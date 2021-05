Quân đội sẵn sàng bảo vệ an toàn cho bầu cử

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác sẵn sàng bảo vệ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đại biểu chỉ huy một số cơ quan, đơn vị.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các lực lượng chức năng chủ động xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức hiệp đồng bảo vệ cuộc bầu cử trên địa bàn đóng quân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện nghiêm Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng phương án sẵn sàng xử lý tình huống số đông người nhập cảnh trái phép về Việt Nam, gây mất an ninh trật tự biên giới, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã chủ động nghiên cứu ban hành chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử cấp mình để tổ chức thực hiện; đồng thời phối hợp chặt chẽ với với cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử các cấp, triển khai thực hiện hướng dẫn về công tác bầu cử…

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương kết quả của các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các lực lượng, nhận định, đánh giá, dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới, nội địa và không gian mạng.

Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án bảo đảm an ninh an toàn cho cuộc bầu cử, nhất là các phương án xử lý các tình huống phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội nắm chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn các khu vực mục tiêu trọng yếu, các điểm bầu cử; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và trên tuyến biên giới; kết hợp chặt chẽ công tác phòng, chống dịch với thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tăng cường tuần tra kiểm soát tuyến biên giới trên bộ, trên biển bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phấn đấu mỗi khu vực bỏ phiếu của đơn vị quân đội có 100% cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động tham gia bầu cử đúng luật, nhanh gọn, an toàn. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác dân vận, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử, trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

