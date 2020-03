Du lịch mùa Covid-19: Vũng Tàu vẫn tấp nập khách

Xe ô tô du lịch BKS Đồng Tháp , Sóc Trăng, Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai vẫn ùn ùn qua Trạm thu phí T3 (Ngã ba Long Sơn, Quốc lộ 51) trong 2 ngày nghỉ cuối tuần 29/2, 1/3.

Có vẻ như nắng vàng đầu Xuân cộng với những bãi biển dài căng tràn gió biển và các món đặc sản biển vẫn có sức hút mạnh mẽ khách du lịch đến với Vũng Tàu ngay giữa mùa CoVid - 19.

Mặc dù dịch CoVid - 19 đang làm ảnh hưởng đến kinh doanh du lịch ở các địa phương, nhưng trong mấy ngày qua BR-VT vẫn thu hút đông lượng du khách đổ về. Trong ảnh: Dòng xe lưu thông trên QL51 đoạn ngã ba Láng Cát, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ đổ về TP. Vũng Tàu trong kỳ nghỉ cuối tuần. Ảnh: MỸ LƯƠNG

NIỀM TIN BR-VT AN TOÀN

8 giờ sáng Chủ nhật (1/3), cung đường lên Ngọn Hải Đăng (Núi Nhỏ, TP. Vũng Tàu) đã rộn ràng, đông đúc. Từng hàng dài xe máy, ô tô nối đuôi nhau chậm rãi “leo” đến đích. Dù đôi lúc, việc di chuyển gặp khó khăn do kẹt xe, nhưng không nhiều người tỏ vẻ khó chịu mà vẫn tươi vui, háo hức. Đến địa điểm “cây bông gòn”, hàng trăm du khách, với các độ tuổi khác nhau dừng lại, hứng khởi với vẻ đẹp của nó và đương nhiên, không quên chụp những bức ảnh “check in” làm kỷ niệm.

Anh Lê Triều Nguyên (đến từ Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết, anh và bạn gái đều là người thích du lịch khám phá và vô cùng yêu biển. Anh đã chạy xe máy suốt 4 tiếng đồng hồ đi từ TP. Mỹ Tho đến TP.Vũng Tàu. Nguyên cho biết, dù hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm với dịch COVID-19, anh vẫn quyết định tới Vũng Tàu là vì tin đây là vùng an toàn, bởi khí hậu trong lành, sạch sẽ, nhiều nắng, khó có cơ hội cho bệnh đường hô hấp phát triển. “Đọc báo, tôi được biết chính quyền địa phương đang thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Dự kiến, tôi và bạn gái sẽ ở lại Vũng Tàu 2 ngày để tận hưởng biển xanh, nắng vàng và hải sản tươi sống tuyệt vời nơi đây”, Nguyên nói.

Chị Nguyễn Thị Kim Cúc, Quản lý Quán cà phê Sơn Đăng (nằm trên đường lên Ngọn Hải Đăng) cho biết, thời gian gần đây, dù bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng domino từ dịch COVID-19, nhưng lượng người lên Ngọn Hải Đăng ghé vào giải khát vẫn ổn định. Ngoài người dân nội tỉnh, có rất đông du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và một số tỉnh miền Tây. “Lượng khách ổn định có thể do việc nước ta không có nhiều ca nhiễm mới loại bệnh này. Đồng thời, nhiều du khách tin tưởng khí hậu, điều kiện tự nhiên và công tác phòng dịch của tỉnh sẽ chặn đứng nguy cơ COVID-19 xuất hiện”, chị Cúc cho hay. Lần đầu tiên du lịch Vũng Tàu, chị Nguyễn Thị Thảo Như (đến từ tỉnh Đồng Nai) biết đến bánh khọt qua báo chí và internet nên đã lựa chọn thưởng thức. Chị Như cho biết, loại thức ăn này ngon, vừa miệng với mình. “Tôi chọn du lịch Vũng Tàu vì tin đây là vùng an toàn trong mùa dịch hiện nay. 2 ngày qua, tôi đã thăm thú ngọn Hải Đăng, tượng Chúa dang tay cùng bạn bè. Đi bộ, leo núi, tắm biển làm tôi thấy khỏe khoắn hơn. Hải sản tươi sống hay bánh khọt đều rất ngon. Đương nhiên tôi sẽ tiếp tục trở lại thành phố biển xinh đẹp này trong thời gian tới”, chị Như nói.

Giữa thời điểm dịch COVID-19 tác động nhiều mặt đến các địa phương, du khách vẫn đổ về Vũng Tàu vui chơi, đón nắng. (Ảnh chụp chiều 1/3 tại khu vực Bãi Sau, TP.Vũng Tàu). Ảnh: QUANG VINH

Đến trưa, các trục đường chính, tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn tại TP. Vũng Tàu như Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Trần Phú… trở nên sôi động. Đông khách nhất là các địa điểm bán đặc sản hải sản, bánh khọt, lẩu cá đuối. Từ các loại xe lớn chở hàng chục du khách cho đến ô tô gia đình, xe máy liên tục ghé vào các hàng quán ven đường. Rất nhiều quán ăn gần như kín chỗ.

Ông Nguyễn Công Trứ, Quản lý quán lẩu cá đuối Út Mười (16A, Trương Công Định) cho biết, những ngày qua, lượng khách tới đây khá đông. Cuối tuần quán ăn phải hoạt động hết công suất mới đáp ứng được nhu cầu của thực khách. Ông Trứ cho biết: “Để phục vụ tốt và tạo sự yên tâm cho thực khách, chúng tôi luôn chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm, nguyên liệu chế biến món ăn có nguồn gốc rõ ràng, không lấy hàng trôi nổi. Nhất là trong thời điểm COVID-19 gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý của nhiều người, quán ăn thường xuyên lau chùi, tẩy trùng sàn nhà, không để rác thải, nước thải ứ đọng, tăng thêm xà bông, nước rửa tay để khách rửa tay trước và sau khi ăn”.

CHỦ YẾU KHÁCH GIA ĐÌNH

Không chỉ các điểm vui chơi, ăn uống, nhiều cơ sở lưu trú cũng dần tăng lượng khách. Chiều Chủ nhật (1/3), có mặt tại Khách sạn Kỳ Hòa Vũng Tàu (30-32, Trần Phú, phường 1, TP.Vũng Tàu), chúng tôi ghi nhận khách đến và đi khá đều. Cứ 20-30 phút, tại quầy lễ tân, bên vài khách vào nhận phòng có một gia đình đang làm thủ tục trả phòng. Nhân viên lễ tân khách sạn cho biết, đêm 1/3 và 2/3 khách đã đặt trước 40/tổng số 77 phòng của khách sạn, chủ yếu là phân khúc khách gia đình đến từ TP.Hồ Chí Minh tranh thủ thời gian con cái vẫn được nghỉ học đi du lịch nghỉ dưỡng.

Trước đó, từ thứ Hai đến thứ Bảy (24 đến 29/2), khách sạn trên cũng đạt công suất khá tốt, trên 80%, riêng thứ Bảy kín phòng. Ông Lê Đức Thịnh, Trưởng Phòng kinh doanh Khách sạn Kỳ Hòa - Vũng Tàu cho biết, so với thời điểm sau Tết những năm trước, tình hình kinh doanh không bằng, phân khúc khách MICE không còn nhưng đáng mừng là khách lẻ, khách gia đình đến khá đều.

Tương tự, ghi nhận tại nhiều khách sạn, biệt thự cho thuê trên toàn tỉnh, lượng khách lưu trú trong tuần qua khởi sắc hơn. Công suất phòng nâng dần ngày cuối tuần. Theo các DN kinh doanh lưu trú, thời tiết nắng nóng ủng hộ, du khách đến đông hơn là nhờ BR-VT đang “ghi điểm” rất tốt về công tác phòng dịch và quảng bá, kích cầu du lịch. Từ lãnh đạo tỉnh, đến ngành, Hiệp hội Du lịch, từng DN, điểm du lịch và cả người dân đều chung tay.

Du khách vui chơi, tắm biển tại khu vực Bãi Sau, TP. Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VINH

Dù kinh doanh khởi sắc hơn trong tuần cuối tháng 2, thế nhưng so với cùng kỳ, toàn khối khách sạn, resort đều sụt giảm lượng khách, doanh thu, nhất là doanh thu mảng ăn uống, hội nghị do khách đoàn đồng loạt hủy dịch vụ đã đặt. Ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh thông tin, ước tính sơ bộ trong doanh nghiệp hội viên, lượng khách, công suất phòng, doanh thu phải giảm đến 40-50% so với cùng kỳ. Diễn biến dịch COVID-19 tiếp tục phức tạp trên thế giới và sẽ tác động xấu đến du lịch. Hiện nay tất cả các đoàn khách lớn đã hủy hoặc dời không thời hạn kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo trong tháng 3. “Nhằm giúp khối DN du lịch, dịch vụ vượt qua giai đoạn khó khăn này, Hiệp hội Du lịch tỉnh tiếp tục vận động các DN năng động xây dựng nhiều gói kích cầu, giảm giá, tặng thêm dịch vụ; quảng bá để tăng sức lan tỏa du lịch BR-VT an toàn, sạch đẹp; đồng thời tập trung tiếp thị, chăm sóc những khách hàng, thị trường truyền thống, bền vững song song với cơ cấu lại thị trường khách để có những hoạt động xúc tiến phù hợp khi dịch COVID-19 lắng xuống”, ông Linh cho hay.

Tuần thứ 2 liên tiếp, BR-VT đón tàu du lịch cập cảng Sáng 1/3, tàu Vasco da Gama trên hải trình du ngoạn châu Á đã chọn Cảng Tổng hợp Thị Vải (TX.Phú Mỹ) cập bến. Trước đó, sáng 22/2, tại cảng trên cũng đón tàu MSC Splendida chở gần 1.400 du khách châu Âu, châu Mỹ và hơn 1.100 thuyền viên. Đây là chuyến tàu thứ 2 liên tiếp trong 2 tuần gần đây chọn BR-VT là nơi dừng chân. Tàu Vasco da Gama mang theo 699 du khách, trong đó có 304 khách Úc và 326 khách Anh, còn lại đến từ New Zealand, Hà Lan, Đức, Thụy Điển. Ngay khi tàu cập cảng, cán bộ biên phòng, nhân viên y tế Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh lên tàu làm thủ tục đi bờ, kiểm tra thân nhiệt trước khi cho khách xuống tàu. Công ty Du lịch Tân Hồng (TP.Hồ Chí Minh) tổ chức đón tiếp tại cảng. Có gần 30 xe ô tô và gần 100 hướng dẫn viên, nhân viên làm công tác đón tiếp, phục vụ, đưa khách đi tham quan. Tất cả đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và phun khử trùng xe trước khi đón khách. Số khách trên chia thành nhiều nhóm tham gia tour TP.Hồ Chí Minh, Mỹ Tho và BR-VT. Hành trình tham quan châu Á của tàu Vasco da Gama bắt đầu từ ngày 12/2, xuất phát từ Úc, ghé Indonesia - Singapore rồi đến Việt Nam. Tại Việt Nam, tàu lưu lại Cảng Tổng hợp Thị Vải 2 ngày 1 đêm. Đến chiều 2/3, tàu sẽ đi Campuchia, sau đó tiếp tục đến Singapore kết thúc hải trình châu Á.



NHÓM PV ONLINE