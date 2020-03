Khám phá Longyearbyen - Thị trấn "không được chết" của thế giới

Được biết đến là thị trấn gần Cực Bắc nhất trên thế giới, Longyearbyen thuộc trung tâm hành chính thành phố Svalbard, Na Uy hàng năm thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Thị trấn Longyearbyen còn là thị trấn “không được phép chết”.

Longyearbyen nằm trên hòn đảo hẻo lánh Svalbard, Na Uy, ở 78 độ Bắc. Nơi này nằm ở giữa đại lục của Na Uy và Bắc Cực, với 2.300 cư dân sinh sống. Khi mặt trời lặn vào ngày 5/10 hàng năm, người dân ở Longyearbyen hiểu rằng 155 ngày tiếp theo, họ sẽ không được nhìn thấy nó. Ngày 2/3, tờ Guardian đưa tin đây là thị trấn nóng lên nhanh nhất thế giới. Sự biến đổi của khí hậu đã mang lại những thay đổi mạnh mẽ về thời tiết ở đây trong 10 năm qua. Nhiệt độ vào mùa hè và mùa đông cùng tăng lên. Các đảo có lượng mưa nhiều hơn. Vào mùa đông, tuyết rơi nhiều hơn khiến các sườn núi bị sạt lở - điều người dân chưa từng thấy trước đó.

Thị trấn có nhiệt độ trung bình - 70C, nhiệt độ thấp nhất lên đến -500C. Điểm đặc biệt thu hút du khách tới đây chính là những phong tục tập quán của người dân, dòng sông băng quanh năm, phong cảnh tuyệt đẹp và nhiều điểm khác biệt kỳ lạ, đầy lý thú khác. Từ ngày 20/4 - 23/8, mặt trời sẽ không bao giờ lặn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư nơi đây. Thế nhưng, hiện nay lại thu hút rất đông du khách ghé thăm thị trấn này để trải nghiệm, khám phá đêm trắng hoặc ngày là đêm!

Hầu hết, khách du lịch đến đây vào mùa đông và mùa hè. Lúc này thị trấn có hơn 60% diện tích bị bao phủ bởi sông băng, du khách đầy phấn khích cùng chèo thuyền kayak, trượt xe tuyết có động cơ, tham quan quanh thị trấn bằng xe chó kéo và cảm nhận băng tuyết lạnh giá cùng màu trắng bất tận xóa nhòa ranh giới đất trời.

Đặc biệt, đất tại thị trấn luôn trong tình trạng bị đóng băng nên người mất khi chôn cất, cơ thể không thể phân hủy, dễ gây mất vệ sinh và dịch bệnh có nguy cơ bùng phát. Chính vì vậy, đây là nơi duy nhất trên thế giới quy định cái chết là bất hợp pháp và cái tên thị trấn “không được phép chết” cũng bắt nguồn từ đây.

Luật pháp thị trấn Longyearbyen quy định, những người bị bệnh nặng, người già, phụ nữ mang thai vào những tháng cuối phải rời khỏi thị trấn, đến nơi khác sinh sống và chỉ trở lại thị trấn khi đã sinh con xong hoặc đã lành bệnh. Bên cạnh đó, theo quy định các cư dân trong thị trấn bị bắt buộc phải luôn mang theo súng bên người nếu đi ra ngoài vùng giới hạn bởi có hơn 3.000 con gấu Bắc Cực đang nhan nhản lượn lờ. Tại một số cửa hàng, quán ăn ở Longyearbyen thường có đặt sọt mây đựng súng phía dưới bảng nhắc nhở trao súng, cất giúp với dòng chữ hài hước “All the polar-bears in this shop are already dead, please leave your weapon with the staff” nghĩa là “Những con gấu Bắc Cực trong cửa hàng này chết hết rồi, vui lòng trao vũ khí của quý khách cho nhân viên”. Trong mùa đông tối tăm, thiếu ánh sáng mặt trời, nhiều người dân Longyearbyen sợ ở trong nhà. Bente Naeverdal, một người dân địa phương, cho biết họ có lý do chính đáng để sợ hãi. Tháng 12/2015, một trận tuyết lở ở núi Sukkertoppen đã khiến 2 người thiệt mạng, phá hủy 11 ngôi nhà. Tháng 2/2017, một trận tuyết lở khác đã phá hủy thêm 6 ngôi nhà.

Một điều thú vị nữa của thị trấn Longyearbyen đối với những du khách khi ghé tới đây chính là các con đường trong thị trấn đều không có tên mà đơn giản chỉ được gọi theo số thứ tự. Dọc các con đường, người dân xây nhà có nhiều màu sắc sặc sỡ bên ngoài, nổi bật giữa khung cảnh đất trời trắng xóa. Vào mùa hè, lớp băng tuyết tan ra ở một số vùng đất giúp các mầm non cây con vươn lên đón nắng, tạo nên những bãi cỏ xanh lướt thướt cùng các loại hoa nở khoe sắc khắp mọi nơi.

Longyearbyen là thị trấn khai thác than nhỏ trên đảo Spitsbergen, thuộc quần đảo Svalbard của Na Uy. Cách đi phổ biến nhất đến đây là 3 tiếng bay từ thủ đô Oslo tới sân bay Longyearbyen nằm ở điểm xa nhất về phía Bắc của thế giới. Nếu muốn đến bằng tàu, du khách có thể mua tour để tham gia một hành trình thám hiểm trên đại dương, kéo dài từ 9 đến 14 ngày. Tại Việt Nam, có nhiều chuyến bay tới Oslo. Du khách Việt phải xin visa Schengen để nhập cảnh Na Uy.

Có khoảng 300.000 du khách tới Svalbard mỗi năm. Phần lớn du khách đến Longyearbyen, nơi chỉ cách Bắc Cực 1.050km, vào mùa đông để có cơ hội ngắm Bắc Cực quang và gấu Bắc Cực. Đây là những điểm nhấn thu hút nhất của thị trấn với khách du lịch. Dù là mùa đông hay mùa hè thì du lịch thị trấn Longyearbyen luôn mang trong mình những nét đẹp huyền bí và đầy thú vị chờ du khách khám phá. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn và tận hưởng không khí băng giá và ngắm nhìn mặt trời không lặn suốt 24 giờ trong ngày, hòa mình vào đời sống của cư dân vùng đất gần Cực Bắc nhất thế giới.

HOÀNG MAI

(Tổng hợp)