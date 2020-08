Phương án chống dịch phải phù hợp tình hình thực tế

Không để nền kinh tế tăng trưởng âm Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng Bảy và 7 tháng năm 2020. Nêu rõ dịch COVID-19 đang trở lại phức tạp, nặng nề hơn, Thủ tướng nhấn mạnh phải bình tĩnh, quyết tâm chỉ đạo để tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát dịch bệnh, không để đứt gãy nền kinh tế, không để nền kinh tế tăng trưởng âm. Về kinh tế-xã hội cả nước, qua số liệu thống kê, Thủ tướng đánh giá kinh tế Việt Nam không tăng cao trong tháng Bảy, nhưng có tăng trưởng và khả quan. Tuy vậy, do dịch bệnh nên các biện pháp có sự điều chỉnh, trước mắt là ngăn chặn dịch lây lan, không được để dịch bùng phát trên diện rộng. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bảo đảm đạt tốt nhất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra. Cần tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt cả chính sách tài khóa và tiền tệ theo hướng nới lỏng có kiểm soát; đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội, nhất là đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài; giữ chỉ số giá tiêu dùng không quá 4%... Trong bối cảnh khó khăn trước mắt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn về kinh tế-xã hội, bảo vệ mọi thành phần kinh tế, nhất là hệ thống doanh nghiệp, chống đổ vỡ, chống thâu tóm, không để tình trạng thất nghiệp trên diện rộng.