Màu xanh áo lính trong đại dịch

Trong những ngày căng mình phòng chống dịch COVID-19, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ bộ đội tham gia chốt chặn, tuần tra; phục vụ trong khu cách ly, phong tỏa; sắp xếp, phân chia lương thực, thực phẩm và giao đến tận nhà người dân; tặng quà, nhu yếu phẩm cho hộ khó khăn đã trở nên quen thuộc.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận nhà cho nhân dân TT. Long Hải, huyện Long Điền.

Xông pha nơi tuyến đầu

Để người dân TT. Long Hải, huyện Long Điền yên tâm thực hiện yêu cầu giãn cách nghiêm ngặt “ai ở đâu ở đó” từ 00 giờ ngày 23/8, gần 200 quân nhân của Trung đoàn Minh Đạm đã có mặt cùng lực lượng dân quân địa phương làm nhiệm vụ cung cấp lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân. Nhận phần lương thực, thực phẩm do các chiến sĩ bộ đội chuyển đến nhà, bà Nguyễn Thị Việt Hải (tổ 1, KP. Hải An) xúc động nói: “Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn và cảm phục. Lương thực, thực phẩm được cung cấp đầy đủ, công tác lấy mẫu xét nghiệm cũng tiến hành tại nhà, chúng tôi không còn lý do gì để ra đường nữa”.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp các đơn vị quân đội trên địa bàn tăng cường lực lượng kiểm soát chặt vùng đỏ, bảo vệ vùng xanh. Tại TP. Vũng Tàu, do số lượng người nhiễm COVID-19 và người tiếp xúc với người bệnh thuộc đối tượng F1, F2, F3 lớn nên ngoài 50 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và 300 dân quân, Ban CHQS TP. Vũng Tàu còn phối hợp với những đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố như Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 171 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tăng cường 45 cán bộ, chiến sĩ trực canh 24/24 tại các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn.

Cùng với lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, 151 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 (thuộc Sư đoàn Bộ binh 302) có sức khỏe tốt và có khả năng cơ động linh hoạt xử lý tốt các tình huống đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 điều động tham gia tăng cường cho lực lượng chức năng tỉnh BR-VT để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. “Đánh giặc không tiếng súng còn khó khăn hơn nhiều so với lính thời chiến trận vì “giặc COVID-19” vô hình lẩn khuất trong không khí. Nhiệm vụ nặng nề, áp lực, nhưng cũng tự hào vinh quang. Vì sự bình yên của nhân dân, nhất định chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trung sĩ Ngô Xuân An, Trung đoàn 88 - Sư đoàn 302 bày tỏ quyết tâm.

Thắm tình quân - dân

LLVT huyện Long Điền cung cấp nhu yếu phẩm cho nhân dân trong khu cách ly Trung đoàn Minh Đạm.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, LLVT tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nhu yếu phẩm, góp phần giúp đỡ nhân dân vượt qua những ngày khó khăn nhất do đại dịch COVID-19. Từ cuối tháng 8 đến nay, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn Minh Đạm - Bộ CHQS tỉnh đã trao 250 túi an sinh cho UBMTTQ Việt Nam TT. Long Hải, huyện Long Điền để trao tặng các hộ dân trong khu vực phong tỏa. Mỗi túi an sinh gồm: 5kg gạo, 4kg rau xanh, 3kg trái cây, cá khô và thư tuyên truyền, động viên nhân dân quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19.

Thượng tá Đoàn Xuân Sơn, Chính ủy Trung đoàn Minh Đạm cho biết, đơn vị đã trích một phần kinh phí từ tăng gia sản xuất, huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp và vận động nhà tài trợ, đồng thời chủ động thu mua cá về chế biến và phơi khô làm quà tặng, giảm bớt chi phí và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, Trung đoàn cũng đã tổ chức mô hình “Siêu thị 0 đồng” và 4 đợt trao tặng 500 suất quà gồm các loại nhu yếu phẩm: đường, bột ngọt, bột nêm, dầu ăn, nước tương, nước mắm và 5 tấn bắp, 2,5 tấn gạo, 2 tấn rau xanh, 8.500 khẩu trang y tế, 400 kính chống giọt bắn cho nhân dân trên địa bàn các huyện Long Điền, Châu Đức và TP. Vũng Tàu với tổng trị giá quà tặng hơn 200 triệu đồng. “Quà của các chú bộ đội đều là những thứ thiết yếu, lại đến đúng thời điểm chúng tôi gặp khó khăn nhất nên ai cũng vui và phấn khởi”, bà Nguyễn Hằng Nga (tổ 1, ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) chia sẻ.

Từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã trích Quỹ “Tăng gia sản xuất” và vận động các cá nhân, DN được 21,8 tỷ đồng để tổ chức 27 chương trình “Món quà yêu thương”, 6 “Siêu thị 0 đồng”, 2 “Siêu thị 0 đồng di động”, 16 cây “ATM gạo miễn phí” hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, thực hiện Chỉ thị 660-CT/ĐU ngày 21/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động nắm chắc diễn biến của dịch bệnh và tình hình các địa bàn, nhất là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, từ đó huy động sản phẩm tăng gia sản xuất, vận động cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm, kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để tổ chức các hoạt động như “Siêu thị 0 đồng”; “Món quà yêu thương”; “ATM gạo 0 đồng”; thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch, khu cách ly tập trung với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Nhờ vậy, những phần quà đều được trao tặng đúng địa chỉ, thể hiện sâu sắc tình cảm, trách nhiệm, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân với dân, làm sáng đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, gắn bó nghĩa tình, thắng lợi vẻ vang” của LLVT tỉnh BR-VT, cán bộ, chiến sĩ cho dù ở bất cứ đâu, trong nhiệm vụ nào cũng đã và đang không ngừng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong hành trình thực hiện mục tiêu, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Đặc biệt, trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, bằng những việc làm xuất phát từ tinh thần trách nhiệm với nhân dân, các anh đã và đang góp phần tô thắm thêm vẻ đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Bài, ảnh: MINH NHÂN