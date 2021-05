* Kiểm soát đầy đủ thông tin Tờ khai y tế của cử tri

Ngày 20/5, ông Nguyễn Văn thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã ký ban hành có Công văn hỏa tốc số 5469 về việc chỉ đạo tập trung thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh (thứ hai từ phải qua) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ vào ngày 19/5.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Các sở, ban ngành của tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc bầu cử.

Trong đó, các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tập trung chỉ đạo sâu sát, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm để bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh theo thông điệp 5K của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Các lực lượng công an, quân đội, tự vệ, y tế cần phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Các đơn vị bầu cử nghiên cứu, có giải pháp thu hồi đầy đủ, kịp thời các Tờ khai y tế của cử tri tham gia bầu cử để nắm bắt tình hình, có giải pháp xử lý ngay khi có tình huống liên quan dịch bệnh xảy ra.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, ƯBND các huyện, thành phố, thị xã nắm chắc tình hình nhân dân, chủ động xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, tập trung đông người, lợi dụng để gây rối, phá hoại cuộc bầu cử để xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp khi có tình huống phức tạp xảy ra phải kịp thời báo cáo cấp ủy cùng cấp và Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý; đồng thời có biện pháp quản lý chặt chẽ người vào tỉnh nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố, thị xã có phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự cho cử tri và nhân dân trong ngày bầu cử.

Chánh Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ phức tạp, đông người; chủ động tiếp dân ngay từ cơ sở và khi có yêu cầu, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, xảy ra các tình huống bất ngờ làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử ĐBQH và Đại biểu HĐND các cấp được thành lập theo Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh có kế hoạch cụ thể, phân công lực lượng tiếp công dân để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công văn hỏa tốc số 5469 về việc chỉ đạo tập trung thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

MINH THIÊN