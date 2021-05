Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh Phạm Viết Thanh biểu dương các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử

*99,89% cử tri BR-VT đã đi bầu cử.

Tối 23/5, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Bầu cử tỉnh đã đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh biểu dương tất cả lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử các cấp của BR-VT.

Cùng tham dự có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh.

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh Phạm Viết Thanh, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh cho biết, tính đến 19 giờ ngày 23/5, BR-VT có 882.109 cử tri bỏ phiếu bầu cử, đạt 99,89% tổng cử tri.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh báo cáo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác bảo đảm an toàn giao thông, thông tin liên lạc, điện lưới cho cuộc bầu cử cơ bản được thực hiện tốt. Tuy nhiên, từ 14 giờ cùng ngày, toàn tỉnh mưa to, gây ngập úng trên diện rộng. Phường 11, phường 12, xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu), TT. Long Hải (huyện Long Điền), một số khu vực trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và toàn bộ huyện Côn Đảo bị cúp điện do sét đánh.

Mặc dù gặp khó khăn trên, nhưng với sự nỗ lực của thành viên các Tổ bầu cử cùng tinh thần, trách nhiệm cao của cử tri và việc khắc phục kịp thời sự cố của các ngành, địa phương, tiến độ bầu cử tại các địa bàn trên vẫn bảo đảm theo kế hoạch đề ra.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong quá trình tổ chức bầu cử ổn định. Các điểm bỏ phiếu đều thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Cử tri đều nộp bản kê khai y tế trước khi thực hiện bầu cử.

Phát biểu tại buổi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh đi bầu cử đến thời điểm 19 giờ ngày 23/5 đạt 99,89% là kết quả rất quan trọng và hoàn thành tốt yêu cầu đề ra. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh Phạm Viết Thanh trân trọng cảm ơn sự đồng thuận, ủng hộ của người dân khi tham gia bỏ phiếu bầu cử đầy đủ để hưởng ứng ngày hội của toàn dân. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương tất cả lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử các cấp của BR-VT.

“Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, chúng ta cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; phấn đấu, động viên và tạo điều kiện để từng bước, từng vị trí hoàn thành xuất sắc và đúng tiến độ trong các nhiệm vụ còn lại của cuộc bầu cử lần này”, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh Phạm Viết Thanh đề nghị.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM - QUANG VINH