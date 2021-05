Bầu cử ở những nơi "đặc biệt"

Do điều kiện đặc thù, một số cử tri đang phải cách ly y tế, điều trị bệnh COVID-19, đang làm nhiệm vụ hoặc đang bị tạm giam nên không thể tham gia bầu cử ở các tổ dân cư. Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh và các địa phương đã tạo điều kiện, thành lập các điểm bỏ phiếu "đặc biệt" để những cử tri này được thực hiện quyền bầu cử của mình.

Các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất được Tổ bầu cử và ĐVTN hỗ trợ để bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình.

LẦN BỎ PHIẾU KHÓ QUÊN

Chưa kết thúc thời gian điều trị và cách ly nên sáng 23/5, 25 cử tri là bệnh nhân đang điều trị COVID-19 và bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Long Điền đã bỏ phiếu bầu cử tại đây.

Ông Dương Văn Muôn, Giám đốc TTYT huyện Long Điền cho hay, từ ngày 21/5, Trung tâm đã phát tài liệu, danh sách, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên cùng thẻ cử tri đến từng bệnh nhân và hướng dẫn quy trình bỏ phiếu để các bệnh nhân nghiên cứu. Ngoài ra, hàng ngày, hệ thống loa phát thanh của trung tâm đã tuyên truyền về cuộc bầu cử, nhấn mạnh ý nghĩa của ngày hội toàn dân để cử tri nắm rõ.

Sáng 23/5, thùng phiếu dự phòng của UBBC xã An Ngãi được chuyển đến để phục vụ những cử tri đặc biệt tại điểm bỏ phiếu này. Thùng phiếu và từng phiếu bầu đã được khử khuẩn theo đúng quy định về phòng, chống dịch. Một bác sĩ, y tá trực mang thùng phiếu đến khu vực điều trị để các bệnh nhân bỏ phiếu. Đến 11 giờ cùng ngày, việc bỏ phiếu hoàn tất, thùng phiếu tiếp tục được sát khuẩn, sau đó chuyển đến phòng niêm phong, kiểm phiếu. Toàn bộ quy trình đều được camera ghi lại.

Trại tạm giam Công an tỉnh cũng là điểm bỏ phiếu “đặc biệt” dành cho những cử tri đang bị tạm giam, tạm giữ. 7 giờ 30 phút, các hòm phiếu được Tổ bầu cử số 4, xã An Ngãi, huyện Long Điền mang đến chờ sẵn. Đúng 8 giờ, cử tri được di chuyển ra khỏi nơi tạm giữ về khu vực bỏ phiếu. Cử tri, cán bộ bảo vệ, thành viên tổ bầu cử đều phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào khu vực bỏ phiếu và ngồi cách nhau ít nhất 2m. Các trường hợp chưa hiểu rõ cách thức bỏ phiếu đều được cán bộ trại tạm giam hướng dẫn.

Ông L.N.H. (SN 1995, quê Đồng Tháp) người đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh về hành vi “lưu hành tiền giả” chia sẻ: “Thông qua đọc báo, loa phát thanh và cán bộ trực tiếp tuyên truyền, chúng tôi đã hiểu rõ hơn về Luật Bầu cử để tham gia bầu cử. Tôi rất mừng khi được cầm lá phiếu để bầu ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ này”.

Thượng tá Trần Trọng Luật, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết Trại tạm giam Công an tỉnh thuộc khu vực bỏ phiếu số 4, xã An Ngãi, huyện Long Điền, với 1.214 cử tri. Trong đó, 364 cử tri là đối tượng đang bị tạm giam. “Chúng tôi đã bố trí cán bộ, chiến sĩ canh phòng nghiêm ngặt tại khu vực bỏ phiếu. Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch và dễ quản lý, chúng tôi chia cử tri thành nhiều lượt (20 người/lượt) để bỏ phiếu. Các cử tri bị tạm giam, tạm giữ đều chấp hành nghiêm quy định của trại trong khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình”, Thượng tá Trần Trọng Luật nói.

ĐẶT NIỀM TIN VÀO LÁ PHIẾU

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, sau lễ khai mạc, Tổ bầu cử số 19, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đã hướng dẫn những cử tri đặc biệt là thương, bệnh binh tiến hành bỏ phiếu. Tổ bầu cử số 19 có 641 cử tri tham gia bầu cử, trong đó có 18 cử tri là các thương, bệnh binh, người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.

Thương binh Trịnh Thị Lâm chia sẻ: “Tôi đã có 6 lần bầu cử ở điểm bầu cử tại trung tâm điều dưỡng. Tôi kỳ vọng những đại biểu được bầu thực sự xứng đáng là đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói của nhân dân; hy vọng rằng các đại biểu sẽ tiếp tục quan tâm đến các chính sách nâng cao đời sống của các đối tượng thương binh, liệt sĩ, người có công".

Tương tự, tại Khu vực bỏ phiếu số 12, Bộ CHQS tỉnh (xã Hòa Long, TP. Bà Rịa), 259 cử tri là cán bộ, chiến sĩ của các phòng, ban trực thuộc Bộ CHQS tỉnh cũng đã có mặt từ sớm để tham dự lễ khai mạc. Đến 8 giờ 30 phút ngày 23/5, 100% cử tri tại đây đã tham gia bầu cử.

Khu vực bỏ phiếu số 2 (thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) có 1.423 cử tri tham gia bầu cử, trong đó hơn 55% cử tri là người dân tộc Châu Ro. Ông Vũ Huỳnh Trà, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Tân Châu, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2 cho biết, từ sáng sớm, đồng bào dân tộc Châu Ro đã có mặt ở khu vực bỏ phiếu. Để người dân hoàn thành nghĩa vụ nhanh chóng, an toàn trước dịch bệnh, bên cạnh áp dụng biện pháp 5K, Tổ bầu cử số 2 đã cử 1 thành viên dùng loa liên tục nhắc nhở bà con về quy định, các bước tiến hành bỏ phiếu và xác định phiếu hợp lệ.

Bên cạnh đó, Tổ bầu cử số 2, thôn Tân Châu đã thành lập tổ bỏ phiếu gồm 10 thành viên mang phiếu bầu cử và thùng phiếu phụ đến tận nhà hộ dân mắc bệnh hiểm nghèo, không đi lại được để hỗ trợ, hướng dẫn họ bỏ phiếu. Ông Phan Viết Hân (76 tuổi, thôn Tân Châu) là cán bộ hưu trí, cựu chiến binh. Ông bị tai nạn giao thông, không thể đi lại được hơn 1 năm nay nên được bỏ phiếu tại nhà. Ông Huân xúc động bày tỏ: “Tôi mong các ứng cử viên sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin mà chúng tôi gửi gắm”.

NHÓM PV THỜI SỰ