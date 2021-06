TP. Vũng Tàu: Cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp

Chiều 11/6, Ủy ban bầu cử (UBBC) TP. Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP. Vũng Tàu (IOC) đến điểm cầu các phường, xã trên địa bàn.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh và ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử TP. Vũng Tàu, tham dự Hội nghị.

Báo cáo của UBBC TP.Vũng Tàu cho thấy: Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố, UBBC thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành công tốt đẹp; thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là Ngày hội lớn của toàn dân. Cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn và bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu, Phó Chủ tịch UBBC TP. Vũng Tàu trình bày báo cáo Tổng kết cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được tăng cường, thực hiện nghiêm túc tại các khu vực bầu cử. UBBC các phường, xã, các tổ bầu cử đều sẵn sàng các phương án ứng phó với tình huống dịch bệnh xảy ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bầu cử được các ngành, các cấp quan tâm và tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức. Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử được các lực lượng lập kế hoạch phối hợp đồng bộ, bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử…

Cử tri TP.Vũng Tàu phấn khởi tham gia bầu cử với tinh thần, trách nhiệm cao để bầu ra những đại biểu dân cử đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Kết quả, tỷ lệ cử tri TP.Vũng Tàu đi bầu cử đạt 99,63%; bầu đủ số lượng 3 ĐBQH (trong số 5 người ứng cử), bầu đủ số lượng 52 đại biểu HĐND cấp tỉnh (trong tổng số 85 người ứng cử), bầu đủ số lượng 35 đại biểu HĐND TP.Vũng Tàu (trong tổng số 56 người ứng cử), bầu 392 đại biểu HĐND cấp xã (trong tổng số 660 người ứng cử). Số lượng đại biểu được bầu bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần theo quy định.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Quyền Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu tặng Giấy khen cho 50 tập thể và 201 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH