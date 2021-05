Công an các địa phương ký kết giao ước thi đua

Ngày 6/5, tại Công an huyện Châu Đức, Khối thi đua công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo công an 8 huyện, thị xã, thành phố đã cùng ký kết vào bản giao ước thi đua với những nội dung chính như: phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2020; 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận, xử lý, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt từ 75% trở lên; kiềm chế, kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí; thực hiện tốt công tác thu thập dữ liệu dân cư và cấp CCCD có gắn chíp theo chỉ tiêu Công an tỉnh giao.

THÀNH TRUNG