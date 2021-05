Ngày hội non sông thành công tốt đẹp

Ngày 23/5, cùng với gần 70 triệu cử tri trong cả nước, hơn 882 ngàn cử tri tỉnh BR-VT đã tham gia bầu cử, bỏ lá phiếu để lựa chọn những đại biểu ưu tú bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 (Trụ sở KP3, 22 Ngô Văn Huyền, phường 2, TP.Vũng Tàu). Ảnh: HUYỀN TRANG

LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH DỰ LỄ KHAI MẠC, BỎ LÁ PHIẾU ĐẦU TIÊN

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh, tính đến 19 giờ 00 ngày 23/5, tổng số cử tri đi bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh là 882.109/883.120 cử tri (đạt 99,89%). Cử tri tỉnh BR-VT đã bầu 6 ĐBQH trong số 10 ứng cử viên; 52 đại biểu HĐND tỉnh trong số 85 ứng cử viên; 261 đại biểu HĐND cấp huyện trong số 430 ứng cử viên và 2.074 đại biểu HĐND cấp xã trong số 3.468 ứng cử viên.

Hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi của cử tri toàn tỉnh đi bầu, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh đã dự khai mạc và bỏ những lá phiếu đầu tiên tại các điểm bầu cử.

Cử tri Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 (Trụ sở KP3, 22 Ngô Văn Huyền, phường 2, TP.Vũng Tàu). Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại Khu vực bỏ phiếu số 3 - Trụ sở Khu phố 3 (số 22, đường Ngô Văn Huyền, phường 2, TP.Vũng Tàu), các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử TP. Vũng Tàu cùng đông đảo cử tri của khu phố 3, phường 2, TP. Vũng Tàu tham dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử. Khu vực bỏ phiếu này có 1.457 cử tri tham gia bầu cử.

Tại Khu vực bỏ phiếu số 6 (Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP. Bà Rịa, KP7, phường Phước Hưng), bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh đã dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử, cùng 1.119 cử tri.

Cử tri Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 6 (KP7, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa). Ảnh: TUYẾT MAI

Tại khu vực bỏ phiếu số 4 và số 5 (84 Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP. Vũng Tàu), ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh và ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh đã tham dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử cùng có hơn 3.600 cử tri.

Tại Khu vực bỏ phiếu số 23 (KP. Thanh Bình, TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ), ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đã tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu này có 779 cử tri.

Ngay sau Lễ khai mạc tại Khu vực bỏ phiếu số 3, ông Phạm Viết Thanh đã bỏ lá phiếu đầu tiên. Ông Phạm Viết Thanh bày tỏ: “Hòa chung ngày hội non sông của toàn dân tộc, tôi cũng vừa thực hiện xong quyền bầu cử của cử tri. Tôi nhận thấy tất cả bà con cử tri hôm nay rất háo hức thực hiện quyền bầu cử của mình. Đồng thời, tôi nhận thấy sự nghiêm túc trong thực hiện các quy trình bầu cử cũng như việc chấp hành phòng chống dịch COVID-19. Với trách nhiệm cao như thế này, tôi tin tưởng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của BR-VT nói riêng và cả nước nói chung sẽ thành công tốt đẹp”.

Cử tri Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh tham dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4 và số 5 (84, Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP. Vũng Tàu). Ảnh: PHƯƠNG NAM

KHÔNG KHÍ NÔ NỨC MỌI NƠI

Tại các điểm bỏ phiếu, nhiều cử tri đã có mặt từ sáng sớm để thực hiện quyền bầu cử của mình. Hầu hết cử tri đều xem kỳ bầu cử trong bối cảnh đặc biệt phòng chống COVID-19 như một dấu ấn khó quên.

Cử tri Thích Thiện Thông, tu hành tại chùa Liên Trì, phường 2, TP. Vũng Tàu bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 5 bày tỏ: “Năm nay mặc dù đi bầu cử trong bối cảnh đặc biệt phòng chống dịch COVID-19, nhưng tôi rất mừng vì công tác chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và bài bản từ quy trình phòng chống dịch cho đến tổ chức cho cử tri bỏ phiếu. Tôi đã trải qua 5 kỳ bầu cử và kỳ bầu cử lần này với tôi như một dấu ấn khó quên”.

Cử tri Phan Viết Thành (91 tuổi), 72 tuổi Đảng là một trong những cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa. Dù đã nhiều lần đi bầu cử nhưng đối với ông, lần bầu cử nào cũng hết sức ý nghĩa. “Trước ngày bầu cử, tôi đã xem xét kỹ danh sách, tiểu sử các ứng viên trong tờ rơi do UBBC địa phương phát tận nhà để lựa chọn những ứng viên ưu tú, có trình độ để gửi gắm niềm tin. Sáng nay, tôi dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị, viết sẵn ra giấy những ứng viên mà tôi lựa chọn, rồi mang theo thẻ cử tri, tờ khai y tế, tự đi bộ tới điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình”.

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Nguyên, ở tổ 4, ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ cho biết, đây là lần đầu tiên chị được cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nên khá hồi hộp. “Tôi đến đây từ rất sớm, xếp hàng và chờ đến lượt bỏ phiếu. Tôi hy vọng lá phiếu của mình cũng như bà con trong xã sẽ góp phần bầu ra những đại biểu có tâm huyết, trình độ để đưa ra những chính sách hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương. Đồng thời, tôi cũng mong các đại biểu sẽ có tiếng nói nhằm góp phần cải thiện đời sống cho người lao động”, chị Nguyên nói.

Cử tri Hà Thanh Nhân, công tác tại Bệnh viện Mắt tỉnh cùng vợ và con gái cũng có mặt tại điểm bầu cử số 3 phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa từ sớm để bỏ phiếu bầu những người mà gia đình tín nhiệm. Gia đình ông hy vọng những người trúng cử sẽ có nhiều cống hiến, đóng góp xây dựng quê hương BR-VT giàu mạnh hơn, quan tâm hơn nữa đến vấn đề y tế, sức khỏe của người dân.

Cử tri TP.Vũng Tàu bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 (trụ sở KP3, 22 Ngô Văn Huyền, phường 2).

99,89% CỬ TRI ĐI BỎ PHIẾU

Theo báo cáo nhanh của của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh về tình hình diễn biến cuộc bầu cử, 809 tổ bầu cử (5 tổ bầu cử sớm đã khai mạc ngày 4/5) đã đồng loạt tổ chức lễ khai mạc bầu cử vào lúc 6 giờ 45 phút. Công tác bảo đảm an toàn giao thông, thông tin liên lạc, điện lưới được các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, bảo đảm quá trình bầu cử diễn ra theo tiến độ. Tính đến 19 giờ 00 ngày 23/5, tổng số cử tri đi bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh là 882.109/883.120 cử tri (đạt 99,89%).

Theo ghi nhận, thời tiết đầu giờ sáng nắng nhẹ, mát mẻ, mưa nhỏ ở một vài nơi, nhưng nhìn chung thuận lợi cho cử tri tham gia bầu cử. Buổi chiều, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, thời gian kéo dài gây ngập úng trên diện rộng và sự cố cúp điện do bị sét đánh tại phường 11, phường 12, xã Long Sơn của TP. Vũng Tàu, thị trấn Long Hải (huyện Long Điền), toàn bộ huyện Côn Đảo và một số khu vực trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Mặc dù gặp các khó khăn trên, tuy nhiên với sự nỗ lực của thành viên các tổ bầu cử, tinh thần trách nhiệm cao của cử tri, cùng với sự tập trung khắc phục kịp thời sự cố cúp điện của các ngành, địa phương, tiến độ bầu cử tại các địa bàn trên vẫn bảo đảm theo kế hoạch. Sau khi mưa dứt, cử tri tiếp tục đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử của mình.

Các lực lượng đã chủ động phòng ngừa, nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Do vậy, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định và 814 khu vực bỏ phiếu được bảo đảm.

Theo đánh giá của UBBC tỉnh, các tổ bầu cử đã thực hiện tốt các hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và đặc biệt là Hướng dẫn số 317/HD-UBBC ngày 14/5/2021 của UBBC tỉnh về việc bảo đảm y tế, phòng chống dịch COVID-19; tại các điểm bỏ phiếu đều thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cử tri đi bầu cử đều nộp tờ khai y tế trước khi thực hiện bầu cử. Đối với cử tri tại các cơ sở điều trị, cơ sở cách ly y tế tập trung và tự cách ly tại nhà, UBBC tỉnh đã phối hợp với BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBBC các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đầy đủ cách thức bầu cử theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, của UBBC tỉnh để cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình đúng quy định. Công tác chuẩn bị phục vụ hậu cần chu đáo, kịp thời, góp phần quan trọng vào tiến độ và kết quả cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

NHÓM PV THỜI SỰ