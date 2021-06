"Về đích" cấp căn cước công dân gắn chip

Đến hết ngày 19/6, Công an TX. Phú Mỹ đã trở thành địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho 107.249 công dân, đạt hơn 102% kế hoạch được giao. Trong bối cảnh phải thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ bảo đảm ANTT, để đạt được kết quả trên, Công an TX. Phú Mỹ đã nỗ lực ngày đêm với các giải pháp quyết liệt, linh hoạt.

Công an TX. Phú Mỹ làm thủ tục cấp CCCD gắn chip tại Cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy (ấp 6, xã Tóc Tiên).

TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ

Từ ngày 2/2, Công an TX. Phú Mỹ bắt đầu triển khai cấp CCCD với chỉ tiêu thu nhận hồ sơ CCCD được giao là 105.077 công dân, thời hạn hoàn thành đến hết ngày 19/6.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an TX. Phú Mỹ cho hay, Phú Mỹ địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều thành phần. Đây cũng là thời điểm lực lượng công an phải thực hiện cùng lúc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm ANTT… Khó khăn, thách thức đặt ra rất lớn. Tuy nhiên, xác định phải hoàn thành nhiệm vụ cấp CCCD gắn chip để góp phần đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi Luật Cư trú có hiệu lực từ ngày 1/7, Công an thị xã đã tham mưu UBND thị xã ban hành Chỉ thị 03 đẩy mạnh thực hiện chiến dịch cấp CCCD trên địa bàn. Chỉ thị yêu cầu các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp đổi CCCD và hợp tác. Tại các điểm nhận hồ sơ, quy trình thủ tục được niêm yết công khai để nhân dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện.

Công an thị xã cũng phối hợp với chính quyền địa phương thông báo lịch và khung thời gian cấp CCCD theo từng thôn, khu phố. Địa điểm cấp CCCD thoáng mát, sạch sẽ, bảo đảm giãn cách, tránh tập trung đông người, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài lực lượng nòng cốt là Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thị xã còn trưng dụng các đội nghiệp vụ khác, công an xã, phường, dân phòng, đoàn thanh niên vào cuộc hỗ trợ.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi cấp đổi CCCD, 3 tổ cấp CCCD lưu động cũng được thành lập. Lực lượng này về các xã vùng xa, đến nhà người neo đơn, người tàn tật, người già yếu làm thủ tục bất kể thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ để làm hồ sơ cho người dân. “Ngày cao điểm, mỗi ngày tổ cấp CCCD lưu động tiếp nhận trung bình 500-600 hồ sơ. Nhiều hôm tổ lưu động phải làm việc đến 1-2 giờ sáng mới giải quyết hết hồ sơ của bà con”, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình nói.

LINH ĐỘNG GIẢI PHÁP

Ngoài các giải pháp đồng bộ nêu trên, công an các xã, phường đều có cách làm riêng căn cứ vào đặc thù địa bàn. Điển hình như tại phường Mỹ Xuân, lực lượng công an tập trung tuyên truyền, vận động các khu vực đông công dân (cơ sở tôn giáo, trường học, các DN trong KCN...). Đồng thời, tổ chức đưa đón tận nhà đối với người già, đau yếu. Quá trình thu nhận thông tin khai báo, một số công dân không biết chữ cũng được công an phường bố trí cán bộ lấy lời khai, viết hộ…

Theo Đại úy Nguyễn Văn Lền, Phó Trưởng Công an phường Mỹ Xuân, nhờ sự hợp tác của người dân, đến ngày 5/6, công an phường Mỹ Xuân đã hoàn thành thủ tục cấp 22.091 CCCD, đạt 102% kế hoạch. Đây cũng là phường cán đích cấp CCCD sớm nhất tại địa bàn TX. Phú Mỹ. Cũng theo Đại úy Lền, dù đã hoàn thành kế hoạch nhưng nhận thấy nhu cầu cấp đổi CCCD trên địa bàn vẫn còn, được sự đồng ý của BCH Công an thị xã, từ ngày 16 đến 20/6, công an phường tiếp nhận và cấp thêm 1.655 CCCD nữa, nâng tổng số CCCD cấp đổi lên 23.735.

Ngoài sự linh động theo địa bàn, khâu chủ động hỗ trợ, tiếp nhận thông tin khai báo của công dân theo hướng gỡ khó góp phần quan trọng giúp TX. Phú Mỹ hoàn thành kế hoạch. Những trường hợp khai báo thiếu ngày tháng sinh, quê quán 3 cấp vẫn được làm hồ sơ cấp CCCD song công dân phải viết cam kết bổ sung thông tin khi nhận CCCD mới. Với các trường hợp thông tin chưa rõ ràng, lực lượng công an chủ động xác minh trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không để công dân phải đi lại bổ sung, xác minh.

Nhờ vậy, đến ngày 19/6, Công an TX. Phú Mỹ đã hoàn thành 102,06% kế hoạch do Công an tỉnh giao, cấp CCCD gắn chip cho 107.249 công dân. Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, toàn thị xã còn gần 4.000 công dân chưa cấp đổi CCCD, trong đó đa phần đi làm ăn xa, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc vùng có dịch chưa về địa phương được hoặc người tạm trú chưa có đủ thông tin cơ sở theo quy định; một số nhỏ là người lớn tuổi, già yếu. “Hiện nay, Công an thị xã vẫn tiếp tục tiếp nhận thủ tục cấp CCCD tại bộ phận một cửa TX. Phú Mỹ. Công dân đến làm thủ tục sẽ được hướng dẫn cụ thể. Đối với trường hợp người già, đi lại khó khăn, công an sẽ đến tận nhà làm hồ sơ cho công dân”, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình nói.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA