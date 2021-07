Hiến kế để Bà Rịa-Vũng Tàu thêm giàu đẹp

“Với những lợi thế so sánh của tỉnh, bằng tình yêu và trách nhiệm của một công dân, hãy đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng quê hương BR-VT ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh?”. Đây là câu hỏi thứ 3 trong phần 2 của Cuộc thi tìm hiểu “Bà Rịa - Vũng Tàu 30 năm xây dựng và phát triển 1991-2021”. Câu hỏi gợi mở này nhằm tìm ra những hiến kế đột phá, có tính khả thi cao.

Ông Nguyễn Anh Võ (phải) kiểm tra giấy tờ người vào khu dân cư tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Pasteur.

Chiều muộn, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Anh Võ (sinh năm 1957, Bí thư Chi bộ Khu phố 9, phường 7, TP. Vũng Tàu) khi ông đang trực tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Pasteur (phường 7). Ông Nguyễn Anh Võ được đánh giá có câu trả lời tự luận có nhiều ý tưởng, giải pháp độc đáo, sáng tạo, có nhiều giá trị thực tiễn là điểm cộng để Ban Giám khảo quyết định trao giải Nhì của cuộc thi.

Chia sẻ về cơ duyên đến với cuộc thi, ông Võ cho biết: “Tôi sinh ra ở Nghệ An, năm 1994 tôi chuyển đến sống và làm việc tại BR-VT. Tôi đã nghỉ hưu 5 năm nay, nhưng vẫn tham gia làm Bí thư Chi bộ khu phố. 26 năm sống, làm việc ở BR-VT, tôi đã xem nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Chính vì tình yêu và trách nhiệm đối với quê hương BR-VT nên tôi đầu tư và dành tâm huyết để tham gia cuộc thi.”

Ông Võ đặc biệt tâm đắc với câu hỏi tự luận về giải pháp để phát triển tỉnh nhà. Trong bài thi, ông nhận định: “BR-VT là vùng đất được ban tặng nhiều lợi thế so sánh hơn bất cứ địa phương nào trong cả nước. Đảng bộ tỉnh đã tập trung trí tuệ xác định đúng các lợi thế so sánh của tỉnh và có hệ thống giải pháp đồng bộ để khai thác hiệu quả từ các lợi thế đó”. Trên cơ sở đó, trong bài thi, ông Võ đề xuất để phát huy được lợi thế so sánh, tỉnh cần đặc biệt chú ý đầu tư thỏa đáng hệ thống giao thông kết nối trong tỉnh và khu vực. Ngoài những dự án công trình giao thông tỉnh đã đề ra, BR-VT cần phải kết nối với tỉnh Bình Thuận và hướng ra Bắc với trục cao tốc Vũng Tàu - Bình Thuận. Đây cũng là một tuyến đường chiến lược, một lối mở phát triển ra phía Bắc của tỉnh nhà phải thật sự được quan tâm, đầu tư đúng mức; nghiên cứu xây cầu vượt hoặc đường hầm xuyên biển nối với Côn Đảo và huyện Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh). “Nếu làm được công trình này, không chỉ có giá trị về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng mà còn tại nên sản phẩm văn hóa độc đáo, có sức hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với BR-VT”, ông Võ khẳng định.

Bài thi của ông Nguyễn Kim Chuyên, hiện đang công tác tại HTX nông nghiệp Quyết Thắng, TP. Bà Rịa, đoạt giải Ba cuộc thi lại có ý tưởng thành lập “Viện Nghiên cứu phát huy lợi thế so sánh” của tỉnh gồm những nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong và ngoài tỉnh nhằm nghiên cứu, tìm ra những giải pháp có giá trị thực tiễn, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có quyết sách đúng đắn, kịp thời, đưa BR-VT phát triển vững chắc. Đồng thời để phát triển du lịch - mũi nhọn kinh tế tỉnh nhà thì ngoài việc bảo vệ môi trường, xây dựng ý thức văn hóa ứng xử cho người dân, tỉnh cần chú trọng bảo vệ, giữ gìn, đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn. Trong đó, nguồn tài nguyên vô giá để phát triển ngành du lịch chính là hệ thống di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, nhằm “lấy di tích nuôi di tích”, nâng cao đời sống văn hóa của người dân mà còn đóng góp vào thu ngân sách địa phương…

Bà Đỗ Nguyệt Hương, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho hay, cuộc thi có 2 phần. Phần 1 là 7 câu hỏi trắc nghiệm và phần 2 là 3 câu hỏi tự luận. Trong đó, câu hỏi tự luận có tính chất gợi mở. Hầu hết các bài thi đều đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong việc tìm và khai thác lợi thế so sánh của tỉnh nhà. Với trách nhiệm công dân, các bài dự thi đạt giải cao đều đóng góp rất tâm huyết, trí tuệ trong việc đề xuất các giải pháp nhằm khai thác lợi thế so sánh để đưa BR-VT tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc. Một số đề xuất rất đặc biệt, có tư duy vượt trội như làm cầu kết nối với Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) và làm đường hầm nối với Côn Đảo của ông Nguyễn Anh Võ. Một số khác đề xuất BR-VT nên tạo ra những khu nghỉ dưỡng dành cho người già tại vùng ven biển huyện Đất Đỏ; khai thác triệt để lợi thế vùng đất ven sông, ven biển để hình thành các khu đô thị mới mang đặc trưng, bản sắc đô thị BR-VT hay việc đặt hàng các trường đại học trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời có chủ trương “trải thảm đỏ” mời gọi tri thức, các chuyên gia khoa học hàng đầu trong và người nước về sống, làm việc và cống hiến cho BR-VT… “Đây đều là những ý tưởng đột phá, táo bạo, trong đó nhiều ý tưởng có cơ sở thực tiễn và có tính khả thi trong tương lai”, bà Hương nói.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG