trồng trọt, chăn nuôi. Tour dành cho lứa tuổi HS-SV với các hoạt động tìm hiểu đời sống, chăm sóc các loại thú nuôi tại Hồ Mây Park, gieo trồng rau và thi hỏi đáp tìm hiểu văn hóa, lịch sử, danh nhân, quê hương, đất nước. Tham gia tour, HS-SV còn được tham gia trên 70 trò chơi cảm giác mạnh, xem phim 7D. Khách là người BR-VT tiếp tục được giảm 20% giá vé cáp treo.

The Imperial Hotel chào bán 2 gói dịch vụ ưu đãi thu hút khách ngày thường gồm “tri ân cư dân Vũng Tàu” và “tri ân đấng sinh thành”. Theo đó gói “tri ân cư dân Vũng Tàu” có giá 1.290.000 đồng/người/1 đêm/phòng, tặng buffet sáng, ăn trưa và tối, thưởng thức trà chiều và các tiện ích đẳng cấp 5 sao. Ở gói “tri ân đấng sinh thành”, giá trọn gói kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm và 4 ngày 3 đêm dành cho 2 khách lần lượt là 6,9 triệu đồng và 9,8 triệu đồng kèm nhiều dịch vụ cộng thêm như: xe đưa đón, tặng set ăn, tư vấn sức khỏe, tập yoga… Khách sạn Pullman Vũng Tàu tung gói nghỉ dưỡng đặt biệt cho người từ 60 tuổi trở lên với thực đơn dinh dưỡng, thải độc cơ thể, tham quan thắng cảnh Vũng Tàu, spa giá từ 1.800.000 đồng/người. Ngoài ra, khách sạn này còn tổ chức trò chơi săn trứng, trang trí trứng tái hiện lễ hội Phục Sinh. Các resort, khách sạn như: The Cap, Sammy, Malibu, Intourco, Cap Saint Jacques - DIC Star, Grand-Palace-Rex, Oceanami villas & beach club, Lan Rừng Resort Phước Hải, Vietsovpetro Resort… đều ưu đãi từ 30-50% so với giá gốc cho khách mua phòng trực tiếp hoặc trực tuyến, đồng thời khuyến khích khách đặt phòng trước ngày khởi hành để được hưởng ưu đãi thêm.

Du khách “nhí” chơi đánh trống trong tour Fun Farm của Hồ Mây Park.

NHIỀU SỰ KIỆN THU HÚT KHÁCH

Hiện nay, dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong hoạt động du lịch, việc đảm bảo an toàn, tuân thủ yêu cầu chống dịch vẫn là ưu tiên hàng đầu. Các khách sạn, KDL vẫn thực hiện khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn, khuyến khích đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên khu vực đông người qua lại.

Bên cạnh đó, ngành du lịch và các địa phương cũng khởi động kế hoạch kích cầu, thu hút khách du lịch. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, năm 2021 đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển TP.Vũng Tàu và tỉnh BR-VT. Chào mừng sự kiện trên, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của địa phương, TP.Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: Lễ hội ẩm thực món ngon phố biển vào cuối tháng 4, giải chạy bộ âm nhạc (Vung Tau music run 2021), giải bơi biển và giải bóng đá.

Về phía ngành du lịch, nhiều hoạt động quảng bá, kích cầu cũng được xây dựng bao gồm: tham gia Ngày hội Du lịch TP.Hồ Chí Minh và Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.Hồ Chí Minh; phối hợp với các tỉnh, thành Đông Nam bộ tổ chức các đợt famtrip, presstrip khảo sát dịch vụ và các điểm đến mới trên địa bàn; tổ chức hội chợ du lịch trực tuyến và Tuần lễ văn hóa-ẩm thực-du lịch và sức khỏe kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch, một nhiệm vụ quan trọng để phục hồi ngành du lịch trong năm 2021 và những năm tiếp theo là định hướng lại thị trường khách, quảng bá đến thị trường khách quốc tế mục tiêu, đồng thời truyền thông kích cầu những sản phẩm mới, hấp dẫn, chất lượng cao để thu hút khách chi tiêu cao về BR-VT. Hiện nay, Bộ VH-TT-DL đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan bàn bạc kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế vào Việt Nam. Đón cơ hội trên, ngành du lịch đã đề xuất UBND tỉnh cho phép đẩy mạnh quảng bá điểm đến BR-VT ra nước ngoài qua 2 kênh truyền thông lớn là CNN (Mỹ) và BBC (Anh). Song song đó, Sở tiếp tục định hướng, vận động DN phát triển sản phẩm, dịch vụ theo hướng cao cấp, chú trọng nâng chất lượng nhân lực du lịch chuyên nghiệp. “Các kế hoạch trên được triển khai đồng bộ sẽ mang đến cơ hội phục hồi nhanh, mạnh ngành du lịch, đưa du lịch khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh”, ông Trịnh Hàng nói.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA