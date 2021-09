Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tích cực vận động châu Âu để có vaccine và thiết bị y tế nhanh nhất, sớm nhất

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều tối 5/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Vienna, Cộng hòa Áo, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ đã gặp 6 Đại sứ Việt Nam tại châu Âu gồm: Đại sứ Việt Nam tại Séc Thái Xuân Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Nguyễn Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo; Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hùng; Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Nguyễn Trung Kiên và Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các Đại sứ Việt Nam tại Áo, Séc, Hungary, Slovakia, Ba Lan. Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự cuộc gặp có: Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng.

Tại cuộc gặp, các Đại sứ đã báo cáo tình hình cộng đồng người Việt Nam tại các nước sở tại. Đáng chú ý là do tình hình dịch COVID-19 ở châu Âu diễn biến phức tạp trong năm 2020, nên bà con gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh và đời sống. Các Đại sứ cũng chia sẻ cộng đồng người Việt Nam tại các nước sở tại có ý thức phòng, chống dịch bệnh rất cao, sớm đồng ý tiêm vaccine phòng COVID-19 nên tỷ lệ tử vong và mắc bệnh thấp hơn so với sở tại. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do COVID-19 nhưng bà con vẫn hướng về quê hương, đất nước, tích cực ủng hộ quỹ vaccine phòng, chống COVID-19, ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai. Cộng đồng tại Séc đã ủng hộ quỹ vaccine 1,5 tỷ đồng, cộng đồng tại Đức ủng hộ 50.000 euro.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các Đại sứ tiếp tục quan tâm đến mọi mặt đời sống, sinh hoạt của cộng đồng, đề nghị chính quyền sở tại đảm bảo y tế và an toàn sức khỏe, hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng người Việt Nam, đồng thời Chủ tịch Quốc hội cũng quán triệt tinh thần Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó thể hiện quan tâm và trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Các Đại sứ cũng báo cáo đã chuyển thư của Chủ tịch Quốc hội đến Lãnh đạo Nghị viện các nước đề nghị hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó có chia sẻ vaccine cho Việt Nam và cho biết sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy qua kênh Nghị viện đến Chính phủ các nước về việc này.

Các Đại sứ cho biết thời gian qua đã triển khai quyết liệt ngoại giao vaccine và thu được một số kết quả đáng khích lệ: Chính phủ Hungary đã tặng Việt Nam 100.000 liều vaccine. Chính phủ Slovakia tặng Việt Nam 150.000 liều và đang đàm phán để có thể nhượng cho Việt Nam từ 2-3 triệu liều vaccine. Công ty CZ ở Slovakia cam kết tặng Thành phố Hồ Chí Minh máy thở và các vật tư y tế trị giá 200.000 euro. Chính phủ Đức viện trợ 2,5 triệu liều và 75 máy thở, 15 màn hình, 20 ngàn máy đo nồng độ ô xy; các bang, địa phương và các doanh nghiệp Đức ủng hộ 800.000 bộ xét nghiệm nhanh, hàng trăm ngàn khẩu trang y tế và nhiều thiết bị y tế khác. Chính phủ Séc đã viện trợ 250.000 liều và cam kết chuyển nhượng 500.000 liều vaccine phòng COVID-19.

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ vaccine đầu tiên cho Việt Nam, đã tặng 500.000 liều vaccine và chuẩn bị ngày 7/9 sắp tới sẽ trao các thiết bị y tế, máy thở và máy ổn định nhịp tim trị giá 4 triệu USD và hiện hai bên đang đàm phán để có thể sớm ký thoả thuận chuyển nhượng 3 triệu liều vaccine.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có các nước châu Âu đã tích cực triển khai ngoại giao vaccine, đạt kết quả bước đầu rất tốt, đồng thời đề nghị các Đại sứ tiếp tục tích cực bằng mọi cách, mọi kênh, kể cả tranh thủ nguồn dôi dư, trao đổi hoặc mua vaccine phòng COVID-19… Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo các Đại sứ cần quyết liệt hơn trong việc vận động, tháo gỡ mọi vấn đề vướng mắc về thủ tục để có vaccine và trang thiết bị y tế nhanh nhất và sớm nhất.

Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định Quốc hội sẽ cùng Chính phủ tích cực xem xét và giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong thủ tục để đẩy nhanh, đẩy mạnh việc mua, tiếp nhận vaccine phòng COVID-19 đáp ứng nhu cầu hết sức bức thiết trong nước trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 hiện nay.

TTXVN