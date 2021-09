TP. BÀ RỊA: An sinh tốt để chống dịch hiệu quả

Cùng với việc tập trung kiểm soát dịch COVID-19, TP. Bà Rịa đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội (ASXH) cho người dân, nhất là hỗ trợ cho hộ nghèo, người lao động thu nhập thấp, nhóm đối tượng yếu thế để an dân trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa trao "túi an sinh" cho người dân trên địa bàn phường Phước Trung.

Giúp tận nơi, trao tận tay

Hơn 2 tháng qua, cứ mỗi thứ Bảy hàng tuần, các đoàn lãnh đạo của TP. Bà Rịa lại trực tiếp đến từng khu nhà trọ, khu dân cư trên địa bàn 11 xã, phường để gặp gỡ, trao tận tay hàng trăm túi an sinh cho người dân. Giữa những ngày khó khăn chồng chất, tình cảm, sự quan tâm ấy không chỉ giúp bà con duy trì bữa ăn hàng ngày mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn.

Đón nhận túi an sinh từ tay lãnh đạo TP. Bà Rịa, ông Lê Quốc Khôi, ở khu phố 4, phường Phước Trung phấn khởi chia sẻ: “Khi chưa xảy ra dịch, tôi đẩy xe đi bán cơm chiên dạo kiếm sống. Từ khi giãn cách, tôi tham gia bảo vệ chốt vùng xanh, mong góp chút công sức cùng chính quyền đẩy lùi dịch COVID-19. Dịch bùng phát khiến cuộc sống khó khăn, nhưng có thành phố, phường hỗ trợ thực phẩm thiết yếu như gạo, mì, dầu ăn… nên tôi yên tâm cùng chính quyền chống dịch”.

Tổ An sinh TP. Bà Rịa được thành lập nhằm tập trung hỗ trợ cho người dân khó khăn do dịch COVID-19. Bà Lương Thị Kiều Trang, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Bà Rịa, Tổ trưởng Tổ An sinh cho biết, thành phố đã dành gần 12 tỷ đồng chăm lo an sinh cho người dân trên địa bàn. Cụ thể, TP. Bà Rịa đã chuyển hơn 20.000 “túi an sinh” trị giá hơn 6,6 tỷ đồng đến các xã, phường để chăm lo cho người dân. Thành phố cũng đã trao 10.619 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, các hộ trong khu phong tỏa, trị giá hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, các phường, xã đã vận động gạo và các nhu yếu phẩm khác trị giá hơn 4,7 tỷ đồng chăm lo cho người dân…

“Tổ An sinh TP. Bà Rịa cùng với các xã, phường rà soát kỹ và thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin từ người dân để hỗ trợ tới bà con nhanh nhất, không bỏ sót ai. Qua đó, góp phần bảo đảm ASXH đối với tất cả người dân”, bà Kiều Trang nhấn mạnh.

Cùng với triển khai các giải pháp cấp bách để kiểm soát tốt tình hình dịch trên địa bàn, TP. Bà Rịa đã huy động mọi nguồn lực với mong muốn chăm lo tốt nhất có thể cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chúng tôi xác định ảnh hưởng của dịch COVID-19 còn kéo dài, tác động lớn đến đời sống của người dân. Vì vậy, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, thực hiện tốt công tác ASXH, để người dân có thêm điều kiện vượt qua khó khăn. Lãnh đạo thành phố cũng sẽ tiếp tục xuống các khu dân cư, sâu sát dân để nắm bắt tình hình, có sự hỗ trợ kịp thời cho người dân. (Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa)

Không bỏ sót người khó khăn

Bằng nhiều nỗ lực, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động nhiều nguồn lực xã hội, các hoạt động hỗ trợ trên địa bàn TP. Bà Rịa đã được phủ khắp và đến tận tay từng người dân. TP. Bà Rịa còn khẩn trương chi trả hỗ trợ người bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

Chị Trần Thị Liên, ở khu phố 2, phường Phước Trung cho biết, chồng mất đã lâu, chị làm bánh bán ở chợ, gồng gánh nuôi 2 con gái ăn học. Mấy tháng nay, do ảnh hưởng của dịch, chị không đi bán được, kinh tế càng khó khăn hơn. Chị đã nhận được tiền hỗ trợ dành cho lao động mất việc làm. “Mấy tháng giãn cách, tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ lương thực. Tiền nhà trọ cũng được miễn giảm. Tôi còn được hỗ trợ 1,5 triệu đồng lần 1 và chuẩn bị nhận lần 2 nên có thêm chi phí trang trải cho cuộc sống của 3 mẹ con”, chị Liên nói.

Đến ngày 30/9, TP. Bà Rịa đã phê duyệt hỗ trợ cho 43.862 đối tượng với số tiền hơn 90 tỷ đồng. Trong đó, đã chi hỗ trợ cho 40.739 đối tượng với số tiền hơn 83,8 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 68 về hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thành phố đã phê duyệt lần 1 và lần 2 cho 41.801 người với số tiền hơn 85,9 tỷ đồng. Trong đó, đã chi hỗ trợ 38.732 người, với tổng số tiền hơn 79,3 tỷ đồng.

Song song đó, sau khi nhận gạo do Chính phủ hỗ trợ, TP. Bà Rịa đã nhanh chóng chuyển đến người dân trên địa bàn và đang xin cấp thêm để hỗ trợ người dân. Ở khía cạnh khác, để hỗ trợ các đối tượng khó khăn, nhất là lao động tự do, công nhân ở trọ, TP. Bà Rịa đã tích cực vận động và đã có 2.394 người được miễn, giảm tiền phòng trọ. Ngoài ra, thành phố còn phê duyệt 13 đợt hỗ trợ cho 2.536 người dân TP. Bà Rịa đang ở tại các tỉnh, thành phố, địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó đã chi hỗ trợ 1.751 người với tổng số tiền hơn 1,75 tỷ đồng.

