Đề xuất giảm tiền điện, xử lý rác cho các cơ sở cách ly có thu phí

Sở Du lịch vừa có báo cáo tình hình các cơ sở lưu trú có thu phí trên địa bàn.

Theo đó, toàn tỉnh có 4 khách sạn đang phục vụ khách cách ly có thu phí gồm: DIC Star- Cap Saint Jacques, Hoa Phượng Đỏ, Ngọc Hân và Cao Su. Các khách sạn trên đã đón và phục vụ 755 khách là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, quản lý DN nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Sở Du lịch đánh giá, quy trình đón tiếp khách cách ly có thu phí được thực hiện khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của Bộ Y tế từ khâu đón tiếp ở sân bay đến quá trình lưu trú tại khách sạn. Quá trình phục vụ, nhân viên các khách sạn trên đều ở lại trong cơ sở lưu trú. Rác thải từ sinh hoạt được thu gom, xử lý hàng ngày như rác thải nguy hại do đơn vị chuyên ngành thực hiện. Hiện nay có thêm 4 khách sạn tiếp tục đăng ký làm cơ sở cách ly có thu phí gồm: CAO, The Coast, Tiến An và Rex. Do đó, khả năng đón khách cách ly có trả phí là đáp ứng được. Tuy nhiên, Sở Du lịch cũng kiến nghị thông qua Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề xuất nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền điện và xử lý rác thải cho các cơ sở cách ly trên vì chi phí tiền điện, xử lý rác tăng 20% so với trước đó đẩy giá dịch vụ lên cao. Việc giảm bớt chi phí là cơ sở để các khách sạn giảm giá thuê cho khách.

Ngoài ra, nhằm giúp khách hiểu các biện pháp tự theo dõi sức khỏe sau khi hoàn thành cách ly tập trung, Sở Du lịch cũng kiến nghị tỉnh in ấn brochure, tập gấp hướng dẫn phòng dịch, theo dõi sức khỏe bằng tiếng Anh, khẩu trang có logo biểu tượng tỉnh BR-VT để gửi tặng khách.

ĐAN CHÂU