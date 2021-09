Kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế

Sáng 14/9, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến đối thoại, gặp gỡ các hiệp hội DN, nhà đầu tư trong bối cảnh dịch COVID-19 và đã có bài phát biểu chào mừng. Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này đến bạn đọc.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MẠNH THẮNG

Kính chào Quý vị!

Tôi là Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cùng các ông, bà là lãnh đạo tỉnh và cộng sự của chúng tôi xin bày tỏ sự trọng thị và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả Quý vị tham gia buổi đối thoại với chủ đề: Phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhân dịp này, chúng tôi bày tỏ sự thấu hiểu về những khó khăn, sự sụt giảm doanh thu, tăng chi phí vì lý do tạm đình chỉ hoạt động và hoạt động trong điều kiện phong tỏa để phòng chống dịch COVID mà quý vị đã đương đầu trong suốt thời gian qua.

Xu hướng dịch tễ, theo thống kê và dữ liệu thì tổng tích lũy số ca nhiễm dịch COVID của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những tỉnh ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có số lượng ở mức khá thấp. Trong khi dịch bệnh đang có xu hướng giảm rõ rệt trong 10 ngày gần đây, bình quân mỗi ngày chỉ 30 ca nhiễm COVID-19. Chúng tôi đang nỗ lực tối đa làm tốt công tác phòng chống dịch và làm tốt nhất có thể, cùng với cộng đồng, trong công tác an sinh xã hội.

Chúng tôi đã nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh, nhưng chúng tôi hiểu như vậy là chưa đủ, bởi dịch bệnh đã bào mòn sức khỏe của nền kinh tế Bà Rịa – Vũng Tàu, làm cho đời sống của nhân dân trở nên khó khăn hơn và sức chịu đựng của các doanh nghiệp cũng dần đến giới hạn.

Trân trọng cám ơn Quý vị vì sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng cùng với chúng tôi để thực hiện dập dịch có hiệu quả trong suốt thời gian qua. Và cũng qua đợt dịch này chúng tôi thấy rõ sự linh hoạt và thích nghi với điều kiện để đảm bảo an toàn, tiếp tục giữ vững để chúng ta chuẩn bị cho việc khôi phục và phát triển trong thời gian tới.

Với những nỗ lực tự làm mới mình, trong suốt thời gian 8 tháng qua, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với sự chung tay, giúp sức của cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế của Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục phát triển. Trong đó, xuất khẩu đạt xấp xỉ 5 tỷ USD và nhập khẩu đạt 4,775 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư FDI và vốn trong nước đạt hơn 800 triệu USD. Ngoài ra, số doanh nghiệp thành lập mới và tăng vốn, mở rộng quy mô cũng tăng trưởng tương đương 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng chúng ta đối diện với một sự thật, số doanh nghiệp tạm dừng hoặc ngưng hoạt động tăng 15% do ảnh hưởng của dịch COVID. Với điều kiện như vậy, chúng tôi đang nỗ lực tối đa; phối hợp tranh thủ báo cáo các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ. Và tháng 7/2021, Quốc hội đã phê chuẩn các dự án đầu tư công mang tính chiến lược về hạ tầng kết nối giữa Bà Rịa – Vũng Tàu với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Đó là dự án đường cao tốc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, kéo điện lưới từ đất liền ra Côn Đảo và đầu tư nâng cấp mở rộng sân bay Côn Đảo. Với những kết nối này, chúng tôi hy vọng tương lai và sự thuận lợi cho thu hút đầu tư và hoạt động của các nhà đầu tư tại Bà Rịa - Vũng Tàu trở nên dễ dàng và có hiệu quả hơn.

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng dịch bệnh còn tiếp diễn. Phương án thứ nhất có thể diễn ra với sự kiểm soát như hiện nay hoặc tốt hơn. Phương án thứ hai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong cả hai phương án, việc mở cửa nền kinh tế Bà Rịa – Vũng Tàu là nhu cầu rất cần thiết để tiếp tục duy trì và phát triển kinh tế xã hội. Quan điểm của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu cho phòng chống dịch; đồng thời tiếp tục khôi phục, mở cửa hoạt động nền kinh tế, trong đó có các doanh nghiệp. Chúng tôi thực hiện theo nguyên tắc kiểm soát dịch, khôi phục kinh tế và an dân để đảm bảo nền kinh tế Bà Rịa – Vũng Tàu được kiểm soát dịch một các bền vững nhưng đồng thời từng bước có lộ trình để khởi động và khôi phục lại nền kinh tế.

Để đạt được các mục tiêu trên, nhất là bảo đảm việc mở cửa, phục hồi kinh tế một cách bền vững thì ngoài sự nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng thì sự tham gia của các hiệp hội, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng, là chủ thể thực hiện và tham gia quan trọng vào quyết định sự thành công của kế hoạch này. Chính vì vậy, hôm nay lãnh đạo tỉnh tổ chức đối thoại để cùng trao đổi với các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Lắng nghe các ý kiến phản hồi và đề xuất của quý vị là mong muốn thực tâm của chúng tôi.

Về phía lãnh đạo tỉnh, chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành, ủng hộ, cùng với doanh nghiệp hành động để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nút thắt về cơ chế, chính sách; giải quyết nhanh chóng thủ tục hưởng các chính sách hỗ trợ, kích thích kinh tế của Chính phủ; tăng cường cải cách hành chính; công khai, minh bạch các nguồn lực và việc phân bổ các nguồn lực, nhất là việc tiêm vắc xin theo lộ trình xem như là một phần rất quan trọng để khôi phục phát triển kinh tế.

Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện nguyên tắc kiểm soát dịch, khôi phục kinh tế và an dân. Trong ảnh: Sản xuất thuộc da tại Công ty TNHH San Fang. Ảnh: THANH NGA

Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những tỉnh trọng điểm của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có đóng góp lớn vào kinh tế vùng và cả nước. Vì vậy, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm phân bổ vắc xin trong tháng 9 này và quý 4/2021 (theo kế hoạch được phê duyệt lượng vắc xin cho Bà Rịa - Vũng Tàu tiêm đủ 95% dân số từ 18 tuổi trở lên) để tái mở cửa nền kinh tế. Nếu chậm khôi phục kinh tế không chỉ ảnh hưởng riêng đến Bà Rịa - Vũng Tàu mà còn đối với cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, do sự gắn kết của các chuỗi cung ứng hàng hóa, chuỗi cung ứng lao động và nhất là vị thế cảng biển nước sâu chiến lược Cái Mép - Thị Vải.

Tôi tin tưởng rằng với sự chung sức, đồng lòng của Quý vị, cùng với chúng tôi sớm đưa Bà Rịa - Vũng Tàu trở lại trạng thái bình thường mới, khôi phục phát triển tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, đem lại hạnh phúc cho Nhân dân trong tỉnh.

Chúng tôi xem đây là cơ hội tốt để lắng nghe ý kiến của quý vị. Bởi sự chậm trễ của chúng tôi thì Bà Rịa - Vũng Tàu lại có thể bỏ lỡ các cơ hội phát triển kinh tế hiếm có.

Xin trân trọng cám ơn.