Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác huấn luyện và phòng chống dịch tại BR-VT

Sáng 6/9, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các sở, ngành của tỉnh.

Báo cáo với Đoàn tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, LLVT tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh tăng gia sản xuất và bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia huấn luyện chiến đấu phòng thủ.

Cụ thể, LLVT tỉnh đã phối hợp với các lực lượng tổ chức 78.068 lượt tuần tra với sự tham gia của 172.791 lượt cán bộ, chiến sĩ, qua đó phát hiện, bắt và xử lý 253 vụ/339 đối tượng vi phạm pháp luật. Thu từ tăng gia sản xuất và làm dịch vụ đạt 7,56 tỷ đồng, đưa vào tiền ăn thêm 8 ngàn đồng/người/ngày; quân số khỏe đạt 98,5%; xây dựng 15 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân” cho hộ nghèo với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, LLVT tỉnh đã huy động 3.549 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại 1.174 tổ, chốt, 65 khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh; điều động 107 cán bộ, chiến sĩ tham gia tăng cường cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch; huy động 321 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia thu hoạch và tiêu thụ 63,3 tấn nông sản cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh… Ngoài ra, LLVT tỉnh còn trích Quỹ “Tăng gia sản xuất” và vận động các cá nhân, DN số tiền 21,8 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận nhà cho nhân dân TT. Long Hải, huyện Long Điền.

4 tháng cuối năm, LLVT tỉnh tiếp tục nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo đảm an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia phòng chống dịch; chăm lo, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Ngô Minh Tiến đánh giá cao công tác phòng chống dịch của BR-VT. “Với vị trí địa lý nằm sát tâm dịch TP.Hồ Chí Minh lại có tuyến QL qua địa bàn. Sáng nay trên suốt hành trình vào BR-VT từ QL 51 qua các khu dân cư, tôi thấy người dân chấp hành rất tốt “ai ở đâu, ở đó”, phương tiện cá nhân di chuyển trên đường rất ít. BR-VT giữ được kết quả phòng chống dịch như vậy là quá tốt”, Trung tướng Ngô Minh Tiến nhận xét.

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam (thứ hai từ phải qua) tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát xe container trên QL51.

Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị BR-VT tiếp tục phát huy thành quả đạt được, đồng thời tập trung cho công tác dự báo và các giải pháp xử lý tình huống trong trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu để không bị động. LLVT tỉnh chống dịch nhưng phải đặt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu lên hàng đầu; tăng cường nắm thông tin dư luận, kịp thời xử lý, phản bác thông tin, luận điệu xuyên tạc của các lực lượng chống phá; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức khen thưởng, động viên, nhân rộng cách làm hay, gương điển hình trong phòng chống dịch; duy trì hiệu quả các mô hình chăm lo đời sống cho người dân.

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trung đoàn Minh Đạm.

Trước khi làm việc với tỉnh, Đoàn công tác đã thăm và tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát xe container trên QL51, Bệnh viện dã chiến ký túc xá trường CĐ Dầu khí và khu cách ly Trung đoàn Minh Đạm. Chiều cùng ngày, Đoàn công tác thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm Trưởng Đoàn thăm Bệnh viện dã chiến ký túc xá trường CĐ Dầu khí.

Tin, ảnh: MINH NHÂN-MỸ LƯƠNG