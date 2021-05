Hướng dẫn về việc đảm bảo y tế, phòng chống dịch COVID-19; phương án tổ chức bỏ phiếu bầu cử tại tỉnh BR-VT

HƯỚNG DẪN SỐ 317/HD-UBBC NGÀY 14/5/2021 CỦA ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Về việc đảm bảo y tế, phòng chống dịch COVID-19; phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh làm việc với BCĐ Bầu cử TP. Vũng Tàu về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương, ngày 23/4/2021. Ảnh: THÀNH HUY

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đã lan ra nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong khi đó thời gian từ nay đến ngày bầu cử (ngày 23/5/2021) cũng là thời điểm có nhiều hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử. Bên cạnh đó trong quá trình tổ chức bầu cử, mặc dù thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm từ khu cách ly tập trung ra bên ngoài cộng đồng, nhất là trong quá trình phát phiếu, nhận phiếu bầu và chuyển hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu chung để thực hiện kiểm phiếu theo quy định. Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ cơ sở cách ly tập trung ra bên ngoài cộng đồng, đồng thời chủ động ứng phó hiệu quả các tình huống trong trường hợp dịch bệnh có lây lan, bùng phát, tạo điều kiện tối đa cho các địa phương trong công tác tổ chức bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh hướng dẫn công tác đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia Tổ bầu cử như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN

Bám sát và kịp thời triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về việc thực hiện nghiêm các quy định, giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gồm:

1. Văn bản số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 13/4/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tại các địa phương đang có dịch bệnh phát sinh;

2. Văn bản số 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG ngày 5/5/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về một số lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử;

3. Văn bản số 214/VPHĐBCQG-TT ngày 08/5/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

4. Văn bản số 225/VPHĐBCQG-PL ngày 11/5/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn về phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử;

5. Các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;

6. Kế hoạch số 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

7. Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19;

8. Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 07/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19;

9. Công văn số 4751/UBND-VP ngày 06/5/2021, Công văn số 4843/UBND-VP ngày 07/5/2021 và Công văn số 4950/UBND-VP ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục dừng các hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi làm việc ngày 23/4/2021. Ảnh: NHẬT LINH

II. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Đảm bảo ngày bầu cử (23/5/2021) diễn ra dân chủ và thể hiện là ngày hội của toàn dân.

2. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo an toàn. Bảo đảm thực hiện phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau ngày bầu cử; chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử.

3. Tổ chức cuộc bầu cử phù hợp, vừa bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định của pháp luật, đạt kết quả tốt vừa đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

4. Bảo đảm thực hiện quyền bầu cử của cử tri có mặt trên địa bàn tỉnh vào ngày bầu cử, nhất là cử tri đang bị cách ly tập trung và điều trị Covid-19 nhưng phải giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 từ các khu cách ly, khu điều trị ra ngoài cộng đồng.

III. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO Y TẾ, PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Tổ chức bầu cử tại địa phương không có dịch Covid-19, như tình hình của tỉnh đến ngày 14/5/2021 (gọi tắt là Phụ lục 1)

a) Tại khu vực bỏ phiếu cố định

* Đối với cử tri:

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế;

- Ghi đầy đủ thông tin trên tờ khai y tế (ở nhà), khi đi bỏ phiếu bầu cử sẽ mang theo gửi lại Ban tổ chức bầu cử. Khuyến khích thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng Bluezone, Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh;

- Đeo khẩu trang khi bỏ phiếu bầu cử;

- Sát khuẩn tay với dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước và sau bỏ phiếu bầu cử;

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho;

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 của Ban tổ chức;

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

* Đối với Ban tổ chức/tổ bầu cử:

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế; đo thân nhiệt trước khi làm nhiệm vụ bầu cử;

- Bố trí khu vực bỏ phiếu bầu cử phù hợp theo điều kiện của từng địa phương. Vì phần lớn các điểm bầu cử là phòng chỉ có 1 cửa lớn ra vào. Vì vậy, để đảm bảo nguyên tắc 1 chiều, nên dùng Ruy-băng đỏ căng khu vực cửa để phân biệt chiều vào và chiều ra; hoặc cách làm phù hợp khác tùy địa phương;

Sáng 23/4, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh làm việc với BCĐ bầu cử TX.Phú Mỹ về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: MINH THIÊN

- Có bảng hướng dẫn quy trình bầu cử đảm bảo phòng chống Covid-19;

- Xuất hiện trường hợp có sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc Covid-19, thống nhất đưa về phòng cách ly tạm thời tại Trạm y tế để cơ quan y tế xử trí theo quy trình;

- Chuẩn bị 01 thùng đựng chất thải màu vàng có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”; 01 thùng đựng rác màu xanh có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh tại phòng bỏ phiếu bầu cử;

- Tăng cường thông khí phòng bỏ phiếu;

- Bố trí 01 cán bộ y tế (Trạm y tế)/địa điểm bầu cử và tùy tình hình thực tế tại địa phương;

- Chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay (sát khuẩn tay trước và sau bỏ phiếu); Cồn 70 độ; khăn lau; khẩu trang; găng tay.

- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho cử tri;

- Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng, chống Covid-19;

- Hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử. Bố trí các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách phù hợp (tối thiểu 1m);

- Không để cử tri tụ tập thành nhóm đông người tại điểm bỏ phiếu; khuyến cáo, hướng dẫn cử tri ngồi giãn cách, hạn chế tiếp xúc và tập trung thành nhóm đông người tại khu bỏ phiếu bầu cử;

- Bố trí 01 bàn nhỏ khu vực cổng ra vào để nhân viên y tế đo thân nhiệt cho cử tri, để chai sát khuẩn tay, hộp khẩu trang, hộp găng tay (khi cần sử dụng), máy nhiệt kế điện tử và hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh (lúc vào bầu cử); Tại bàn đóng dấu “Đã bỏ phiếu” để chai dung dịch sát khuẩn để cử tri sát khuẩn tay lúc bầu cử xong, ra về (hoặc để bàn riêng).

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh trao đổi với cử tri các đơn vị bên lề Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên ĐBQH khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại Hội trường Lữ đoàn 171 Hải quân (phường 11, TP. Vũng Tàu), ngày 28/4/2021. Ảnh: ĐINH HÙNG

- Tiến hành phun khử trùng khu vực bỏ phiếu bầu cử trước ngày bầu cử (chiều ngày 22/5/2021) bao gồm các công việc sau:

+ Người phun hóa chất (trạm y tế tham mưu Ban tổ chức thuê nhân công, y tế hướng dẫn chuyên môn, trang bị phòng hộ, hóa chất, vật tư…): trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân như: quần áo, kính đeo mắt, mũ, găng tay, khẩu trang, ủng;

+ Dụng cụ, hóa chất: Phun bằng máy phun đeo vai; Hóa chất: sử dụng dung dịch khử khuẩn có chứa 0,015% clo hoạt tính hoặc 0,05% clo hoạt tính;

+ Nơi phun: Phòng bỏ phiếu, ngoài sảnh, thang máy, cầu thang, nhà vệ sinh…

+ Nguyên tắc phun: từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ chỗ sạch đến chỗ bẩn;

- Vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt (Trạm y tế tham mưu Ban tổ chức thuê nhân công, y tế hướng dẫn chuyên môn, vật tư, hóa chất): Lau các bề mặt bằng khăn lau hoặc cây lau sàn có tẩm một trong các dung dịch sau (tùy theo vị trí, vật dụng):

+ Dung dịch tẩy rửa đa năng dùng sẵn (có bán ở siêu thị);

+ Hoặc dung dịch tẩy rửa bồn cầu gia dụng (chứa khoảng 5% sodium hypochlorite theo tỷ lệ 10ml dung dịch tẩy rửa với 01 lít nước); (có bán ở siêu thị);

+ Hoặc sử dụng các dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% clo hoạt tính (Y tế hướng dẫn);

+ Hoặc sử dụng cồn 70 độ.

- Vị trí cần lau: sàn nhà, bàn ghế, tay nắm cửa, công tắc điện, bàn phím máy tính, bề mặt trong nhà vệ sinh…Đối với công tắc điện, bàn phím máy tính, thiết bị điện và các bề mặt không chịu nước, cần sử dụng cồn 70 độ để lau.

- Khử khuẩn hòm phiếu (Ban tổ chức): dùng cồn 70 độ tẩm khăn để lau bề mặt trong và ngoài hòm phiếu trước khi bỏ phiếu và sau khi đã lấy phiếu ra khỏi hòm phiếu.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh tặng hoa và quà cho đại diện Tổ Bầu cử trên biển, ngày 04/05/2021. Ảnh: TRẦN TRÀ

Chú ý:

- Sau khi phun hoặc lau khử khuẩn: thời gian cách ly phải đảm bảo ít nhất 30 phút đối với dung dịch khử khuẩn có chứa clo hoạt tính hoặc 10 phút đối với cồn 70 độ.

- Sau khi kết thúc công tác vệ sinh khử khuẩn, tiến hành thu gom phương tiện phòng hộ cá nhân vào túi đựng chất thải nguy hại để vận chuyển, xử lý theo quy định (Trạm y tế xã, phường, thị trấn hướng dẫn thực hiện);

- Sau khi kết thúc bỏ phiếu bầu cử cũng phải tiến hành phun khử trùng khu vực bỏ phiếu bầu cử và vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt theo quy trình như trước bầu cử nêu trên.

* Quy trình thực hiện:

- Bước 1: Đầu tiên tất cả thành viên tổ bầu cử được đo thân nhiệt, khử khuẩn tay trước khi vào vị trí làm nhiệm vụ;

- Bước 2: Tất cả cử tri đến điểm bầu cử phải đi theo hàng, luôn đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1m;

- Bước 3: Cử tri được đo thân nhiệt, nộp lại Tờ khai y tế; sát khuẩn tay. Cán bộ y tế nếu phát hiện có trường hợp sốt, ho, khó thở thì cho đeo khẩu trang y tế ngay và chuyển ngay xuống khu vực chờ phía sau để đưa sang Trạm y tế cách ly tạm thời và xử trí theo quy trình;

- Bước 4: Cử tri đến khu vực niêm yết danh sách cử tri để kiểm tra, đồng thời tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên cần bầu;

- Bước 5: Tại bàn thu thẻ cử tri, và phát phiếu bầu cử:

+ Cử tri trình thẻ cử tri,

+ Thành viên tổ bầu cử kiểm tra thẻ cử tri, đối chiếu danh sách cử tri;

+ Phát phiếu bầu cho cử tri và hướng dẫn cách thức bầu cử;

- Bước 6: Cử tri tới bàn viết phiếu bầu;

- Bước 7: Cử tri bỏ phiếu;

- Bước 8: Cử tri tới bàn đóng dấu xác nhận “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri;

- Bước 9: Cử tri sát khuẩn tay, kết thúc bỏ phiếu, ra về.

* Kiểm phiếu: Kiểm phiếu và các hoạt động khác theo quy định về bầu cử. Sau kiểm phiếu, dùng khăn tẩm cồn 70 độ lau mặt trong và ngoài hòm phiếu như trước bỏ phiếu.

Thành viên Tổ bầu cử trên biển mang thùng phiếu lên tàu chuẩn bị cho chuyến hành trình làm nhiệm vụ, ngày 04/05/2021. Ảnh: TRẦN TRÀ

2. Sử dụng hòm phiếu phụ: Các trường hợp cử tri không đến bỏ phiếu được tại các điểm bỏ phiếu cố định theo quy định thì tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến với các cử tri, quy trình như sau:

a) Chuẩn bị:

- Nhân sự: 02 cán bộ tổ bầu cử, mang khẩu trang;

- Khử khuẩn hòm phiếu phụ (Ban tổ chức): dùng cồn 70 độ tẩm khăn để lau bề mặt trong và ngoài hòm phiếu; niêm phong hòm phiếu trước khi mang đi;

- Danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, phiếu bầu cử, bút bi, thước kẻ, để trong bìa lá ni lông có nút đã lau bề mặt trong và ngoài bằng cồn 70 độ (như hòm phiếu);

- Chai sát khuẩn tay loại nhỏ; khẩu trang dạng từng chiếc riêng (dự phòng) cung cấp cho cử tri nếu cử tri chưa đeo; dung dịch cồn 70 độ dạng phun sương;

- Con dấu “Đã bỏ phiếu”;

Tất cả cho vào 1 túi ni lông màu vàng cột lại để di chuyển thuận tiện tới nhà cử tri.

b) Quy trình thực hiện:

- Tới nhà cử tri, không vào trong nhà cử tri, không tiếp xúc gần, đặt túi ni lông xuống vị trí phù hợp tùy điều kiện nhà cử tri; tháo túi ni lông, lấy hòm phiếu và các dựng cụ, phiếu bầu cử ra. Nếu cử tri chưa đeo khẩu trang thì cung cấp khẩu trang ngay cho cử tri;

- Cán bộ Tổ bầu cử xịt dung dịch cho cử tri sát khuẩn tay;

- Cử tri xuất trình thẻ cử tri để cán bộ Tổ bầu cử đối chiếu;

- Cán bộ tổ bầu cử phát phiếu bầu và đưa bút bi, thước kẻ, bảng hướng dẫn cách thức gạch phiếu cho cử tri nhưng cố gắng hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri; càng giữ khoảng cách càng tốt;

- Cử tri gạch phiếu và bỏ phiếu vào hòm phiếu;

- Cán bộ tổ bầu cử xịt dung dịch cho cử tri sát khuẩn tay;

- Cán bộ tổ bầu cử đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri và trả lại cho cử tri;

- Cán bộ bầu cử tiến hành khử khuẩn (xịt cồn) các tài liệu, vật tư liên quan và hòm phiếu trước khi cho vào túi ni lông, cột lại và di chuyển đến nhà cử tri khác để tiếp tục bỏ phiếu; thực hiện cho đến khi tất cả cử tri bỏ phiếu xong, sau đó di chuyển về điểm bỏ phiếu chính (cố định);

- Về tới điểm bỏ phiếu bầu cử, tháo và bỏ túi ni lông, bút bi, thước kẻ, bìa lá vào thùng rác có nắp đậy;

- Xịt cồn khử khuẩn toàn bộ hòm phiếu, giao cho Tổ trưởng Tổ bầu cử;

- Kiểm phiếu và các hoạt động khác theo quy định về bầu cử. Sau kiểm phiếu, dùng khăn tẩm cồn 70 độ lau mặt trong và ngoài hòm phiếu như trước bỏ phiếu.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tham gia bầu cử sớm tại Khu vực bỏ phiếu số 9. Ảnh: PHƯƠNG NAM

* Lưu ý:

- Buổi sáng ưu tiên thực hiện bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu cố định, buổi chiều thực hiện quy trình Hòm phiếu phụ.

- Các điểm bầu cử cần chuẩn bị đầy đủ, chu đáo để tổ chức bầu cử thông suốt, an toàn, thành công. Tuy vậy, để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra là đang tổ chức bỏ phiếu bầu cử phát hiện trường hợp có sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc Covid-19, Ban tổ chức phải chuyển địa điểm bầu cử để cơ quan y tế xử lý môi trường và người nghi ngờ mắc bệnh theo quy định chuyên môn về phòng chống dịch. Vì vậy, yêu cầu mỗi xã, phường, thị trấn cần chuẩn bị từ 01 đến 02 điểm bầu cử dự phòng (nên là phòng học vì chủ nhật học sinh nghỉ học). Các TTYT huyện, thị, thành phố chuẩn bị cơ số trang phục chống dịch, khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, dung dịch cồn 70 độ, dung dịch cồn 70 độ dạng phun sương… đầy đủ để trang bị cho tổ bầu cử dự phòng tiến hành tổ chức bỏ phiếu bầu cử tại địa điểm dự phòng theo kịch bản Bầu cử tại địa điểm bị cách ly/phong tỏa (nếu xảy ra).

2. Tổ chức bầu cử tại địa phương có dịch Covid-19, có ca bệnh được xác định trên địa bàn (gọi tắt là Phụ lục 2)

a) Tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử ở các xã, phường, thị trấn thực hiện giãn cách xã hội

* Đối với cử tri:

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế;

- Ghi đầy đủ thông tin trên tờ khai y tế (ở nhà), khi đi bỏ phiếu bầu cử sẽ mang theo gửi lại Ban tổ chức bầu cử. Khuyến khích thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng Bluezone, Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh;

- Đeo khẩu trang khi bỏ phiếu bầu cử;

- Sát khuẩn tay với dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước và sau bỏ phiếu bầu cử;

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho;

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 của Ban tổ chức;

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở

- Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cử tri;

- Đi bỏ phiếu bầu cử theo khu vực, thời gian do Ban tổ chức thông báo trước để đảm bảo giãn cách.

Thành viên tổ bầu cử Hải đoàn 129 Hải quân đang hoàn thành khâu chuẩn bị thẻ cử tri, ngày 30/4/2021. Ảnh: HUYỀN TRANG

* Đối với Ban tổ chức/Tổ bầu cử:

- Thực hiện như các nội dung đối với Ban tổ chức/Tổ bầu cử nêu tại Phụ lục 1 của Hướng dẫn này;

- Và bổ sung các biện pháp:

+ Cán bộ bầu cử mang khẩu trang và găng tay. (Nếu xét thấy có nguy cơ cao, BCĐPCD/UBBC tỉnh sẽ quyết định tổ bầu cử phải mang trang phục phòng hộ đầy đủ: quần áo, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn);

+ Kẻ vạch, xếp hàng theo luồng một chiều, giữ khoảng cách 2m giữa các cử tri; bàn, chỗ ngồi ghi phiếu bầu cử đảm bảo khoảng cách 2m;

+ Thực hiện việc bố trí cử tri đi bỏ phiếu bầu cử theo từng khu vực, điểm dân cư, theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng từ xa;

+ Hướng dẫn các cán bộ bầu cử, người phục vụ và cử tri tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương.

* Quy trình thực hiện: thực hiện như quy trình nêu tại Phụ lục 1 của Hướng dẫn này nhưng tuân thủ khoảng cách 2m giữa các cử tri.

* Tổ chức lấy mẫu (đội lấy mẫu TTYT tuyến huyện thực hiện) và xét nghiệm SARS-CoV-2 (Trung tâm kiểm soát bệnh tật thực hiện) sau khi bỏ phiếu cho các cử tri có tiếp xúc gần nếu có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc Covid-19 thuộc khu vực điểm bỏ phiếu bầu cử.

* Kiểm phiếu:

- Cán bộ kiểm phiếu mang khẩu trang, găng tay;

- Sau kiểm phiếu, dùng khăn tẩm cồn 70 độ lau mặt trong và ngoài hòm phiếu như trước bỏ phiếu; niêm yết phiếu bầu, hòm phiếu cho vào túi ni lông cột chặt, phun khử khuẩn toàn bộ túi ni lông này (xịt cồn).

* Sử dụng hòm phiếu phụ: trường hợp cử tri không đến điểm bỏ phiếu cố định được, phải đem hòm phiếu tới nhà cử tri.

- Chuẩn bị:

Thực hiện như việc chuẩn bị hòm phiếu phụ nêu tại Phụ lục 1 của Hướng dẫn này và bổ sung:

+ Nhân sự: 02 cán bộ tổ bầu cử và công an viên hoặc dân quân, mang khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn;

+ Tất cả hòm phiếu phụ, dụng cụ bầu cử cho vào 1 túi ni lông cột lại, phun khử khuẩn (xịt cồn) toàn bộ túi này trước khi di chuyển tới nhà cử tri.

- Quy trình thực hiện:

Thực hiện như việc chuẩn bị hòm phiếu phụ nêu tại Phụ lục 1 của Hướng dẫn này và bổ sung:

+ Khử khuẩn thẻ cử tri bằng dung dịch cồn 70 độ dạng phun sương (xịt), đóng dấu “Đã bỏ phiếu” và đưa lại cho cử tri;

+ Về tới điểm bỏ phiếu bầu cử, tháo và bỏ túi ni lông, viết, thước kẻ, bìa lá vào thùng đựng rác có ghi “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”;

+ Phun xịt khử khuẩn toàn bộ hòm phiếu, giao cho tổ bầu cử;

+ Tháo bỏ găng tay, khẩu trang vào thùng đựng rác có ghi “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”; sát khuẩn tay, vệ sinh sạch sẽ;

+ Toàn bộ cán bộ bầu cử và người phục vụ được xét nghiệm và tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương.

b) Tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, nơi làm việc, nơi cư trú

* Chuẩn bị:

- Nhân sự: 01 cán bộ tổ bầu cử, 01 người của tổ Covid-19 cộng đồng của địa bàn đó và có công an viên hoặc dân quân đi cùng;

- Trang phục: mang trang phục phòng hộ phòng chống dịch đầy đủ: khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn;

- Phương tiện, dụng cụ: đầy đủ như Phụ lục 1 và điểm a Phụ lục 2 của Hướng dẫn này, đồng thời bổ sung: mang theo bao chứa rác nguy hiểm (màu vàng); thước kẻ.

- Quy trình thực hiện: Như tại Hòm phiếu phụ nơi giãn cách xã hội (điểm a Phụ lục 2 của Hướng dẫn này) và bổ sung:

+ Cử tri bỏ phiếu xong, cần gom thước kẻ, viết vào bao chứa rác nguy hiểm (màu vàng) mang theo;

+ Cán bộ bầu cử tiến hành khử khuẩn (xịt cồn) các tài liệu, vật tư liên quan và hòm phiếu trước khi cho vào túi ni lông, cột lại và di chuyển đến nhà cử tri khác để tiếp tục bỏ phiếu; Tổ bầu cử phải thay găng tay mới khi đến nhà cử tri khác; thực hiện cho đến khi tất cả cử tri bỏ phiếu xong, sau đó di chuyển về điểm bỏ phiếu chính (cố định);

+ Về tới điểm bỏ phiếu bầu cử, tháo và bỏ túi ni lông, viết, thước kẻ cho vào thùng đựng rác có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”; phun khử khuẩn hòm phiếu, giao cho tổ bầu cử;

+ Sau khi kết thúc bàn giao hòm phiếu: cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân cho thùng đựng rác có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”; sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân sạch sẽ;

* Kiểm phiếu:

- Cán bộ kiểm phiếu mang trang phục phòng hộ phòng chống dịch: khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn;

- Sau kiểm phiếu, dùng khăn tẩm cồn 70 độ lau mặt trong và ngoài hòm phiếu như trước bỏ phiếu. Niêm phong phiếu bầu, hòm phiếu cho vào túi ni lông cột chặt, phun khử khuẩn toàn bộ túi ni lông này;

- Thực hiện xong các hoạt động, cán bộ thực hiện nhiệm vụ cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân cho vào thùng đựng rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”; sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân sạch sẽ;

Tất cả cán bộ bầu cử và người phục vụ được xét nghiệm và tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương.

Cử tri nhận phiếu bầu cử sớm tại Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro-khu vực bỏ phiếu số 15. Ảnh: MẠNH THẮNG

c) Tổ chức bầu cử tại nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa

* Tại điểm bầu cử trong khu vực cách ly/phong tỏa:

Thực hiện đầy đủ các nội dung như trong bầu cử tại nơi giãn cách xã hội (điểm a Phụ lục 2 của Hướng dẫn này), đồng thời phải thực hiện các biện pháp sau:

- Nhân sự tổ bầu cử: 03 người, gồm cán bộ Ban điều hành khu cách ly và cán bộ bầu cử, đã được tập huấn, hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ;

- Kẻ sẵn vạch khoảng cách 2m yêu cầu cử tri xếp hàng thứ tự, giữ khoảng cách;

- Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ cho cán bộ phục vụ bầu cử trong khi làm nhiệm vụ: quần áo, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn;

- Cán bộ bầu cử ở bên ngoài hàng rào ngăn cách cùng với bàn hòm phiếu, dung dịch sát khuẩn tay. Thực hiện các trang trí bên ngoài hàng rào;

- Cán bộ điều hành khu cách ly bên trong hàng rào ngăn cách cùng với bàn hướng dẫn và bàn gạch phiếu, có dung dịch sát khuẩn tay. Các thông tin về bầu cử bố trí phù hợp để hướng dẫn cử tri cách bỏ phiếu bầu cử;

- Cử tri bên trong hàng rào, xếp hàng, giãn cách 2m, tới bàn hướng dẫn, sát khuẩn tay, nhận phiếu bầu, được hướng dẫn cách bầu cử;

- Sau đó cử tri tới bàn viết phiếu bầu: sử dụng viết, thước kẻ riêng để gạch phiếu bầu. Viết, thước kẻ dùng xong cho vào thùng đựng rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”;

- Cử tri tới hòm phiếu để bỏ phiếu;

- Cử tri sát khuẩn tay;

- Cán bộ bầu cử khử khuẩn thẻ cử tri (xịt cồn), đóng dấu “Đã bỏ phiếu” và đưa lại cho cử tri;

- Đảm bảo nguyên tắc 1 chiều.

* Kiểm phiếu:

- Cán bộ kiểm phiếu mang trang phục phòng hộ phòng chống dịch đầy đủ: quần áo, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn;

- Sau kiểm phiếu, dùng khăn tẩm cồn 70 độ lau mặt trong và ngoài hòm phiếu như trước bỏ phiếu. Niêm phong phiếu bầu, hòm phiếu cho vào túi ni lông cột chặt, phun khử khuẩn toàn bộ túi ni lông này;

- Thực hiện xong các hoạt động, cán bộ thực hiện nhiệm vụ cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân cho vào thùng đựng rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”; sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân sạch sẽ;

Lấy mẫu (cán bộ y tế khu cách ly/TTYT huyện, thị, thành) và xét nghiệm SARS-Cov-2 (Trung tâm kiểm soát bệnh tật) trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ của tổ bầu cử và người phục vụ.

Toàn bộ cán bộ tổ bầu cử và người phục vụ tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương.

* Sử dụng hòm phiếu phụ: áp dụng trong trường hợp cử tri không đến địa điểm bầu cử cố định được, tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến nhà cử tri trong khu cách ly/phong tỏa;

Thực hiện đầy đủ các nội dung như trong tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, nơi làm việc, nơi lưu trú (điểm b Phụ lục 2 của Hướng dẫn này), đồng thời thực hiện các biện pháp sau:

- Sử dụng viết, thước kẻ, găng tay riêng cho từng người và gom bỏ vào thùng chứa rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2” sau khi dùng;

- Phun khử khuẩn hòm phiếu trước và sau khi ra khỏi nhà các cử tri; Hòm phiếu và phương tiện, vật dụng phục vụ bỏ phiếu bầu cử được cho vào túi ni lông cột chặt, phun khử khuẩn toàn bộ túi này, di chuyển về điểm bầu cử cố định.

Kiểm phiếu, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe như trên.

3. Tổ chức bầu cử tại các khu cách ly tập trung (gọi tắt là Phụ lục 3)

a) Đối với khu cách ly tập trung có số lượng cử tri đông (trên 50 người): Sẽ tổ chức điểm bầu cử cố định trong khu cách ly tập trung

- Chuẩn bị:

Thực hiện đầy đủ các nội dung như trong bầu cử tại nơi cách ly/phong tỏa (điểm c Phụ lục 2 của Hướng dẫn này), các quy định về phòng chống lây nhiễm Covid-19 trong khu cách ly tập trung, đồng thời phải thực hiện các biện pháp sau:

+ Nhân sự tổ bầu cử: Sử dụng cán bộ y tế trong khu cách ly tập trung để làm cán bộ bầu cử (tổ 3 người); tập huấn kỹ về bầu cử cho các cán bộ y tế;

+ Bố trí khu vực bỏ phiếu phù hợp, các bàn cách nhau 2m;

+ Kẻ sẵn vạch khoảng cách 2m yêu cầu cử tri xếp hàng thứ tự, giữ khoảng cách;

+ Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ cho cán bộ phục vụ bầu cử trong khi làm nhiệm vụ: quần áo, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn;

+ Chuẩn bị dung dịch sát khuẩn tay; viết, thước kẻ riêng để gạch phiếu. Viết, thước kẻ dùng xong cho vào thùng đựng rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”;

+ Cán bộ bầu cử khử khuẩn thẻ cử tri (xịt cồn), đóng dấu “đã bỏ phiếu” và đưa lại cho cử tri;

+ Đảm bảo nguyên tắc 1 chiều.

- Kiểm phiếu tại khu cách ly tập trung

+ Cán bộ kiểm phiếu mang trang phục phòng hộ phòng chống dịch đầy đủ: quần áo, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn.

+ Sau kiểm phiếu, dùng khăn tẩm cồn 70 độ lau mặt trong và ngoài hòm phiếu như trước bỏ phiếu. Niêm phong phiếu bầu, hòm phiếu cho vào túi ni lông cột chặt, phun khử khuẩn toàn bộ túi ni lông này;

+ Báo cáo kết quả kiểm phiếu về tổ bầu cử qua điện thoại;

+ Quản lý phiếu bầu, hòm phiếu tại khu cách ly tập trung.

+ Thực hiện xong các hoạt động, cán bộ thực hiện nhiệm vụ cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân cho thùng đựng rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”; sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân sạch sẽ;

Lấy mẫu (cán bộ y tế khu cách ly/TTYT huyện, thị, thành phố) và xét nghiệm SARS-Co-2 (Trung tâm kiểm soát bệnh tật) trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ của tổ bầu cử và người phục vụ.

Cán bộ tổ bầu cử và người phục vụ tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương.

- Trường hợp cử tri không đến phòng bỏ phiếu trong khu cách ly tập trung được, tổ bầu cử mang hòm phiếu đến phòng của cử tri;

Thực hiện đầy đủ các nội dung như trong tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, nơi làm việc, nơi lưu trú (điểm b Phụ lục 2 của Hướng dẫn này) đồng thời thực hiện các biện pháp sau:

+ Sử dụng viết, thước kẻ riêng cho từng người và gom bỏ vào thùng chứa rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2” sau khi dùng (tại khu cách ly);

+ Phun khử khuẩn hòm phiếu trước và sau khi ra khỏi phòng cử tri để về phòng bầu cử chính.

b) Đối với khu cách ly tập trung có số lượng cử tri ít (dưới 50 người): Sử dụng hòm phiếu phụ

- Chuẩn bị:

+ Tại các khu cách ly tập trung này, Ban điều hành khu cách ly cũng phải trang trí, treo danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên, các thông tin và bầu cử để các cử tri tìm hiểu trước;

+ Nhân sự: 01 cán bộ tổ bầu cử và có công an viên hoặc dân quân đi cùng; sử dụng 02 cán bộ y tế trong khu cách ly;

- Tại điểm bầu cử cố định:

+ 01 cán bộ bầu cử và công an hoặc dân quân đi cùng mang trang phục phòng hộ phòng chống dịch đầy đủ: Quần áo, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn; Khử khuẩn hòm phiếu phụ (Ban tổ chức): dùng cồn 70 độ tẩm khăn để lau bề mặt trong và ngoài hòm phiếu; niêm phong hòm phiếu trước khi mang đi;

+ Phiếu bầu cử, bút bi, thước kẻ, để trong bìa lá ni lông có nút đã lau bề mặt trong và ngoài bằng cồn 70 độ (như hòm phiếu); dung dịch cồn 70 độ dạng phun sương; Con dấu “Đã bỏ phiếu”;

Tất cả cho vào 1 túi ni lông màu vàng cột lại, phun khử khuẩn toàn bộ túi này trước khi di chuyển tới khu cách ly tập trung, ở ngoài hàng rào ngăn cách; phối hợp với 02 cán bộ y tế ở trong hàng rào ngăn cách với trang phục phòng chống dịch đầy đủ, 2 nhóm cán bộ trao đổi thông tin và dụng cụ phục vụ bỏ phiếu bầu cử qua hàng rào ngăn cách.

- Tại khu vực bỏ phiếu:

+ Cán bộ bầu cử ở bên ngoài hàng rào ngăn cách cùng với bàn hòm phiếu, dung dịch sát khuẩn tay, dung dịch cồn 70 độ phun sương.

+ 02 cán bộ y tế bên trong hàng rào ngăn cách cùng với bàn hướng dẫn và bàn gạch phiếu, viết, thước kẻ, dung dịch sát khuẩn tay, thùng rác có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”;

+ Cử tri bên trong hàng rào, xếp hàng, giãn cách 2m, tới bàn hướng dẫn, sát khuẩn tay, nhận phiếu bầu, được hướng dẫn cách bầu cử;

+ Sau đó cử tri tới bàn viết phiếu bầu: sử dụng viết, thước kẻ riêng để gạch phiếu bầu. Viết, thước kẻ dùng xong cho vào thùng đựng rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”; cử tri sát khuẩn tay; cán bộ bầu cử khử khuẩn thẻ cử tri (xịt cồn), đóng dấu “Đã bỏ phiếu” và đưa lại cho cử tri;

+ Đảm bảo nguyên tắc 1 chiều. Khi các cử tri bỏ phiếu xong, niêm phong, phun khử khuẩn hòm phiếu và các dụng cụ phục vụ bỏ phiếu, cho tất cả vào túi ni lông màu vàng, cột chặt, phun khử khuẩn toàn bộ túi này, di chuyển về điểm bầu cử cố định.

- Kiểm phiếu: Bố trí khu vực kiểm phiếu riêng cho các hòm phiếu phụ mang về điểm bầu cử cố định; cán bộ kiểm phiếu mang trang phục phòng hộ phòng chống dịch đầy đủ: quần áo, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn; sau kiểm phiếu, dùng khăn tẩm cồn 70 độ lau mặt trong và ngoài hòm phiếu như trước bỏ phiếu. Niêm phong phiếu bầu, hòm phiếu cho vào túi ni lông cột chặt, phun khử khuẩn toàn bộ túi ni lông này; thực hiện xong các hoạt động, cán bộ thực hiện nhiệm vụ cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân cho thùng đựng rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”; sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân sạch sẽ;

Lấy mẫu (cán bộ y tế khu cách ly) và xét nghiệm SARS-Co-2 (Trung tâm kiểm soát bệnh tật) trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ của tổ bầu cử và người phục vụ.

Toàn bộ cán bộ tổ bầu cử và người phục vụ tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương.

4. Tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ hay xác định mắc Covid- 19 (gọi tắt là Phụ lục 4)

Thực hiện các nội dung như nêu trong mục tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung, đồng thời thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí phòng bỏ phiếu bầu cử phù hợp, an toàn;

- Nhân sự: sử dụng cán bộ y tế quản lý, điều hành tại chỗ để làm cán bộ bầu cử (tổ 3 người);

- Triệt để thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp về phòng chống lây nhiễm Covid-19 trong quá trình thực hiện bầu cử;

- Đối với bệnh nhân nhẹ, sức khỏe ổn định, đi lại bình thường: Hướng dẫn thứ tự từng bệnh nhân giữ khoảng cách tối thiểu 2m, bỏ phiếu như các bước nêu trong mục tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung;

- Đối với bệnh nhân nằm tại giường:

+ Cán bộ y tế/bầu cử mặc trang phục phòng hộ chống dịch đầy đủ mang hòm phiếu phụ đã khử khuẩn đến phòng bệnh; giữ khoảng cách an toàn;

+ Xịt dung dịch sát khuẩn tay cho bệnh nhân;

+ Hướng dẫn bệnh nhân đeo găng tay;

+ Hướng dẫn bệnh nhân cách thức bầu cử;

+ Bệnh nhân gạch phiếu bầu và bỏ phiếu;

+ Cán bộ bầu cử gom viết, thước kẻ, găng tay bệnh nhân đã dùng cho vào thùng đựng rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2” tại bệnh viện;

+ Khử khuẩn hòm phiếu và mang về phòng bầu cử;

+ Đưa hòm phiếu về phòng chiếu tia cực tím. Cho phiếu bầu ra khay inox, người ra khỏi phòng, bật đèn cực tím (30-60 phút tùy theo đèn);

- Xử lý khử khuẩn phiếu bầu và hòm phiếu xong, cán bộ kiểm phiếu mang trang phục phòng chống dịch đầy đủ. Kiểm phiếu xong, niêm phong phiếu bầu và hòm phiếu, cho vào túi ni lông cột chặt, phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ túi ni lông này;

- Báo cáo kết quả bầu cử về tổ bầu cử qua điện thoại;

- Quản lý hòm phiếu, phiếu bầu tại bệnh viện, cơ sở điều trị;

- Bệnh viện tiến hành lấy mẫu và chuyển Trung tâm kiểm soát bệnh tật xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ y tế/bầu cử trước và sau bầu cử;

- Cán bộ y tế/bầu cử tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương.

5. Tình huống xử trí trường hợp cử tri bị sốt, ho, khó thở trong quá trình bỏ phiếu bầu cử

a) Trong quá trình tổ chức bỏ phiếu bầu cử, khi phát hiện có trường hợp sốt, ho, khó thở, cán bộ y tế tại điểm bầu cử cung cấp ngay khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách; đưa ngay cử tri này đến trạm y tế để cách ly tạm thời và xử trí theo quy định.

b) Cán bộ y tế điện thông báo ngay cho lãnh đạo TTYT địa phương điều động xe và đội cơ động phòng chống dịch (có cán bộ xét nghiệm) xuống hỗ trợ (lãnh đạo TTYT địa phương thông báo cho lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để phối hợp chia sẻ thông tin, cách xử lý; CDC báo bệnh viện Bà Rịa sẵn sàng và CDC báo cáo Sở Y tế biết);

c) Đồng thời tại điểm bầu cử:

- Phụ trách điểm bầu cử thông báo cho các cử tri biết hiện có người có biểu hiện sốt, ho, khó thở…đã được đưa sang trạm y tế theo dõi theo quy định. Đề nghị cử tri cần bình tĩnh, hợp tác, thực hiện theo hướng dẫn của Tổ bầu cử.

- Báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp xã để chuẩn bị phương án dời địa điểm bầu cử nếu kết quả Test nhanh dương tính.

- Thông báo với cử tri: tạm tránh khu vực bầu cử để tiến hành phun hóa chất khử trung toàn bộ khu vực bầu cử.

Cử tri tạm nghỉ 30 phút, giữ khoảng cách, thực hiện 5K.

d) Đội cơ động chống dịch tới trạm y tế:

- Phun khử khuẩn xe;

- Cán bộ môi trường sang phun khử khuẩn khu vực bầu cử;

- Cán bộ dịch tễ điều tra nhanh tiền sử tiếp xúc của người nghi ngờ (14 ngày trước), ghi nhận đầy đủ; Sau đó sang điểm bầu cử, cùng 01 cán bộ y tế tại điểm bầu cử phối hợp với Tổ bầu cử thực hiện ngay việc lấy danh sách tất cả thành viên tổ bầu cử và các cử tri có mặt tại thời điểm này và truy lùi danh sách khoảng 10 người bỏ phiếu trước trường hợp nghi ngờ Covid-19.

- Cán bộ xét nghiệm tiến hành Test nhanh SARS-CoV-2 ngay tại Trạm y tế (tại phòng riêng);

e) Sau khoảng 30 phút, cả môi trường điểm bầu cử đã khử khuẩn an toàn và đã có kết quả khai thác tiền sử tiếp xúc, yếu tố dịch tễ liên quan của người nghi ngờ, đồng thời cũng đã có kết quả Test nhanh.

* Nếu kết quả Test nhanh âm tính thì:

- Báo cáo tổ trưởng điểm bầu cử thông báo cho các cử tri biết có người có biểu hiện sốt, ho. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, khai thác, điều tra dịch tễ và xét nghiệm nhanh, cán bộ y tế cho biết đây là trường hợp sốt, ho thông thường, chưa thấy liên quan đến Covid-19. Đề nghị cử tri cần bình tĩnh, không hoang mang, tuy nhiên mọi người tuyệt đối không chủ quan, phải tiếp tục thực hiện tốt 5K và tiến hành bầu cử bình thường.

- Đưa người nghi ngờ về TTYT cách ly tạm thời và để lấy mẫu xét nghiệm PCR. Phun khử khuẩn xe.

* Nếu kết quả Test nhanh dương tính thì:

- Cán bộ phụ trách tổ bầu cử thông báo cho cử tri biết có trường hợp sốt, ho, khó thở, Test nhanh nghi ngờ mắc Covid-19, cử tri cần bình tĩnh, thực hiện theo hướng dẫn của Tổ bầu cử, thực hiện nghiêm 5K;

Báo cáo xin ý kiến cấp trên dừng hoạt động tại điểm bầu cử này, chuyển sang địa điểm dự phòng, sử dụng Tổ bầu cử dự phòng của xã, phường, thị trấn;

- Toàn bộ Tổ bầu cử và cử tri tại điểm bầu cử ổn định tại chỗ, thực hiện 5K.

- CDC điều phối xe bệnh viện Bà Rịa đã tới (phun khử khuẩn xe), chuyển tất cả người này về khu cách ly tập trung tạm thời của địa phương. Cán bộ đội cơ động chống dịch điều phối hoạt động này. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly.

- Tiến hành khử khuẩn các vật tư, thiết bị cần thiết như hòm phiếu, phiếu bầu, dấu “Đã bỏ phiếu”, thước, viết…để chuyển đến địa điểm bầu cử dự phòng.

g) Khử khuẩn địa điểm bỏ phiếu mới.

h) Xe chuyển địa điểm bầu cử đã tới (xe công an), (phun khử khuẩn xe), phối hợp Ban tổ chức chuyển các vật tư, thiết bị cần thiết đến địa điểm bầu cử dự phòng.

i) Quyết định kiện toàn Tổ bầu cử mới (trong danh sách nhân sự dự phòng) để thực hiện nhiệm vụ bầu cử tại địa điểm bầu cử dự phòng.

k) Thông báo cho cử tri về việc thay đổi địa điểm bỏ phiếu để cử tri biết và tiếp tục thực hiện bầu cử.

Tại TTYT tuyến huyện, mở rộng truy vết người tiếp xúc với người nghi ngờ theo hướng dẫn tại quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”.

l) Khi có kết quả xét nghiệm PCR:

- Nếu âm tính với SARS-CoV-2: tiếp tục tuyên truyền mọi người tiếp xúc tự theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt 5K, giải phóng người cách ly tạm thời;

- Nếu dương tính với SARS-CoV-2:

+ Chuyển ngay bệnh nhân về TTYT huyện Long Điền để cách ly, điều trị;

+ Theo dõi, quản lý F1; Hướng dẫn cách ly tại nhà và giám sát chặt đối với các trường hợp F2; Hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp F3;

+ Tham mưu khoanh vùng, cách ly khu dân cư chỗ ở của bệnh nhân, thần tốc truy vết triệt để, không để sót F1, mở rộng diện xét nghiệm (khoanh vùng gọn, cách ly hẹp, xét nghiệm rộng, truy vết nhanh), xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình.

IV. HƯỚNG DẪN PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC BỎ PHIẾU Ở CƠ SỞ CÁCH LY TẬP TRUNG, CƠ SỞ Y TẾ

1. Công tác chuẩn bị

a) Chuẩn bị bố trí khu vực bỏ phiếu, cơ sở vật chất, trang thiết bị :

- Trước ngày bầu cử Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nơi có cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế) và Tổ bầu cử phối hợp chặt chẽ với cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế để bố trí khu vực bỏ phiếu tại cơ sở cách ly, cơ sở y tế trên nguyên tắc đảm bảo cách biệt giữa trong và ngoài hàng rào ngăn cách cơ sở cách ly, cơ sở y tế với bên ngoài. Ủy ban bầu cử xã, phường, thị trấn và Tổ bầu cử chịu trách nhiệm bố trí trang thiết bị khu vực bên ngoài hàng rào; cơ sở y tế chịu trách nhiệm bố trí trang thiết bị khu vực bên trong hàng rào.

- Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế làm bảng niêm yết và niêm yết danh sách, tiểu sử những người ứng cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân (niêm yết sẵn bên ngoài). Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và Thủ trưởng hoặc chủ cơ sở đưa bảng niêm yết vào các cơ sở tại vị trí phù hợp để cử tri tham khảo.

- Khu vực bỏ phiếu trong khu vực cách ly, cơ sở y tế được bố trí theo một chiều di chuyển, gồm có: bàn đặt dung dịch khử khuẩn tay, bàn hướng dẫn (có dung dịch khử khuẩn); bàn phát phiếu bầu; bàn viết phiếu bầu (có bút, thước, dung dịch khử khuẩn); bàn đổi phiếu hỏng; hòm phiếu; bàn đóng dấu phiếu cử tri và 01 bàn có đặt dung dịch khử khuẩn. Các bàn kê phải đảm bảo giãn cách ít nhất 02m.

- Kẻ vạch quy định khoảng cách 02 mét tại khu vực bỏ phiếu, người tham gia bầu cử sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn đi thành 1 hàng, dừng đúng vạch và đi theo 1 chiều khi bỏ phiếu.

- Hòm phiếu phụ, con dấu “Đã bỏ phiếu”, phiếu bầu cử đã đóng dấu của tổ bầu cử (tương ứng với số cử tri tại khu vực cách ly và có cơ số dự phòng), bút, thước (mỗi cử tri dùng một lần sau đó bỏ ngay vào thùng rác màu vàng, không dùng lại), băng keo, giấy niêm phong thùng phiếu, găng tay, dung dịch khử khuẩn bằng cồn dạng phun sương, khẩu trang, thùng rác màu vàng dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”, phương tiện phòng hộ cá nhân cho thành viên tổ bầu cử (Bộ chống dịch Covid-19), bao đựng phương tiện phòng hộ đã sử dụng.

b) Về nhân lực: Phân công thành viên Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ, phiếu bầu đến cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và phân công thành viên tổ bầu cử là cán bộ y tế tại khu cách ly tập trung, cơ sở y tế để thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly. Trong đó, quá trình mang hòm phiếu phụ đến khu cách ly (và ngược lại) phải có công an, dân quân đi cùng.

2. Lập danh sách cử tri tại các khu cách ly tập trung, cơ sở y tế

- Những trường hợp công dân Việt Nam, công dân có quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài về mà đến ngày bầu cử vẫn đang trong thời gian cách ly tập trung hoặc đang điều trị Covid-19 tại các cơ sở y tế thì chậm nhất là 48 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, người phụ trách cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm lập danh sách và thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung (qua zalo, email) để bổ sung vào danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế. Trước 24 giờ đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu rà soát và chốt danh sách cử tri.

- Trước ngày bầu cử chậm nhất 24 giờ (chậm nhất ngày 22/5/2021), người phụ trách cơ sở cách ly tập trung (gồm các cơ sở cách ly tập trung người có nguy cơ nhiễm Covid-19 và cơ sở điều trị người nhiễm Covid-19) có trách nhiệm tổng hợp danh sách người được cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung và những người đang làm việc, thực hiện nhiệm vụ trong các cơ sở cách ly tập trung mà trong ngày bầu cử không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri, thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung để bổ sung vào danh danh sách cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cách ly tập trung theo quy định tại Điều 34 Luật Bầu cử[1]. Đồng thời, thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi những người này đã có tên trong danh sách cử tri ban đầu để cập nhật vào danh sách cử tri thông tin về việc cử tri bỏ phiếu ở nơi khác.

- Sau khi lập danh sách cử tri, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn gửi thẻ cử tri cùng với tờ gấp hướng dẫn công tác bầu cử tới các thành viên tổ bầu cử là cán bộ cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế để phát đến cho cử tri. Quá trình phát thẻ cử tri phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Tiểu ban Y tế.

Trước ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp xã, các tổ bầu cử phải rà soát, kiểm tra kỹ danh sách cử tri đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung, cơ sở y tế và cử tri đang làm việc, thực hiện nhiệm vụ tại đó để có phương án chuẩn bị số lượng phù hợp các hòm phiếu phụ, thẻ cử tri, phiếu bầu dự phòng, dấu “Đã bỏ phiếu” và các điều kiện bảo đảm cần thiết khác để đảm bảo thực hiện tốt việc bỏ phiếu tại các khu cách ly tập trung, cơ sở y tế.

3. Quy trình thực hiện bầu cử tại khu vực cách ly tập trung, cơ sở y tế

Bước 1: Thành viên tổ bầu cử trang bị phòng hộ cá nhân: mặc đồ phòng hộ, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn vận chuyển hòm phiếu phụ, con dấu “đã bỏ phiếu”, phiếu bầu cử, bút, thước, băng keo, giấy niêm phong thùng phiếu, dung dịch khử khuẩn, bao đựng rác lây nhiễm đến khu vực bầu cử tại khu cách ly tập trung, cơ sở y tế.

Bước 2: Đến thời điểm bầu cử, thành viên tổ bầu cử là cán bộ tại khu vực cách ly tập trung, cơ sở y tế được trang bị phòng hộ cá nhân: mặc đồ phòng hộ, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn vào các vị trí được phân công làm công tác bầu cử bắt đầu hướng dẫn người cách ly cách thức bầu cử và hướng dẫn phòng chống dịch trong bầu cử (đeo khẩu trang, khử khuẩn tay lần 1, mang găng tay trước khi nhận phiếu bầu cử, khử khuẩn tay lần 2 trước khi viết phiếu bầu cử, khử khuẩn tay lần 3 sau khi bỏ phiếu, bỏ bút, thước găng tay đã dùng vào thùng rác màu vàng).

- Cử tri đeo khẩu trang, găng tay di chuyển theo hàng một chiều, dừng đúng vạch. Đến bàn phát phiếu bầu, khử khuẩn tay, trình thẻ cử tri.

- Thành viên tổ bầu cử đối chiếu danh sách cử tri và trả lại thẻ cử tri; phát phiếu bầu cử cho cử tri.

- Cử tri nhận phiếu bầu cử và thẻ cử tri. Di chuyển đến bàn viết phiếu, khử khuẩn tay, đọc tham khảo danh sách ứng cử viên, tiến hành viết phiếu bầu cử.

- Mang phiếu bầu di chuyển đến hòm phiếu. Bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. (thành viên tổ bầu cử giám sát, nhắc nhở cử tri thực hiện bầu cử an toàn theo quy trình đã được hướng dẫn, bút, thước, găng tay sau khi sử dụng bỏ vào thùng rác màu vàng)

- Thành viên tổ bầu cử đóng dấu “Đã bỏ phiếu” và đưa lại thẻ cho cử tri.

- Cử tri nhận lại thẻ cử tri và khử khuẩn tay. Sau đó, di chuyển theo lối quy định về lại khu cách ly, cơ sở y tế.

Bước 3: Sau khi bỏ phiếu xong

- Thành viên tổ bầu cử rà soát, kiểm tra lại danh sách cử tri tại điểm cách ly tập trung, cơ sở y tế.

- Trường hợp cử tri trong khu cách ly tập trung, cơ sở y tế không đến địa điểm bỏ phiếu được thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến phòng của cử tri. Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch thực hiện như hướng dẫn của Tiểu ban Y tế.

Lưu ý: Trường hợp số cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu tại địa điểm cách ly tập trung, cơ sở y tế đạt 100% trước giờ quy định thì tổ bầu cử không được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và không được kiểm phiếu trước 19 giờ ngày 23/5/2021.

Bước 4: Kiểm phiếu

Sau khi tiến hành các bước khử khuẩn, thực hiện kiểm phiếu

- Các bước kiểm phiếu thực hiện theo hướng dẫn tại Sổ tay kiểm phiếu (bao gồm các bước: phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ khi tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu; Kiểm kê (đếm), lập biên bản, niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng; mở hòm phiếu; Phân loại phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Kiểm kê (đếm) tổng số phiếu để xác định số phiếu thu vào, số phiếu phát ra; Phân loại phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ; Thực hiện kiểm phiếu và đếm phiếu bầu cho từng người ứng cử; Kiểm tra kết quả kiểm phiếu; Lập biên bản kết quả kiểm phiếu…).

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Tổ trưởng Tổ bầu cử bằng cách thức phù hợp (qua điện thoại). Thành viên Tổ bầu cử chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin về kết quả kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu và báo cáo xong, thực hiện đầy đủ các biện pháp khử khuẩn, tiệt trùng, cách ly… theo quy định, thành viên Tổ bầu cử niêm phong phiếu bầu, hòm phiếu, thực hiện các biện pháp khử khuẩn, bảo quản tại Khu vực cách ly, cơ sở y tế. Khi điều kiện an toàn được đảm bảo sẽ chuyển hòm phiếu, phiếu bầu được niêm phong về Ủy ban nhân dân cấp xã để lưu.

V. HƯỚNG DẪN VIỆC KIỆN TOÀN, BỔ SUNG THÀNH VIÊN THAM GIA TỔ BẦU CỬ

1. Tình hình các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, tỉnh đã bố trí 08 cơ sở cách ly tập trung người có nguy cơ nhiễm Covid-19 và 01 cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Cụ thể như sau (số liệu tính đến ngày 10/5/2021):

- Cơ sở cách ly tập trung:

(1) Ký túc xá Trường Trung cấp Y tế đang cách ly 122 người, thuộc Khu vực bỏ phiếu số 03, ấp Tây, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa.

(2) Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh đang cách ly 77 người, thuộc Khu vực bỏ phiếu số 04 ấp Tây, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa.

(3) Trường Cao đẳng Vabis, đang cách ly 348 người, thuộc Khu vực bỏ phiếu số 09, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

(4) Khách sạn Hoa Phượng Đỏ, đang cách ly 92 người, thuộc Khu vực bỏ phiếu số 03, khu phố 4, phường 8, thành phố Vũng Tàu

(5) Khách sạn Ngọc Hân, đang cách ly 20 người, thuộc Khu vực bỏ phiếu số số 04, khu phố 4, phường 8, thành phố Vũng Tàu

(6) Khách sạn Cao su, đang cách ly 42 người, thuộc Khu vực bỏ phiếu số 01, khu phố 01, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.

(7) Khách sạn Hà Sơn, đang cách ly 09 người, thuộc Khu vực bỏ phiếu số 01, khu phố 01, phường 11, thành phố Vũng Tàu.

(8) Khách sạn Minh Đạm, đang cách ly 27 người nước ngoài, có 05 cử tri phục vụ, thuộc Khu vực bỏ phiếu số 27 khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

- Cơ sở điều trị người nhiễm Covid 19:

(1) Trung tâm Y tế huyện Long Điền hiện đang điều trị cho 27 người thuộc Khu vực bỏ phiếu số 6 (Đình thần An Thạnh), ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền.

2. Công tác chuẩn bị

- Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh lập danh sách từ 03 đến 05 nhân viên y tế tại mỗi khu cách ly tập trung (kể cả dự phòng, nếu có), ưu tiên lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được cơ quan tín nhiệm, có kinh nghiệm và hiểu biết pháp luật về bầu cử, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có các cơ sở này (chậm nhất 10h00 ngày 13/5/2021)[2].

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách dự phòng nhân sự phù hợp tham gia các Tổ bầu cử (mỗi địa phương ít nhất 21 người), ưu tiên lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kinh nghiệm và hiểu biết pháp luật về bầu cử (chậm nhất ngày 12/5/2021)[3].

3. Quy trình thực hiện

a) Bổ sung thành viên là những người đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung tham gia Tổ bầu cử (tại những khu vực bầu cử có cơ sở cách ly tập trung)

­- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát số lượng thành viên của Tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cách ly (số lượng là bao nhiêu, đủ hay không đủ 21 người).

- Bước 2: Căn cứ Danh sách các nhân viên y tế tại cơ sở cách ly tập trung (do Sở Y tế cung cấp), Ủy ban nhân dân xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, tùy theo số lượng cử tri của cơ sở cách ly, chọn lựa từ 03 đến 05 người là nhân viên y tế đang làm việc hoặc sẽ làm việc trong ngày bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị bệnh để bổ sung tham gia thành viên Tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu có cơ sở cách ly.

- Bước 3: Trên cơ sở số lượng nhân viên y tế dự kiến bổ sung vào thành viên Tổ bầu cử và số lượng thành viên Tổ bầu cử hiện có, Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định thay thế, bổ sung thành viên Tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cách ly tập trung để vừa đảm bảo đủ số lượng theo quy định của Luật Bầu cử (không quá 21 người), vừa đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Lưu ý: Đối với các cơ sở cách ly tập trung dự phòng (hiện nay đang rà soát, xác định địa điểm), đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã phối hợp với các cơ quan y tế liên quan trên địa bàn dự phòng nguồn nhân sự và quyết định điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ bầu cử như nội dung đã hướng dẫn trên.

b) Bổ sung thành viên trong trường hợp khuyết thành viên Tổ bầu cử

(bị cách ly do tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19 hoặc bị nhiễm Covid-19 và vì các lý do khác):

- Bước 1: Trên cơ sở Danh sách dự phòng nhân sự tham gia các Tổ bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Quyết định trưng tập nhân sự dự phòng hỗ trợ, tham gia các Tổ bầu cử trên địa bàn.

- Bước 2: Khi khuyết thành viên Tổ bầu cử so với số lượng ghi trong quyết định thành lập, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp ban hành Quyết định (trước ngày bầu cử) để thay đổi, bổ sung thành viên Tổ bầu cử trong nguồn nhân sự đã được trưng tập dự phòng.

4. Công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử

Ủy ban bầu cử cấp huyện khẩn trương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên các Tổ bầu cử mới được bổ sung và những người được trưng tập dự phòng tham gia các Tổ bầu cử trên địa bàn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác tổ chức bầu cử.

Trường hợp thành viên của Tổ bầu cử là nhân viên y tế đang có mặt trong các cơ sở cách ly tập trung không thể tham dự tập huấn do Ủy ban bầu cử cấp huyện tổ chức, giao Ủy ban bầu cử cấp xã quyết định giải pháp tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên này (sử dụng các phần mềm trao đổi trực tuyến, zalo, …), đảm bảo hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác tổ chức bầu cử.

VI. Tiến độ và phân bổ thời gian bầu cử

1. Căn cứ vào số lượng cử tri ở từng khu vực bỏ phiếu, thời gian bầu cử theo quy định và diễn biến của tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương và từng khu vực bỏ phiếu, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động xây dựng lịch trình tiến độ bầu cử và phân chia, bố trí thời gian bỏ phiếu phù hợp theo từng thôn, tổ dân phố bảo đảm không tập trung cử tri quá đông vào cùng một thời điểm bầu cử, đồng thời không để xảy ra phân tán lực lượng phục vụ bầu cử, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của Tổ bầu cử trong ngày bầu cử.

2. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã và Tổ bầu cử xây dựng kế hoạch phân chia thời gian bỏ phiếu của cử tri theo các thôn, tổ dân phố theo từng đợt đi bầu cử; thời gian trung bình mỗi đợt bầu cử cách nhau khoảng từ 01 đến 02 giờ, bảo đảm không tập trung quá đông tại phòng bỏ phiếu.

Lưu ý:

- Trường hợp cử tri không có điều kiện tham gia bỏ phiếu theo đợt thì phải hướng dẫn và tạo điều kiện để cử tri tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử theo quy định.

- Trường hợp số cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu đạt 100% trước giờ quy định thì Tổ bầu cử không được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và không được kiểm phiếu trước 19 giờ ngày 23/5/2021.

3. Đối với các xã, phường, thị trấn có các tình huống bầu cử mà phải mang hòm phiếu phụ

a) Trước ngày bầu cử chậm nhất 24 giờ (chậm nhất ngày 22/5/2021), Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thành xong việc việc khảo sát, thống kê đầy đủ số lượng, lập danh sách cử tri và xác định địa điểm nơi có:

- Cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu; cử tri đang là người bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri đang là người bị tạm giữ tại nhà tạm giữ.

- Cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, tại các khu vực cách ly tập trung, cơ sở y tế, bệnh viện, khu vực bị phong tỏa.

b) Căn cứ vào kết quả khảo sát, thống kê tiến hành xây dựng lịch trình tiến độ bầu cử, phân chia, bố trí thời gian bỏ phiếu và sử dụng hòm phiếu phụ phù hợp theo từng thôn, tổ dân phố, địa chỉ cách ly tại nhà, khu vực cách ly tập trung, cơ sở y tế, bệnh viện, khu vực bị phong tỏa.

c) Về lịch trình, tiến độ bầu cử

Buổi sáng ngày bầu cử 23/5/2021, ưu tiên tập trung hướng dẫn, thông báo và tổ chức tốt công tác chuẩn bị để cử tri tham gia bỏ phiếu tại phòng bỏ phiếu. Buổi chiều trong ngày bầu cử, các Tổ bầu cử có kế hoạch phân công, bố trí hợp lý lực lượng và có lịch cụ thể để tiến hành tổ chức bỏ phiếu trong các trường hợp nêu tại điểm a trên đây.

Việc bố trí lực lượng trong tình huống sử dụng hòm phiếu phụ cần linh hoạt để vừa tập trung cho công tác bầu cử tại điểm bỏ phiếu chính, vừa bảo đảm tại địa điểm sử dụng hòm phiếu phụ. Chú ý bố trí lực lượng tham gia hợp lý để không tạo ra sự phân tán lực lượng phục vụ bầu cử.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã chủ trì cuộc họp của UBBC tỉnh về việc chuẩn bị kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ từ nay cho đến trong và sau ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: PHƯƠNG NAM

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị:

1. Tiểu ban Y tế của Ủy ban bầu cử tỉnh chuẩn bị vật tư y tế cấp phát cho các điểm bầu cử đầy đủ, đảm bảo an toàn cho người làm công tác bầu cử thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng có dịch Covid-19 bùng phát.

2. Sở Y tế phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, chỉ đạo Trung tâm Y tế tuyến huyện, Trung tâm kiểm soát bệnh tật hướng dẫn các Tổ bầu cử thực hiện các biện pháp y tế nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình bầu cử; bố trí nhân sự thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong trường hợp bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh

3. Đề nghị Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện phối hợp Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn chủ động, kịp thời cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch và tập huấn chi tiết cho các thành viên của Tổ bầu cử; Sẵn sàng, chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ nếu có dịch xảy ra.

4. Sở Nội vụ đảm bảo cung cấp đủ các vật tư, thiết bị cần thiết như hòm phiếu, phiếu bầu, dấu “Đã bỏ phiếu”, thước, viết… đến các Tổ bầu cử theo các phương án nêu tại mục III của Hướng dẫn này.

5. Tổ bầu cử thực hiện đầy đủ các nội dung đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo Hướng dẫn này để phục vụ cuộc bầu cử.

6. Kinh phí thực hiện: sử dụng nguồn kinh phí bầu cử đã được phân bổ và ngân sách cấp mình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ủy ban bầu cử cấp huyện, Ủy ban bầu cử cấp xã liên hệ Ủy ban bầu cử tỉnh theo các số điện thoại sau đây để được kịp thời hướng dẫn xử lý, đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Thành phố Vũng Tàu liên hệ bà Phạm Thị Tuyết Trinh: 08.56785.060

- Thành phố Bà Rịa liên hệ bà Nguyễn Thị Ánh Hồng: 0982.969.288

- Thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức liên hệ ông Lê Hà Hải: 0983.948.404

- Huyện Xuyên Mộc liên hệ ông Trần Mạnh Đức: 0969.966.611

- Các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo liên hệ ông Huỳnh Bách Tiến: 0937.740.999

Trên đây là hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia Tổ bầu cử./.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Ngọc Thuận