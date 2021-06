Cấp căn cước công dân cho hơn 300 học viên tại Cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy Tóc Tiên

Ngày 20/6, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TX.Phú Mỹ đến trực tiếp Cơ sở Tư vấn và Điều trị cai nghiện ma túy (thuộc ấp 6, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho hơn 300 học viên tại đây.

Công an TX.Phú Mỹ lấy vân tay làm thẻ CCCD.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các nguyên tắc phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Học viên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Mỗi đợt làm thủ tục tối đa 5 đến 10 người. Công an TX.Phú Mỹ còn bố trí thêm lực lượng công an xã, đội cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế - ma túy để bảo đảm an ninh trật tự. Đến gần 16 giờ cùng ngày, Công an TX. Phú Mỹ hoàn thành cấp CCCD cho toàn bộ số học viên trên.

Cơ sở Tư vấn và Điều trị cai nghiện ma tuý trên đang điều trị hơn 800 học viên. Trước đó, Công an TX.Phú Mỹ đã phối hợp với cơ sở điều tra thông tin học viên, hướng dẫn điền đầy đủ bản khai DC 01 thu thập thông tin về dân cư và đề nghị học viên xuất trình 1 trong 4 loại giấy tờ như: chứng minh nhân dân, căn cước công nhân, sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh. Quá trình điều tra thông tin, chỉ có hơn 300 học viên đủ điều kiện được cấp CCCD.

Theo ông Dương Trí Viễn, Phó Giám đốc Cơ sở Tư vấn và Điều trị cai nghiện ma túy, việc Công an TX.Phú Mỹ đến tận cơ sở làm CCCD cho học viên hết sức ý nghĩa, giúp học viên sau khi hoàn thành quá trình điều trị trở về tái hòa nhập cộng đồng, thuận lợi thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA