Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đạt khá

Chiều 30/6, Đoàn Công tác của Thường trực Tỉnh ủy do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn, bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ trên địa bàn vẫn đạt khá và tăng so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 2.784 tỷ đồng (đạt 44,25% kế hoạch, tăng 43,36% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 14.506 tỷ đồng (đạt 47,10% kế hoạch, tăng 4,93% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất ngư nghiệp ước đạt 5.473 tỷ đồng (đạt 49,4% kế hoạch, tăng 19,65% so với cùng kỳ); tổng thu ngân sách hơn 2.924 tỷ đồng (đạt 71% dự toán năm); ước giải ngân vốn đầu tư công đến 30/6 đạt 268 tỷ đồng (bằng 35,26% kế hoạch).

Trong 6 tháng cuối năm, TP. Vũng Tàu tiếp tục triển khai dự án “Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh”; trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị TP. Vũng Tàu giai đoạn 2020-2035; triển khai nhiệm vụ đột phá xử lý các điểm đen về môi trường trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Phạm Viết Thanh yêu cầu, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, TP. Vũng Tàu phải tiếp tục đề ra các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung vào công tác đào tạo cán bộ, chú trọng giải phóng mặt bằng, xử lý ô nhiễm môi trường… Bí thư Tỉnh ủy đề nghị TP. Vũng Tàu cần tính toán phương án di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, quản lý chặt hoạt động xả thải ra môi trường của các DN. Trăn trở về vấn đề giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương tìm những khu đất lớn để bố trí tái định cư cho người dân bị giải tỏa, xây dựng thành những khu đô thị đáng sống, dành quỹ đất xây nhà cao tầng cho người không đủ điều kiện giải quyết tái định cư... Đồng thời, thành phố cần tiếp tục phát huy thành quả và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng tại địa phương.

