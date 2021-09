TP. Vũng Tàu: Họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch

Sáng 15/9, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu chủ trì cuộc họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Tham dự họp báo có các thành viên BCĐ; Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu; đại diện Sở Y tế, CDC tỉnh và phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Theo báo cáo của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu, tính từ ngày 28/6 đến ngày 14/9, thành phố ghi nhận 1.330 ca mắc COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi 729 ca. Tính đến ngày 14/9, thành phố còn 25 khu phong tỏa với 2.068 hộ/6.450 nhân khẩu và 2 khu tạm phong tỏa do có ca test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Đại diện Báo Thanh niên thường trú tại BR-VT đề nghị TP. Vũng Tàu lý giải về việc một bộ phận người dân tại một số địa bàn dân cư chưa thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội.

Cuộc họp đã dành nhiều thời gian để đại diện các các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đặt câu hỏi và đề nghị thành phố cung cấp thông tin về một số nội dung như: Nguyên nhân việc Vũng Tàu thực hiện giãn cách sớm nhất tỉnh nhưng lại “về đích” muộn hơn so với các địa phương khác; dư luận, nhân dân quan tâm đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch và thời điểm nới lỏng giãn cách trong những ngày tiếp theo; việc điều chỉnh, thay đổi phương thức đi chợ hộ; tiến độ tiêm vắc xin trên địa bàn thành phố; công tác bảo đảm an sinh, xã hội, hỗ trợ các lao động tự do, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19…

Đại diện Báo Nhân dân thường trú tại BR-VT đặt câu hỏi với lãnh đạo thành phố về việc bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo NQ 68.

Nhiều các cơ quan thông tấn, báo chí cũng bày tỏ mối quan tâm, đề nghị thành phố làm rõ việc bảo đảm an toàn, tính hiệu quả và phòng, chống lây nhiễm khi thực hiện lấy mẫu diện rộng; việc nhân viên y tế về hỗ trợ công tác phòng, chống dịch có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước những nội dung mà các cơ quan thông tấn, báo chí đặt ra, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của thành phố đã thông tin và giải đáp ngay tại cuộc họp.

Trong đó, liên quan ca bệnh F0 (ngụ tại hẻm 105/57 Lê Lợi), là bác sĩ dự phòng V.Đ.T SV mới tốt nghiệp về từ Cần Thơ về địa phương (vào ngày 28/8, sau đó đến ngày 10/9 có kết quả PCR dương tính), dựa trên các phân tích, điều tra dịch tễ và về với các bằng chứng khoa học về lây nhiểm, Bác sĩ Trương Đình Chính, Trưởng Phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế nhận định đây không phải là nguồn lây ban đầu trong chùm ca lây nhiễm ở khu vực này. Mà đây là một ca FO liên quan đến chùm ca bệnh gia đình ở hẻm 105/57 Lê Lợi. Đồng thời, khẳng định ngành y tế thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, đúng quy trình đối với người từ ngoài tỉnh về địa phương. Việc dư luận đăng tải trên các trang mạng xã hội là không có căn cứ khoa học, gây hoang mang cho người dân.

Đối với thông tin dư luận tại chung cư Vũng Tàu Center và một số địa phương khác trên địa bàn thành phố phản ánh về việc nhân viên y tế đã lấy mẫu diện rộng vào ngày 11/9, sau đó 3 ngày lại tiếp tục xét nghiệm lại do có ca nghi nhiễm, ngành Y tế và BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu cho biết, đây là việc làm cần thiết và đúng quy định của Bộ Y tế. Để bảo đảm an toàn, thành phố bố trí các lực lượng lấy mẫu lưu động tại các điểm gần kề, lấy mẫu tận nhà/tầng nhà ở chung cư và bảo đảm các quy tắc 5K, phòng, chống lây nhiễm nên người dân hoàn toàn yên tâm và hợp tác để đẩy lùi dịch bệnh.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa bày tỏ sự cảm ơn đến các cơ quan thông tấn, báo chí đã hỗ trợ, đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua.

Ông Trần Đình Khoa cũng nhận định, thời gian qua, cả hệ thống chính trị, các lực lượng tuyến đầu đã hết sức nỗ lực, bước vào cuộc chiến với đại dịch COVID-19 bằng quyết tâm cao nhất. Số ca nhiễm mới trên địa bàn tuy vẫn còn trong những ngày vừa qua nhưng đều trong tầm kiểm soát. TP.Vũng Tàu với mật độ dân cư đông, đặc thù là đô thị thương mại, dịch vụ, do đó, không tránh khỏi những bất tiện, khó khăn cho cuộc sống người dân trong những ngày thực hiện giãn cách. Thành phố mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí, người dân tiếp tục đồng hành, tin tưởng vào các biện pháp mà thành phố đã và đang tiếp tục kiên trì thực hiện trong những ngày tiếp theo.

“Thành phố đặt mục tiêu đến ngày 22/9 phấn đấu thu hẹp và tiến tới không còn các khu phong tỏa, chỉ còn các điểm phong tỏa; xanh hóa nhiều hơn các địa bàn dân cư, sớm đẩy lùi dịch bệnh, phát triển trở lại nền KT-XH”, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa nhấn mạnh.

