Tăng cường kiểm soát dịch tại các khu công nghiệp

Chiều 11/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành nhằm tăng cường kiểm soát dịch tại các KCN. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu BR-VT.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp tại điểm cầu BR-VT.

Báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng về năng lực xét nghiệm và tình hình công nhân lao động trong các KCN, ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, BR-VT hiện có hơn 240 ngàn công nhân lao động. Sắp tới, tỉnh sẽ tầm soát, xét nghiệm cho công nhân lao động và nhân viên y tế tại các KCN trên địa bàn. Hiện nay, BR-VT có thể xét nghiệm RT-PCR với công suất hơn 1.000 mẫu đơn/ngày (3 ca). Nếu xét nghiệm gộp, công suất có thể lên đến 10.500 mẫu/ngày. Đối với công tác tiêm vắc xin, tỉnh đang triển khai tiêm vắc xin đợt 3 cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên. Đồng thời, tỉnh đang tích cực tìm nguồn vắc xin để tiêm phòng COVID-19, tạo miễn dịch trong cộng đồng. Về công tác phòng, chống dịch, BR-VT tiếp tục thực hiện công tác phát hiện, truy vết, cách ly, bám sát thông báo của Bộ Y tế và các địa phương lân cận khi phát hiện ca nhiễm COVID-19.

Sau khi nghe các địa phương báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch, kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, mặc dù số ca nhiễm mới vẫn còn cao nhưng về cơ bản, dịch bệnh đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Ở đợt dịch lần thứ 4 này, ngoài ổ lây nhiễm phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh liên quan đến Hội truyền giáo Phục Hưng, Chính phủ lo ngại nhất là dịch bệnh xuất hiện trong KCN với mức độ lây lan nhanh và đang đe dọa các KCN. Do vậy, các địa phương cần quyết liệt, cố gắng không để dịch bệnh lọt vào KCN. Trường hợp nếu có ca bệnh trong KCN, phải phát hiện nhanh trong vòng 3 ngày, tránh để dịch diễn biến phức tạp khiến công tác dập dịch vất vả, tốn kém. Về xét nghiệm, các địa phương phải chuẩn bị máy móc để thực hiện xét nghiệm với công suất lớn, cho kết quả nhanh trong điều kiện cần thiết. Về khoanh vùng, phải thực hiện nghiêm, tránh khoanh vùng rộng, nhưng bên trong quản lý lỏng lẻo.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các tỉnh, thành chưa có dịch cần nghiêm túc bảo đảm an toàn phòng dịch trong DN, nơi nào không bảo đảm an toàn dứt khoát yêu cầu tạm ngưng hoạt động đến khi an toàn. Tiếp tục có phương thức tổ chức lại sản xuất, phân ca, phân kíp sản xuất. Về điều trị, các địa phương, đặc biệt là những nơi có nhiều KCN cần chủ động chuẩn bị thêm các khu cách ly, tính đến trường hợp xấu nhất. Về vắc xin, Chính phủ phấn đấu đến hết tháng 8/2021 sẽ tiêm hết cơ bản cho công nhân lao động trong KCN. Phó Thủ tướng mong muốn các địa phương, toàn thể người dân cùng nỗ lực để dịch bệnh sớm được kiểm soát.

Tin, ảnh: TUYẾT MAI