Cử tri tích cực thực hiện quyền bầu cử

Sáng 23/5, cùng với cử tri trong cả nước, cử tri tỉnh BR-VT đã tham gia bầu cử, bỏ lá phiếu để lựa chọn những đại biểu ưu tú bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử tri tỉnh BR-VT bầu 6 ĐBQH trong số 10 ứng cử viên; 52 đại biểu HĐND tỉnh trong số 85 ứng cử viên; 261 đại biểu HĐND cấp huyện trong số 430 ứng cử viên và 2.074 đại biểu HĐND cấp xã trong số 3.468 ứng cử viên.

*Tại Khu vực bỏ phiếu số 3 - Trụ sở Khu phố 3 (số 22, đường Ngô Văn Huyền, phường 2, TP.Vũng Tàu), các băng rôn, cờ hoa, khẩu hiệu cổ động cho ngày bầu cử đã được trang trí rực rỡ. Ngay từ sáng sớm, các cử tri của khu phố đã đến khu vực bỏ phiếu với tâm trạng phấn khởi, tươi vui. Nhiều cử tri tranh thủ đến sớm nghiên cứu, tìm hiểu thêm về tiểu sử các ứng cử viên để lựa chọn bầu những người ưu tú nhất. Phường 2, TP.Vũng Tàu có gần 8.750 cử tri tham gia bầu cử tại 7 điểm bỏ phiếu. Trong đó, Khu vực bỏ phiếu số 3, phường 2, TP.Vũng Tàu có 1.457 cử tri tham gia bầu cử.

Đúng 6 giờ 30 phút, tại Khu vực bỏ phiếu số 3 - Trụ sở Khu phố 3 (số 22, đường Ngô Văn Huyền, phường 2, TP.Vũng Tàu), Lễ khai mạc cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 chính thức diễn ra.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy BR-VT cùng cử tri tham dự lễ khai mạc tại Khu vực bỏ phiếu số 3 - Khu phố 3, phường 2, TP.Vũng Tàu. Ảnh: BẢO KHÁNH

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy BR-VT; ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử TP. Vũng Tàu cùng đông đảo cử tri của khu phố 3, phường 2, TP.Vũng Tàu tham dự lễ khai mạc.

Ngay sau Lễ khai mạc, ông Phạm Viết Thanh, đã bỏ lá phiếu đầu tiên tại Khu vực bỏ phiếu số 3.

Cử tri Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 (Trụ sở KP3, 22 Ngô Văn Huyền, phường 2, TP.Vũng Tàu). Ảnh: MẠNH THẮNG

Tiếp đó, các đại biểu, cử tri đã nô nức, phấn khởi bỏ lá phiếu bầu thể hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của mình.

Sau khi bỏ lá phiếu đầu tiên của mình, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết: Hòa chung ngày hội non sông của toàn dân tộc, tôi cũng vừa thực hiện xong quyền bầu cử của cử tri. Tôi nhận thấy tất cả bà con cử tri hôm nay rất háo hức thực hiện quyền bầu cử của mình. Đồng thời, tôi nhận thấy sự nghiêm túc trong thực hiện các quy trình bầu cử cũng như việc chấp hành phòng chống dịch COVID-19. Với trách nhiệm cao như thế này, tôi tin tưởng cuộc Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của BR-VT sẽ thành công tốt đẹp.

*Tại Khu vực bỏ phiếu số 6 (đặt tại trụ sở Trung tâm giáo dục thường xuyên TP. Bà Rịa, KP7, phường Phước Hưng), bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh đã dự Lễ khai mạc. Tổ bầu cử số 6, có 1.119 cử tir bầu 4 cấp; 1.112 cử tri chỉ bầu 3 cấp ĐQH, HĐND tỉnh và HĐND TP. Bà Rịa.

Cử tri Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 6, KP7, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa.

Tất cả cử tri khi đến địa điểm bỏ phiếu bắt đầu nộp tờ khai y tế tại bàn phụ trách y tế và được kiểm thân nhiệt trước khi di chuyển vào bàn đối chiếu danh sách cử tri. Trong không khí nô nức, các cử tri tiếp tục di chuyển sang bàn nhận phiếu bầu và vào phòng gạch phiếu bầu làm thủ tục tiến hành bỏ phiếu. Sau khi hoàn thành bỏ phiếu, cử tri đến bàn đóng dấu thẻ cử tri đã bầu và ra bàn sát khuẩn tay trước khi về.

* Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh đã tham dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4 và số 5 (84 Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP. Vũng Tàu).

Cử tri Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5 (84, Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP. Vũng Tàu). Ảnh: PHƯƠNG NAM

Theo ghi nhận của PV, từ cổng vào cho đến khu vực bỏ phiếu đều được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn, panô, áp phích tuyên truyền bầu cử. Khâu đón tiếp cho đến bỏ phiếu được bố trí, sắp xếp theo quy trình một chiều bảo đảm an toàn, trật tự và giãn cách cho cử tri. Cử tri đến bỏ phiếu đều mang khẩu trang và thể hiện niềm vui, phấn khởi khi được cầm lá phiếu trên tay để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ, bầu những người có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Khu vực bỏ phiếu số 4 và số 5 có hơn 3.600 cử tri tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mỗi cử tri với 4 lá phiếu lần lượt tiến hành các thủ tục, trình tự bầu cử.

* Ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tham dự Lễ khai mạc bầu cử tại có mặt tại Khu vực bỏ phiếu số 3, KP Long Tân và bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Khu vực bỏ phiếu này có 942 cử tri. Được biết, toàn huyện Long Điền có 106 khu vực bỏ phiếu, với 110.022 cử tri ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh; 109.685 cử tri bầu đại biểu HĐND huyện và 109.307 cử tri bầu đại biểu HĐND cấp xã.

Cử tri Nguyễn Văn Nhỏ (ngư dân xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền), bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14, ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Ảnh: ĐINH HÙNG

*Tại huyện Côn Đảo, đúng 6 giờ 30 phút, tại 12 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Côn Đảo đồng loạt diễn ra lễ khai mạc cuộc bầu cử. Sau lễ khai mạc, cử tri được quán triệt nội quy phòng bỏ phiếu, tham gia chứng kiến việc niêm phong, xác nhận hòm phiếu trống và tiến hành bỏ phiếu.

Các thành viên Tổ bầu cử số 12 huyện Côn Đảo niêm phong hòm phiếu. Ảnh NGUYỄN CƯỜNG

Huyện huyện Côn Đảo có 12 địa điểm bỏ phiếu với 7.502 cử tri, trong đó có 4.152 cử tri nam và 3.350 cử tri nữ đi bầu ở 3 cấp (bầu ĐBQH, bầu đại biểu HĐND tỉnh, huyện).

Tại các khu vực bỏ phiếu, tiểu sử của ứng cử viên được niêm yết ở nơi tiện lợi nhất cho cử tri tìm hiểu. Tổ phụ trách bầu cử phân công nhân sự hướng dẫn những quy định về bầu cử cho các cử tri, đảm bảo thuận tiện trong quá trình bầu cử.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho cử tri trước khi vào bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 7 huyện Côn Đảo. Ảnh NGUYỄN CƯỜNG

Nhờ chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử nên tại các điểm bỏ phiếu, việc bỏ phiếu bầu cử đảm bảo dân chủ, tuân thủ theo quy trình, đúng luật định và đảm bảo trật tự, an toàn.

Tổ bầu cử số 10, Đơn vị bầu cử số 6 huyện Côn Đảo đưa hòm phiếu phụ ra Hòn Bảy Cạnh để cử tri bỏ phiếu. Ảnh NGUYỄN CƯỜNG

* Hòa cùng không khí phấn khởi của cả nước, 65.515 cử tri của huyện Đất Đỏ đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 100 điểm bỏ phiếu chính thức trên địa bàn huyện.

Theo ông Nguyễn Nhất Trường, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ huyện Đất Đỏ cho biết, đến thời điểm này, việc triển khai bầu cử tại các địa điểm bầu cử diễn ra an toàn, trật tự. Các cử tri thuộc diện cách ly tại nhà sẽ được tổ bầu cử đưa thùng phiếu phụ đến tận nhà và bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để các cử tri được thực hiện quyền công dân của mình.

Tổ bầu cử số 3 thị trấn Đất Đỏ đem thùng phiếu phụ đến nhà 1 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà để thực hiện bầu cử. Ảnh: VÂN ANH

*Đúng 6 giờ 30 sáng, tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, Tổ Bầu cử số 19, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đã tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử tại phòng bỏ phiếu. Ngay sau đó, các cử tri đã thực hiện các thủ tục để tiến hành bỏ phiếu.

Khu vực bỏ phiếu số 19 có 641 cử tri bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, huyện; 578 cử tri bầu đại biểu HĐND xã. Đặc biệt, có 18 cử tri là các thương, bệnh binh, người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.

Cử tri Trịnh Thị Lâm, thương binh đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 19, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Ảnh: QUANG VI NH

* Tại Khu vực bỏ phiếu số 9, Đại đội Trinh sát – Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh (xã Long Phước, TP.Bà Rịa), 229 cử tri là cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã có mặt đông đủ để sẵn sàng cho việc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau Lễ khai mạc, các cử tri theo từng đơn vị thực hiện bỏ phiếu trong không khí trật tự, giữ khoảng cách. Kết quả, 100% cử tri tham gia bổ phiếu đúng quy định và hoàn thành trước 8 giờ 30 phút ngày 23/5.

Tương tự, tại khu vực bỏ phiếu số 12, Bộ CHQS tỉnh (xã Hòa Long, TP. Bà Rịa), 259 cử tri là cán bộ, chiến sĩ của các phòng, ban trực thuộc Bộ CHQS tỉnh cũng đã có mặt từ 7 giờ sáng để tham dự lễ khai mạc. Công tác tổ chức khai mạc được diễn ra trang trọng, ngắn gọn, tạo không khí phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ tham gia bỏ phiếu. Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 23/5, 100% cử tri đi đều đã tham gia bầu cử, không có tình huống bất thường xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 12, Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: MINH NHÂN

*Tại Khu vực bỏ phiếu số 2 (thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) gồm 11 tổ đoàn kết dân cư với 1.423 cử tri tham gia bầu cử, trong đó hơn 55% cử tri là người dân tộc Châu Ro.

Cử tri người dân tộc Châu Ro xem tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 2 (thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức). Ảnh: NGỌC BÍCH

Ông Vũ Huỳnh Trà, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Tân Châu, Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 2 cho biết, từ sáng sớm, đồng bào dân tộc Châu Ro đã có mặt đông ở khu vực bỏ phiếu. Để người dân hoàn thành nghĩa vụ nhanh chóng, an toàn, bên cạnh áp dụng khẩu hiệu 5K, Tổ bầu cử số 2 cử 1 thành viên dùng loa liên tục nhắc nhở bà con về quy định, các bước tiến hành bỏ phiếu và xác định phiếu hợp lệ.

Khu vực bỏ phiếu số 2 tại thôn Tân Châu đã chuẩn bị 3 thùng phiếu phụ để mang đến tận nhà cử tri có hoàn cảnh đặc biệt, bệnh tật không thể đến địa điểm bỏ phiếu.

Để bảo đảm việc bầu cử được thực hiện nghiêm, đúng Luật bầu cử, quá trình mang thùng phiếu phụ đến nhà cử tri, Tổ bầu cử cắt cử công an xã, lực lượng dân phòng, thành viên trong tổ bầu cử đi cùng để giám sát toàn bộ quá trình bỏ phiếu và di chuyển.

* Đúng 6g30, 83 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TX.Phú Mỹ đã đồng loạt khai mạc bầu cử. Thời tiết buổi sáng không thuận lợi do có mưa nhỏ nhưng cử tri vẫn đến thực hiện nghĩa vụ công dân khá đông.

Sau Lễ khai mạc, cử tri khu phố Tân Phú đã thực hiện quy trình bỏ phiếu bầu cử, lựa chọn ra các đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri Trần Hồng Quân, công nhân Công ty Thép miền Nam bỏ phiếu trước giờ vào ca tại khu vực bỏ phiếu số 5, khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ.. Ảnh: MỸ LƯƠNG

TX. Phú Mỹ có 118.503 cử tri. Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra đến 19 giờ cùng ngày theo quy định.

* Tại huyện Xuyên Mộc, tình hình thời tiết buổi sáng không được tốt, trời mưa nhiều nhưng cử tri cố gắng sắp xếp đi bầu. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, đã có đã có 19.785 cử tri trong huyện thực hiện quyền bỏ phiếu, đạt 33,09%. Xã Hòa Hưng đạt tỷ lệ cao nhất với 2.374 cử tri đi bầu, 65,45%

Tại những nơi có người già, ốm đau không đi lại được, một số người đang thực hiện cách ly đã được các tổ kiểm phiếu đưa thùng phiếu phụ đến tận nơi để họ được bỏ phiếu đúng quy định.

Ông Trần Văn Phóng, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 5 ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc cho biết, tại tổ có 1.138 cử tri đi bầu, trong đó có 560 cử tri nam và 578 cử tri nữ. Cử tri tại ấp chủ yếu là người thường trú tại địa phương, làm nghề mắm truyền thống và còn lại là nông dân, công nhân. Các cử đi đi bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử sốn 2; bầu cử HĐND tỉnh đơn vị số 10, HĐND huyện và HĐND xã đơn vị bầu số 5.

*7 giờ 30 phút, các hòm phiếu được Tổ bầu cử số 4, xã An Ngãi, huyện Long Điền đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh. Đúng 8 giờ, những người đang tạm giam, tạm giữ tại trại giam được di chuyển ra khỏi nơi tạm giữ về khu vực bỏ phiếu.

Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 và đề phòng gây rối mất ANTT nên trại giam đã sắp xếp 20 người/lượt để bỏ phiếu. Những người bỏ phiếu và cán bộ bảo vệ đều phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Những người bị tạm giam, tạm giữ phải ngồi cách nhau ít nhất 2m. Đối với các trường hợp còn phân vân về cách thức bỏ phiếu đều được cán bộ trại giam hướng dẫn tận tình.

Cử tri đang bị tạm giam, tạm giữ tại Trại giam Công an tỉnh bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: VĂN ANH

Thượng tá Trần Trọng Luật, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết Trại tạm giam Công an tỉnh thuộc khu vực bỏ phiếu số 4, xã An Ngãi, huyện Long Điền có tổng cộng 1.214 cử tri. Trong đó, cử tri là đối tượng đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh là 364 người.

Những ngày qua, mỗi ngày 2 lần, Trại tạm giam Công an tỉnh phát trên hệ thống phát thanh nội bộ các quy định về bầu cử, thông tin về các ứng cử viên được. Đơn vị cũng thường xuyên sinh hoạt để tuyên truyền, phổ biến quy chế bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu cho những người bị tạm giam hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

“Khu vực bỏ phiếu được bố trí CBCS canh phòng nghiêm ngặt. Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch và đề phòng các đối tượng có hành vi gây rối, trốn trại gây mất ANTT chúng tôi chia ra nhiều lượt (20 người/lượt) để bỏ phiếu. Do đó, những người đang tạm giam, tạm giữ tại đây đều chấp hành nghiêm quy định của trại để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình”, Thượng tá Trần Trọng Luật nói.

Tại các điểm bầu cử theo ghi nhận của PV đều đã triển khai thực hiện tốt quy trình 5K trong phòng, chống dịch COVID-19, bố trí các vị trí đo thân nhiệt, khử khuẩn, giữ khoảng cách 1 mét khi đi bầu cử theo đúng quy định. Toàn bộ cử tri đều đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cử, đảm bảo khoảng cách an toàn.

Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 5 ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Ảnh: THÀNH HUY

NHÓM PV THỜI SỰ