6 tháng đầu năm 2020: Tỉnh BR-VT đón hơn 5 triệu lượt khách

Sáng 11/7, tại huyện Côn Đảo, Sở Du lịch tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đại diện các huyện, thị xã, thành phố và hơn 20 DN du lịch trên địa bàn tỉnh tham dự.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, 6 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách và doanh thu du lịch sụt giảm mạnh. Toàn tỉnh đón hơn 5 triệu lượt khách, giảm 33,68% so với cùng kỳ, trong đó khách lưu trú là hơn 825 lượt, giảm 55,05% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 5.819 tỷ đồng, giảm 29,61% so với cùng kỳ.

Ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

6 tháng cuối năm, ngành du lịch tiếp tục theo dõi diễn biến dịch COVID-19 để kịp thời tham mưu, chỉ đạo công tác phòng dịch. Đồng thời, tập trung kích cầu, quảng bá, truyền thông, liên kết mở rộng thị trường, xây dựng chuỗi tour tuyến mới; hướng nghiệp nghề du lịch cho HS-SV; tổ chức đào tạo kiến thức du lịch cho cán bộ cấp xã/phường và lao động ngành du lịch; tham mưu bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án Vườn thú hoang dã Safari.

Tại hội nghị, các DN mong muốn thông qua Sở Du lịch kiến nghị UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 như: miễn tiền thuê đất trong 6 tháng đầu năm cho DN du lịch; tăng cường thêm hoạt động liên kết, quảng bá, kích cầu thu hút khách sau mùa du lịch hè và có kế hoạch quảng bá du lịch ra nước ngoài để sẵn sàng đón khách quốc tế khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt; hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức điểm đến cho hướng dẫn viên, đội ngũ tài xế, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ du lịch.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các DN, tổ chức có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động kinh doanh.

Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Du lịch đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 19 DN, tổ chức có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động kinh doanh. Sở Du lịch cũng tặng Giấy khen cho 30 cá nhân và 15 tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 và có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2020).

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA