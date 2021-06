Vừa bảo đảm nhiệm vụ thu ngân sách, vừa tích cực hỗ trợ DN

Ngày 22/6, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban tài chính địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo của Sở Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách hơn 42.287 tỷ đồng, đạt 64,2% so với dự toán và bằng 105,7% so với cùng kỳ, trong đó thu về dầu thô 10.000 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu gần 11.340 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước (phần nội địa) 20.948 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương hơn 8.287 tỷ đồng, đạt 32,6% so với dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển hơn 3.999 tỷ đồng; chi thường xuyên 4.287,7 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Ngọc Khánh yêu cầu, để bảo đảm nhiệm vụ thu, chi ngân sách đạt kết quả cao trong thời gian tới, Sở Tài chính chủ trì phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tiếp tục bám sát, thực hiện kịp thời các nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Hải quan tỉnh tham mưu UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ DN trong tình hình dịch bệnh COVID-19, nhất là công tác thông quan qua cảng. Ngân hàng Nhà nước tỉnh đưa ra các giải pháp hỗ trợ DN, tạo điều kiện thuận lợi để các DN tiếp cận vốn sản xuất, kinh doanh và có các cơ chế chính sách hỗ trợ tốt cho DN. Đồng thời, đề nghị Sở KH&ĐT phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong việc công bố các công trình, dự án có sử dụng ngân sách nhà nước, công khai tình hình ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cục Thuế tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp hỗ trợ DN, nhất là các DN du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

PHAN HÀ