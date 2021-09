Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nỗ lực kiểm soát dịch, thúc đấy phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 6/9, dưới sự chủ trì, điều hành của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2021 để thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2021; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình kinh tế-xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và các vấn đề quan trọng khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ; các Ủy ban của Quốc hội.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, phiên họp thường kỳ tháng 8 diễn ra sau khi cả nước tổ chức kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; vừa tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022.

Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế-xã hội, đặc biệt ảnh hưởng tới đời sống, sức khỏe, tính mạng của người dân và ảnh hưởng tới sản xuất công nghiệp, dịch vụ của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; công tác đối ngoại được tăng cường.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được tập trung. Trong đó, tại 23 địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội, ưu tiên phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu. 40 địa phương còn lại tùy tình hình ưu tiên linh hoạt giữa phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch.

Đặc biệt, Chính phủ chỉ đạo chuyển hướng trong phòng, chống dịch theo hướng kết hợp hài hòa giữa tập trung và phân cấp. Trong đó, tập trung chỉ đạo chuyên sâu và phân cấp thực hiện, với phương châm “mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài; mỗi người dân là một chiến sỹ; người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng, chống dịch.”

Khi thực hiện giãn cách xã hội, các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách, cách ly, “ai ở đâu ở đó;” bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, thị trấn, khi người dân có yêu cầu, phải đáp ứng kịp thời; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn; tuyên truyền, vận động để “dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm.”

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp đã chung sức, đồng lòng trong phòng, chống dịch, nhất là các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tổng hợp các đề xuất của các ngành, địa phương về kinh phí phục vụ phòng, chống dịch.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu bổ sung chính sách cho lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.

Bộ Giao thông Vận tải xem xét quy định thống nhất, đảm bảo lưu thông hàng hóa, di chuyển con người cần có chỉ đạo thống nhất.

Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy chiến dịch ngoại giao vaccine để có vaccine nhiều nhất, sớm nhất tiêm phòng cho người dân...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành nỗ lực nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, nghiên cứu giải pháp thích ứng an toàn trong điều kiện mới; xây dựng kịch bản khôi phục, phát triển kinh tế trong tình hình mới.

Thủ tướng yêu cầu tại Phiên họp thường kỳ tháng 8 này, các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình; phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đưa ra mục tiêu, giải pháp để thực hiện trong tháng 9 có kết quả cao hơn; làm tiền đề để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 mà Quốc hội giao.

