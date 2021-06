TP. Vũng Tàu: Nhiều chỉ tiêu KT-XH tăng trưởng so với cùng kỳ

Chiều 30/6, Đoàn Công tác của Thường trực Tỉnh ủy do ông Phạm Viết Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 do bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu trình bày tại buổi làm việc cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố, tình hình KT-XH vẫn có sự tăng trưởng khá.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu trình bày báo cáo về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của TP.Vũng Tàu.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 14.988 tỷ đồng (đạt 50,81% kế hoạch, tăng 12,90% so với cùng kỳ); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 2.784 tỷ đồng (đạt 44,25% kế hoạch, tăng 43,36% so với cùng kỳ); Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 14.506 tỷ đồng (đạt 47,10% kế hoạch, tăng 4,93% so với cùng kỳ); Giá trị ngành nông nghiệp ước đạt đạt 13 tỷ đồng (đạt 43,33% kế hoạch); Giá trị sản xuất ngành ngư nghiệp ước đạt 5.473 tỷ đồng (đạt 49,40% kế hoạch, tăng 19,65% so với cùng kỳ); Tổng thu ngân sách ước 2.924,390 tỷ đồng (đạt 71% dự toán năm)…

Quang cảnh buổi làm việc.

Năm 2021, TP.Vũng Tàu được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 57 công trình, với kế hoạch vốn là 955,450 tỷ đồng. Tính đến ngày 18/6/2021, TP.Vũng Tàu đã giải ngân được 300,398 tỷ đồng (đạt 31,44% kế hoạch vốn). Ước giải ngân đến 30/6/2021 đạt (268, 001 tỷ đồng, bằng 35,26% kế hoạch vốn); thành phố đã khởi công mới 36/53 dự án từ nguồn vốn ngân sách thành phố và 3/5 dự án từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phát biểu tham luận về đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khởi công mới các dự án.

Trong chương trình làm việc, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và thành phố đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân các khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp về: Đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khởi công mới các dự án; việc giải quyết dứt điểm các điểm đen về ô nhiễm môi trường; tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; xử lý quyết liệt những công trình xây dựng trái phép; công tác phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới…

