Tiêm vắc xin cho người dân, không thể chậm trễ!

Đó là yêu cầu của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra chiều tối 10/8. Tham dự cuộc họp cũng tại điểm cầu Tỉnh ủy có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Cuộc họp được kết nối với điểm cầu UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 8 huyện, thị, thành phố.

GIẢM CA NHIỄM MỚI

Theo báo cáo của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 9/8 đến 18 giờ ngày 10/8, BR-VT ghi nhận 53 ca mắc COVID-19 mới (giảm 38 ca so với thời điểm từ 18 giờ ngày 8/8 đến 18 giờ ngày 9/8), trong đó có 37 ca trong khu cách ly tập trung (giảm 27 ca so với ngày 9/8), 12 ca trong khu vực phong tỏa (giảm 12 ca so với ngày 9/8), 4 ca ngoài cộng đồng. Các địa phương có số ca mắc gồm: Huyện Long Điền 28 ca, TP. Vũng Tàu 19 ca, huyện Xuyên Mộc 2 ca, TP.Bà Rịa 2 ca, huyện Đất Đỏ 2 ca. Số lượng ca mắc ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 2.325 ca; trong đó số ca đã khỏi bệnh là 933.

BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh nhận định việc chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm ngặt hơn Chỉ thị số 16 giúp tỉnh kiểm soát được tình hình dịch. Bên cạnh đó, các khu cách ly tập trung đã triển khai quyết liệt giải pháp hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm chéo trong các khu vực cách ly. Tuy nhiên, số ca F0 ngoài cộng đồng được ghi nhận 4 ca (3 tại TP.Vũng Tàu, và 1 tại huyện Đất Đỏ). Do đó, cần phải thực hiện nghiêm ngặt hơn nữa Chỉ thị số 16 trên địa bàn tỉnh. Các ngành, địa phương không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tiếp tục quyết liệt, nghiêm ngặt, triệt để hơn trong phòng, chống dịch. Triển khai chiến dịch xét nghiệm sàng lọc diện rộng tại các địa phương, xét nghiệm và đưa toàn bộ F0 ngoài cộng đồng đi cách ly, điều trị; giãn cách thật sự trong các khu phong tỏa, khu cách ly, các vùng xanh. Việc truy vết cần được làm thần tốc, đến cùng, tránh sót F1.

TẬN DỤNG LỰC LƯỢNG Y TẾ TƯ NHÂN CHO TIÊM PHÒNG

Về tiêm vắc xin phòng dịch cho kịp tiến độ phân bổ của Bộ Y tế, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh cho biết, tỉnh đã phân bổ đợt 5 số vắc xin được Bộ Y tế cấp về các huyện, thị xã, thành phố. Do đó, các địa phương cần tăng tốc để sớm hoàn thành tiêm đợt 5 cho người dân trong 2 ngày 10 và 11/8. Đợt này sẽ ưu tiên cho người cao tuổi, F1 đang cách ly có kết quả xét nghiệm âm tính, người lao động của các DN cảng biển, cơ sở sản xuất hàng thiết yếu, DN có đóng góp cho công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Theo ông Nguyễn Công Vinh, số liệu liều vắc xin đã tiêm trên toàn tỉnh chênh lệnh so với số cập nhật của Bộ Y tế là do khâu nhập dữ liệu tiêm chậm, thấp hơn số thực tế đã tiêm. Để đẩy nhanh khâu nhập dữ liệu, đề nghị Sở TT-TT, Tỉnh Đoàn hỗ trợ.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân tại Trung tâm Y tế TX.Phú Mỹ.

Khi tiêm ở các vùng dịch phải hết sức cẩn trọng, không được chủ quan lơ là tránh lây nhiễm. Theo quy định, mỗi bàn tiêm thực hiện 200 mũi/ngày, song địa phương nào có khả năng tiêm nhiều hơn thì khuyến khích nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch. Hiện nay có khoảng 400 nhân viên y tế tự nguyện đăng ký tham gia đội tiêm, ông Nguyễn Công Vinh đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh nhanh chóng tập huấn, cấp chứng chỉ để đội tiêm sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ 12/8.

Phát biểu kết luận về nội dung tiêm vắc xin, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu hết ngày 13/8 phải tiêm xong số vắc xin được Bộ Y tế cấp. Vắc xin là để cho người dân, cấp ủy, địa phương nào để chậm trễ trong chiến dịch tiêm vắc xin sẽ phải chịu trách nhiệm. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 12 quân y ra Côn Đảo để thực hiện tiêm 1.000 liều vắc xin mũi 2 cho người dân Côn Đảo.

QUYẾT TÂM ĐẾN 25/8 “XANH” HÓA 81/82 XÃ, PHƯỜNG

Cũng tại cuộc họp, một vấn đề được bàn sâu là quyết tâm thu hẹp, xóa “vùng đỏ”, chuyển “vùng cam”, “vùng vàng” thành “vùng xanh”. Dựa trên kết quả rà soát tình hình diễn biến dịch tại 82 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh, BCĐ tỉnh xây dựng kế hoạch phấn đấu đến ngày 15/8 khi hết giãn cách theo Chỉ thị 16, tỉnh tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 15, đồng thời tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người ra vào tỉnh. Ở một số khu vực của TP.Vũng Tàu và thị trấn Long Hải, huyện Long Điền tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16. Đến ngày 25/8, 7/8 huyện, thị xã, thành phố đạt trạng thái bình thường với tỷ lệ 87,5%; tỉnh sẽ quyết định việc áp dụng biện pháp giãn cách và kiểm soát dịch căn cứ vào tình hình diễn biến cụ thể.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân khu phố Hải Hà 1, TT. Long Hải. Ảnh: NGUYỄN TUYỀN

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các địa phương không chỉ tập trung cho “vùng đỏ” mà cần phải kiên quyết bảo vệ “vùng xanh”. Với tình hình hiện nay, chúng ta phải kiên trì, triệt để mạnh mẽ hơn kiên quyết bảo vệ “vùng xanh”, chuyển hóa dần các “vùng đỏ, cam, vàng”, chứ ko chỉ tập trung cho “vùng đỏ” như trước đây. Đặc biệt là bảo đảm “xanh hóa” trong các DN, an toàn cho người lao động, để sớm khôi phục hoạt động, tránh xảy ra đứt gãy trong chuỗi cung ứng, vận tải hàng hóa. Các lực lượng công an, quân đội tham gia vào công tác bảo vệ các “vùng xanh” phải thật sự vào cuộc, kiểm soát cho bằng được việc giãn cách “ai ở đâu, ở đó”. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát không để dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là phải điều phối, huy động các lực lượng tham gia phòng chống dịch; phát huy tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng; kiên quyết không để dịch bệnh có cơ hội ẩn nấp trong cộng đồng dân cư.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu BCĐ rà soát lại nhân lực, trang thiết bị; cập nhật thường xuyên các hướng dẫn điều trị từ Bộ Y tế, nguồn thuốc mới để đáp ứng nhu cầu điều trị ở cả “3 tầng”. Đồng thời, BCĐ nghiên cứu các giải pháp để có chế độ hỗ trợ bồi dưỡng cho lực lượng y tế tham gia điều trị bệnh nhân.

Về giải pháp đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huy động nhân lực các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể đều tham gia hỗ trợ cho các đội nhập liệu thông tin xét nghiệm. Đồng thời, thành lập đội phản ứng nhanh để lấy mẫu trong những trường hợp đột xuất.

“Chúng ta cần bám sát mục tiêu, diễn biến dịch bệnh để linh hoạt ứng phó kịp thời, vướng ở đâu thì nhanh chóng tháo gỡ ở đó. Tất cả các nguồn lực, lực lượng đều tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh mới có thể đạt được mục tiêu đã đề ra”, ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

