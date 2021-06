Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng so cùng kỳ

Ngày 10/6, UBND huyện Châu Đức tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội-quốc phòng an ninh.

Trong 5 tháng đầu năm, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện được triển khai thực hiện hiệu quả. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 41% kế hoạch, tăng 3,3% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 39%, tăng 8,8% so cùng kỳ; thương mại-dịch vụ đạt hơn 41% so kế hoạch, tăng 10,6%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 66% so với dự toán, tăng gần 29% so cùng kỳ.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng. Theo đó, huyện đã thành lập 296 tổ COVID-19 cộng đồng. Lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện; tình hình quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

MAI NGỌC